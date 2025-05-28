  • Новость часаNYT: Зеленский едет в Берлин договариваться с Мерцем о ракетах Taurus
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    Роль Европы в войне на Украине поднимут на мировом уровне
    SkyNews: Лавров преподал урок Мерцу
    Премьер Грузии заявил о «трагическом положении» бюрократии Германии и всей Европы
    Эксперты оценили стоимость самолета «Байкал»
    Над 13 регионами России за ночь уничтожены 296 украинских беспилотников
    США обеспокоились ответными ударами России по Украине
    The Washington Post: Трамп не стал продлевать военную помощь Украине
    Конгрессмены США указали на двойные стандарты ЕС по выборам в Польше
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Не нужно обесценивать подвиг родительства

    Святой и прекрасный подвиг родительства нужно прославлять и поддерживать, к матерям и отцам относиться как людям, несущим важнейшее общественное служение. Но к нему не нужно пытаться вынуждать грубым давлением или, тем более, угрозами.

    9 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким может быть статус буферных зон

    Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни и сотни тысяч людей. Что с ними будет?

    12 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков ЕС поддерживает ВСУ и угнетает украинское государство

    Из Брюсселя Киеву постоянно шлют лучи поддержки, подпитывая милитаристские настроения администрации Зеленского, даже на фоне военных неудач. Однако каждая отдельная страна ЕС неизменно сокращает помощь Украине, реагируя на внутренние вызовы.

    2 комментария
    28 мая 2025, 11:25 • Новости дня

    Нарышкин сравнил «милитаризацию Европы» с политикой Гитлера

    Tекст: Александра Юдина

    Директор СВР Сергей Нарышкин на международной встрече по вопросам безопасности заявил, что в Европе милитаризацию оправдывают вымышленной угрозой с Востока, напоминая действия нацистской Германии.

    Нарышкин отметил, что европейских граждан убеждают в необходимости милитаризации из-за мнимой угрозы с Востока. Он добавил, что подобная риторика использовалась в нацистской Германии перед Второй мировой войной, передает ТАСС.

    Нарышкин подчеркнул, что Россия не имеет права быть слабой, поскольку от ее прочного положения зависит безопасность на Евразийском континенте и во всем мире. Он отметил, что Россия не должна отказываться от собственных ценностей ради тоталитарного либерализма и глобализма.

    Глава СВР также заявил, что попытки западных стран изменить мировой баланс сил в свою пользу представляют угрозу для глобальной и региональной безопасности. По его словам, нынешняя гегемонистская политика Запада ставит под угрозу стабильность во всем мире.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова высказала мнение, что термин «милитаризация Европы» может быть признан выражением года из-за риторики западных политиков.

    27 мая 2025, 22:13 • Новости дня
    SkyNews: Лавров преподал урок Мерцу и указал на его некомпетентность
    SkyNews: Лавров преподал урок Мерцу и указал на его некомпетентность
    @ PAVEL BEDNYAKOV/POOL/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД России Сергей Лавров преподал урок канцлеру Германии Фридриху Мерцу в ответ на заявление о том, что Берлин и его ключевые союзники давно сняли все ограничения на дальность поставляемого Украине оружия, чем вызвал недоумение о поставках Taurus, сообщил SkyNews.

    Российский министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на неопытность и некомпетентность немецкого канцлера Мерца, заявившего о снятии ограничений на дальность поставляемого Украине оружия, сообщил телеканал SkyNews.

    «И теперь есть путаница в том, означает ли это, что Германия поставит свои крылатые ракеты Taurus в Киев?» – отметили на SkyNews.

    Слова Мерца о том, что Великобритания, Франция и Америка приняли это решение несколько месяцев назад, вводят в заблуждение. Была ли это оговорка или ошибка, не столь важно, когда ставки высоки настолько, что любая мелочь может стать фатальной. Министр Лавров тут же ухватился за возможность пристыдить немецкого канцлера.

    «Это был и выговор, и урок от главного дипломата России, который пытался подчеркнуть пропасть в опыте и экспертности (между ним и Мерцем). Его 22 года дипслужбы против 22 дней Мерца-канцлера отразились в словах Лаврова: «Вам еще многому предстоит научиться», – сказано в материале.

    Слова Мерца также позволили Лаврову укрепить позицию Москвы в том, что агрессорами являются европейские союзники Украины, которая запустила британские ракеты Storm Shadow по российской территории в ноябре 2024 года, а также французские Scalp и американские ATACMS.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Мерц рассказал, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад.

    На это лидер партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель ответила осуждением, подчеркнув опасность эскалации. Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на то, что решение Берлина не ограничивать дальность передаваемых Киеву вооружений загонит ФРГ в еще более сложную ситуацию.

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    27 мая 2025, 18:32 • Новости дня
    Песков: Путин четко дал понять о недопустимости «хулиганства» беспилотниками
    Песков: Путин четко дал понять о недопустимости «хулиганства» беспилотниками
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о реакции Владимира Путина на атаки украинскими беспилотниками российских регионов.

    В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным Песков подчеркнул: «Наш президент четко дал понять, что никто не может просто так беспилотниками хулиганить у нас тут в России. Будете хулиганить – будете получать». Об этом сообщает ТАСС.

    Ранее Минобороны России гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине. Ведомство сообщало, что вооруженные силы России нанесли серию ударов по критическим военным объектам на Украине, ликвидировав склады, системы ПВО и позиции иностранных наемников.

    Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркивал, что ответные удары России по территории Украины абсолютно естественны при текущей ситуации.

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    27 мая 2025, 17:25 • Видео
    Новые санкции США против России. Ждем?

    Сенатор США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, пригрозил Москве новыми санкциями, которые могут быть введены в действие без согласия на то президента Дональда Трампа. Но на сей раз Америка рискует надорваться.

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    27 мая 2025, 14:19 • Новости дня
    Лавров предложил провести второй раунд переговоров по Украине в Стамбуле
    Лавров предложил провести второй раунд переговоров по Украине в Стамбуле
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил готовность провести второй раунд переговоров между Москвой и Киевом вновь в Стамбуле, отметив преимущества площадки.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил вновь воспользоваться услугами Турции для организации второго раунда переговоров с Украиной, передает ТАСС.

    По его словам, «в Стамбуле очень хорошо» и он обратился бы к турецким коллегам для проведения следующей встречи.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан, в свою очередь, подтвердил готовность Турции принять переговоры России и Украины в любое время. Он подчеркнул, что Анкара считает содействие мирному процессу своей миссией для региона и мира в целом. Глава МИД Турции заверил, что его страна продолжит оказывать всестороннюю поддержку для достижения дипломатического урегулирования.

    Ранее Турция заявила о готовности принять новые переговоры по Украине.

    Лавров отметил, что Москва высоко ценит содействие Анкары в организации прямых переговоров между российской и украинской делегациями.

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    27 мая 2025, 22:52 • Новости дня
    Венгрия и Словакия отвергли польскую инициативу о демократии в Евросоюзе

    Венгрия и Словакия заблокировали декларацию ЕС о демократии

    Tекст: Ирма Каплан

    Страны Центральной Европы отказались поддержать декларацию об укреплении демократии, предложенную Польшей, сославшись на разногласия по ряду ключевых положений.

    Венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока сообщил, что Венгрия и Словакия не поддержали предложение Польши об укреплении демократии в Европе из-за разногласий, передает ТАСС.

     «Венгрия и Словакия не поддержали предложение об укреплении демократии в Европе, которое было выдвинуто Польшей, председательствующей сейчас в Совете ЕС».

    По словам Бока, устойчивость демократии, упоминаемая в документе, трактуется европейскими институтами и рядом государств ЕС неверно. В польской инициативе отсутствует требование прозрачности финансирования неправительственных организаций, которые, по мнению Будапешта, часто используются политическими силами.

    Бока подчеркнул, что венгерское правительство выступает против подобной трактовки демократии и не согласна с позицией ведущих стран Евросоюза по роли НПО в обществе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский отказался поддержать декларацию националистов, поскольку не согласен с пунктом о запрете на вступление Украины в НАТО.

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    27 мая 2025, 16:40 • Новости дня
    Фицо после угроз Мерца предрек ЕС «не очень хорошие времена»
    Фицо после угроз Мерца предрек ЕС «не очень хорошие времена»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Фицо заявил о недопустимости идей лишать Словакию выплат ЕС из-за позиции по России. По его словам, столь агрессивная риторика канцлера Германии говорит о надвигающемся кризисе в ЕС.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко отреагировал на идеи канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможности лишить Братиславу и Будапешт выплат из фондов ЕС, если те продолжают разногласия с Брюсселем по вопросам политики в отношении России, передает Интерфакс. Фицо заявил, что такие предложения недопустимы для современного Евросоюза.

    «Если ориентироваться на такие агрессивные комментарии, можно предположить, что впереди – не очень хорошие времена», – подчеркнул премьер-министр Словакии. Он отметил, что независимая позиция Братиславы по России не возникла случайно, а отражает интересы республики.

    По оценке агентства EFE, Берлин проявляет недовольство позицией Братиславы и Будапешта из-за их нежелания поддержать новые санкции против России. Мерц ранее заявлял, что в Евросоюзе принятие решений не должно зависеть от «незначительного меньшинства», и допустил возможность лишения финансирования для стран, препятствующих согласованию политики ЕС по России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил готовность поддержать проведение референдума об отмене антироссийских санкций. В Словакии потребовали от Украины компенсацию за оказанную помощь.

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    27 мая 2025, 17:47 • Новости дня
    В Совфеде назвали цель запрошенного Россией заседания в СБ ООН по Украине

    Сенатор Климов: Запрошенное Россией заседание СБ ООН позволит развенчать фейки ЕС по Украине

    В Совфеде назвали цель запрошенного Россией заседания в СБ ООН по Украине
    @ Xinhua/Xie E/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инициированное Россией заседание ООН из-за попыток Европы помешать урегулированию на Украине крайне важно. Страны мирового большинства, а также разумные люди в недружественных государствах смогут получить дополнительную информацию о российской позиции и подлинной ситуации на территории Украины, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов.

    «Нынешняя гибридная война развивается на нескольких направлениях. Часть из них – информационный и дипломатический аспект – находит воплощение на площадке ООН. Страны ЕС и НАТО в этом противостоянии пытаются достичь своих результатов. Мы же должны своевременно на это реагировать», – отметил сенатор Андрей Климов.

    Решение России запросить заседание Совбеза ООН особенно важно на фоне попыток европейцев помешать украинскому урегулированию мирным путем, говорит парламентарий. Оно, как ожидается, состоится на следующий день после анонсированного европейской стороной обсуждения гуманитарной обстановки на Украине.

    «Принципиальное различие между инициированным нами и предложенным ЕС и НАТО заседаниями состоит в том, что мы намерены озвучить факты, а западные деятели, в чьих интересах работает киевское руководство, – пропаганду», – указал спикер.

    «Инициатива российского постпредства позволит представить наши аргументы. И те, кто считает нас своими партнерами, страны мирового большинства, а также разумные люди в недружественных государствах получат дополнительные источники информации о позиции Москвы и подлинной ситуации на территории Украины», – акцентировал собеседник.

    «Нам надо пользоваться любой возможностью для того, чтобы доносить правду. Чем чаще это будет происходить, тем лучше. Тем более что у нас очень мощные аргументы», – заключил Климов.

    Напомним, Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с попытками европейских стран препятствовать миру на Украине. По мнению Дмитрия Полянского, первого зампостпреда РФ при организации, сложившееся положение дел угрожает глобальной стабильности в целом. Он отметил, что встреча может состояться 30 мая.

    В то же время дипломат рассказал, что европейские партнеры Киева уже инициировали собственное заседание СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине, которое запланировано на 29 мая. Таким образом, предложение Москвы стало ответом на идею стран ЕС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о косвенном участии Европы в конфликте. По его словам, государства объединения продолжают поставки вооружений ВСУ. Кроме того, некоторые западные государства активно обсуждают возможность отправки контингента ЕС на территорию Украины. Он также добавил, что многие СМИ непосредственно вовлечены в кампанию по срыву текущего переговорного процесса.

    Песков подчеркнул, что значительное число медиа сознательно выступают за стимулирование США к расширению ограничительных мер против России. По его оценке, данные тенденции легко заметить, и в Кремле прекрасно осознают происходящее.

    Тем временем глава МИД России Сергей Лавров указал, что французские ракеты дальнего радиуса используются для ударов по российской территории. Министр добавил, что атаки зачастую направлены на гражданские объекты.

    Лавров также подчеркнул, что его французский коллега Жан-Ноэль Барро лукавит, говоря о содействии Франции «только суверенитету и целостности» Украины. Глава российского внешнеполитического ведомства посоветовал ему вспомнить лозунг «Свобода, равенство, братство», который, по словам Лаврова, включает и права человека, о которых Париж обычно говорит по всему миру, но игнорирует в ситуации вокруг конфликта на Украине.

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    27 мая 2025, 14:27 • Новости дня
    Лавров об ответных ударах по Украине: Преступник должен быть наказан
    Лавров об ответных ударах по Украине: Преступник должен быть наказан
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ответные удары России по территории Украины абсолютно естественны при текущей ситуации, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    На пресс-конференции он подчеркнул, что российские удары всегда направлены исключительно по военным объектам и объектам, используемым украинскими вооруженными силами, передает ТАСС.

    «Те наши ответные удары абсолютно естественны в этой ситуации: преступник должен быть наказан», – сказал министр. Глава МИД также выразил уверенность, что украинское руководство осознает причины этих ударов и их отличия от действий Киева.

    Ранее Минобороны России гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине. Ведомство сообщало, что вооруженные силы России нанесли серию ударов по критическим военным объектам на Украине, ликвидировав склады, системы ПВО и позиции иностранных наемников.

    Напомним, Киев подвергся масштабной атаке с применением дронов «Герань» и баллистических ракет, одной из целей которой стал завод «Антонов».

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    28 мая 2025, 03:08 • Новости дня
    США обеспокоились ответными ударами России по территории Украины

    В Госдепе США выразили обеспокоенность ответными ударами России по Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские ответные удары России по Украине вызывают в США беспокойство, заявила на брифинге официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

    «Особую обеспокоенность президента и нас всех вызывают атаки, в результате которых на Украине гибнут мирные жители», – сказала Брюс в ходе брифинга, трансляция которого велась в соцсети Х.

    Она добавила, что администрация США призывает стороны к сдержанности во избежание эскалации конфликта.

    Напомним, Киев подвергся масштабной атаке с применением дронов «Герань» и баллистических ракет, одной из целей которой стал завод «Антонов».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что шаги главы государства направлены на защиту страны в условиях продолжающихся атак со стороны Киева.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны доложило о массированных ударах по военным объектам Украины с 22 по 26 мая, которые наносились высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям оборонной промышленности, ремонтным цехам, складам боеприпасов, радиолокационным станциям и пунктам дислокации иностранных наемников.

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    27 мая 2025, 14:37 • Новости дня
    Лавров обвинил Францию в ведении войны против России

    Лавров заявил о применении французских ракет Киевом для ударов по РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России обвинил Францию в военной поддержке Киева, подчеркнув использование французских ракет для атак по территории России.

    Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что слова главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро о невовлеченности Парижа в конфликт с Россией не соответствуют действительности, передает ТАСС.

    По его словам, Франция участвует в боевых действиях против России, поскольку французские ракеты дальнего радиуса используются украинскими вооруженными силами для ударов по российской территории. Министр добавил, что атаки зачастую направлены на гражданские объекты.

    Лавров также подчеркнул, что Барро лукавит, говоря о содействии Франции только суверенитету и целостности Украины. Глава российского внешнеполитического ведомства посоветовал французскому коллеге вспомнить лозунг «Свобода, равенство, братство», который, по словам Лаврова, включает и права человека, о которых Франция обычно говорит по всему миру, но игнорирует в ситуации вокруг украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый французский посол в Москве Николя де Ривьер заявил о стремлении возобновить диалог между Россией и Францией. Франция сформулировала около половины всех ограничений, которые войдут в 17-й пакет санкций Евросоюза против России. Президент России Владимир Путин сообщил, что на стороне России в зоне специальной военной операции принимают участие граждане Франции.

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    27 мая 2025, 13:06 • Новости дня
    Немецкий политик объяснил слова Мерца о дальнобойном оружии для Украины

    Вальдемар Гердт: Заявлениями о дальнобойном оружии для Украины Мерц втягивает Германию в авантюру

    Немецкий политик объяснил слова Мерца о дальнобойном оружии для Украины
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Германии неслучайно засекретили поставки вооружений Украине на фоне дискуссии о снятии ограничений по дальности ударов. Основная причина такого шага – желание Берлина избежать недовольства со стороны граждан, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что решение по дальнобойному оружию для Киева приняли несколько месяцев назад.

    «Олаф Шольц, будучи канцлером Германии, выступал против поставок Украине дальнобойного оружия. Мне кажется, он четко понимал последствия реализации такого решения и свою ответственность за это. Нужно отдать ему должное, себе он не изменил. Нынешний глава немецкого правительства проявил себя как слабохарактерный политик», – отметил Вальдемар Гердт, экс-депутат бундестага.

    Собеседник указал на отсутствие единства внутри правящей коалиции: в то время как канцлер, представитель христианских демократов, заявляет о снятии ограничений на дальность ударов для Украины, вице-премьер от партии социал-демократов опровергает его слова. «У власти нет четкой политики. Фридрих Мерц – ведомый: в какую сторону дует ветер, туда он и плывет», – пояснил спикер.

    Гердт не исключил, что сделать такое заявление канцлера подтолкнули заинтересованные зарубежные круги. «Досадно, что у такой страны, как ФРГ, нет лидера, защищающего интересы своей страны и собственного народа. Отличительная черта нынешнего канцлера – глупость и непрофессионализм. Своими действиями он рискует втянуть Берлин в авантюру, о последствиях которой даже не подозревает», – акцентировал экс-депутат Бундесвера.

    По мнению Гердта, в Германии неслучайно засекретили поставки вооружений Украине. «Основная причина такого шага – желание избежать гнева и недовольства со стороны граждан страны. Открытая дискуссия спровоцировала бы людей выходить на протесты с призывами к правительству уйти в отставку. Чтобы минимизировать репутационный ущерб, решения от людей попросту скроют», – считает бывший парламентарий.

    Вместе с тем, это может стать своего рода ширмой для передачи Киеву ракет Taurus. «Я вполне допускаю такой сценарий. Тем более, что с территории Украины уже наносили дальнобойные удары по России. Атаки проводятся и беспилотниками, о чем немецкая пресса предпочитает умалчивать. Но стоит отметить, что в вопросе поставок Taurus ФРГ зависит от США: без поддержки со стороны американцев власти не станут передавать ракеты», – указал собеседник.

    «Как бы то ни было, возможное решение по поставкам глобально не изменит ход боевых действий, но приведет к эскалации и новым жертвам. Я надеюсь, что те люди, которые 1 и 9 мая принимали участие в демонстрациях в городах ФРГ, смогут остановить нагнетание ситуации правительством», – заключил Гердт.

    В понедельник Фридрих Мерц сообщил, что Германия, Британия, Франция и США отменили ограничения на дальность ударов полученного Украиной оружия. «Больше нет никаких ограничений по дальности на поставляемое Украине оружие – ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей, ни со стороны американцев», – сказал он.

    Позже в Берлине опровергли смену политики ФРГ. «Что касается дальности, хочу сказать, что никаких новых договоренностей, выходящих за рамки предыдущей политики правительства, нет», – вице-канцлер Ларс Клингбайль.

    Но во вторник Мерц продолжил настаивать: сраны Запада сняли ограничения по использованию дальнобойного оружия, поставляемого Украине. Решение, по его словам, было принято еще несколько месяцев назад. «Страны, которые ввели ограничения дальнобойности, давно отказались от этих условий. Поэтому вчера в Берлине я описал то, что случилось уже несколько месяцев назад», – сказал канцлер.

    На этом фоне в прессе появились сообщения о возможной передаче Украине ракет Taurus. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин не станет объявлять о передаче отдельных видов вооружений. Он пояснил, что ФРГ не хочет, чтобы эту информацию получила Россия.

    Мерц своим заявлением напугал жителей Сувалкского коридора: жители приграничных районов Польши и Литвы начали массово покидать регион, пишет Bild. Они опасаются, что Сувалкский коридор может стать первой целью возможного удара, что приведет к изоляции Прибалтики от остальной части НАТО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова канцлера Германии о снятии ограничений, заявил, что такое решение, если оно было принято, «достаточно опасное» и идет вразрез с устремлениями по урегулированию конфликта на Украине.

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    27 мая 2025, 15:35 • Новости дня
    Путин заявил о признании заслуг советской школы воспитания противниками

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин указал, что заслуги советской системы воспитания признавались даже противниками после окончания Великой Отечественной войны.

    Советский Союз сумел добиться Победы в Великой Отечественной войне во многом благодаря школе и воспитанию, основанному на преданности своему Отечеству, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании набсовета АНО «Россия – страна возможностей» (АНО «РСВ»), передает ТАСС.

    «И в конце войны, и после уже [противники] говорили, что Советский Союз выиграл войну прежде всего благодаря школе, благодаря тому, что воспитание граждан страны в духе преданности своему народу, своему Отечеству в значительной степени легло в основу Победы в Великой Отечественной войне», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин назвал внутреннюю мобилизацию россиян главной задачей текущего времени.

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    27 мая 2025, 13:15 • Новости дня
    Захарова указала Европе место на переговорах по Украине

    Захарова: Место лидеров Европы на переговорах по Украине «под столом»

    Захарова указала Европе место на переговорах по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры стран Европы способны обсуждать ситуацию на Украине только «под столом» переговоров, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Мария Захарова на брифинге усомнилась в способности лидеров Европы участвовать в переговорах по Украине, передает ТАСС.

    Дипломат отметила, что западные страны заявляют о желании быть посредниками, однако их действия, по ее мнению, говорят об обратном.

    По ее словам, судя по последним действиям европейских лидеров «в вагоне поезда из Киева», они за столом сидеть не могут.

    «Может, им уже бронировать место под столом?» – заявила Захарова.

    Она также отметила, что европейским лидерам стоит более реалистично оценивать свои возможности и смотреть на себя со стороны.

    Мария Захарова призвала отобрать у европейских лидеров «ложечку» и «салфетку».

    Захарова имела в виду скандал вокруг поездки Мерца, Макрона и премьера Британии Кира Стармера на Украину, связанный с якобы употреблением ими запрещенных веществ.

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    27 мая 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин признался, что не считает себя «киборгом»

    Путин на набсовете АНО «РСВ» признался, что не считает себя «киборгом»

    Путин признался, что не считает себя «киборгом»
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время заседания набсовета АНО «Россия – страна возможностей» (АНО «РСВ») президент Владимир Путин поделился личной историей, связанной с необычной характеристикой от знакомого.

    Путин рассказал о том, что один из его близких людей однажды назвал его «киборгом», передает ТАСС. Президент подчеркнул, что это определение не было комплиментом и ему неприятно так себя ощущать.

    «Мне как-то – не так уж давно – один достаточно близкий человек сказал: "Ну ты киборг". Это не звучало как что-то хорошее. Это не очень приятно: чувствовать себя киборгом. Я так не считаю», – отметил глава государства.

    Ранее Путин поделился подробностями своего плотного графика и быта, отметив, что часто ночует в кремлевской квартире из-за большой загрузки.

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    28 мая 2025, 08:39 • Новости дня
    Над 13 регионами России за ночь уничтожены 296 украинских беспилотников
    Над 13 регионами России за ночь уничтожены 296 украинских беспилотников
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    За прошедшую ночь над Московским регионом и 12 областями страны были уничтожены и перехвачены 296 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что за период с 21.00 мск 27 мая до 7.00 28 мая средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 296 украинских беспилотников самолетного типа.

    Атаки фиксировались в Московском регионе, а также на территории Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей.

    Все задействованные подразделения ПВО продолжили патрулирование и контроль воздушного пространства в ночное время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны ночью отработали по целям в 12 муниципальных образованиях Московской области, было сбито 42 беспилотника. В Зеленограде из-за атаки БПЛА повреждено остекление технопарка «Элма».

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    28 мая 2025, 05:44 • Новости дня
    Четверо подростков погибли и еще четверо ранены в Байкальске после нападения

    Уголовное дело возбуждено после обнаружения погибших подростков в Байкальске

    Tекст: Ирма Каплан

    В частном доме Байкальска Иркутской области обнаружены тела четырех подростков с ножевыми ранениями, еще четверо госпитализированы, сообщали в СУ СК России по региону.

    Уголовное дело по факту убийства двух и более лиц и покушении на убийство двух и более лиц возбуждено после обнаружения тел пятерых подростков на пепелище частного дома в Байкальске, сообщили следователи.

    «В частном доме в СНТ «Горный Байкал» находилась группа молодых людей. В какой-то момент один из них напал на присутствующих с ножом. В результате этого четверо подростков скончались на месте, и еще четверо были доставлены с различными травмами в медицинское учреждение», – сказано в Telegram-канале ведомства.

    Следователи уточнили, что предполагаемый подозреваемый после нападения поджег дом и при пожаре скончался.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, несовершеннолетнюю в городе Бердянске Запорожской области поместили под стражу по делу об убийстве девочки, сообщили в региональном следственном управлении СК.

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