Tекст: Александра Юдина

Дипломат высказала предположение, что словосочетание «милитаризация Европы» может быть признано в поисковиках и словарях выражением года, передает радио Sputnik.

Она указала, что европейские политики ежедневно говорят о войне, акцентируют необходимость увеличения военных бюджетов и активно используют термин «милитаризация».

Захарова отметила, что по итогам года именно это выражение может быть определено как главное, поскольку западные политики широко его применяют.

Дипломат подчеркнула, что судьба Европы зависит от решений, принимаемых европейскими лидерами, и выразила обеспокоенность их безответственным отношением к ситуации.

Она прокомментировала заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений на поставки определенных видов вооружения киевскому режиму, отметив, что эта новость весь день оставалась в центре внимания международных СМИ во многих странах.

По словам Захаровой, ни западные журналисты, ни обозреватели, ни дипломаты не могут добиться ясности относительно того, в каком статусе Мерц сделал подобное заявление. Она выразила мнение, что подобные информационные вбросы создают хаос и запутывают ситуацию.

Захарова также прокомментировала реакцию вице-канцлера ФРГ, который впоследствии попытался опровергнуть слова Мерца, не объяснив, было ли это ошибкой или изменением позиции, и предположила, что подобная неразбериха может быть связана с внутриполитической борьбой в Германии.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, телеканал SkyNews отметил, что глава МИД Сергей Лавров преподал урок Мерцу в ответ на заявление о том, что Берлин и его ключевые союзники давно сняли все ограничения на дальность поставляемого Украине оружия. Министр также отметил позицию Европы, стремящейся нанести «стратегическое поражение» российскому государству, и обвинил ее руководство в том, что она «вновь нашла себе нацистский флаг» и готова на очередную авантюру против России.