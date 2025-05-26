В Польше предложили запретить импорт огурцов из России и Белоруссии

Скачко оценил угрозы Трампа в связи с ударами России по Украине

Политолог Скачко: Трамп не справляется с ролью «объективного рефери»

Tекст: Анастасия Куликова

«Заявления Дональда Трампа с критикой в адрес Москвы и Владимира Зеленского следует рассматривать как политическую игру. Президент США своими действиями, часто противоречащими друг другу, пытается скрыть подлинные цели», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

По его мнению, республиканец может быть заинтересован в конфликте в Европе, чтобы оказывать политическое давление на страны ЕС. «По задумке Трампа, украинский кризис если и должен продолжаться, то только руками и на деньги европейцев. Посредническая же роль Соединенных Штатов предполагает, что Белый дом лишь снимет сливки с происходящего», – полагает собеседник.

«Пока американский лидер, с одной стороны, выступает за миротворчество, а с другой – поддерживает этот конфликт. Судить о реальных мотивах Вашингтона можно будет, когда закончатся поставки вооружений на Украину, согласованные еще администрацией Джо Байдена. Если республиканец продолжит тот же курс, что и его предшественник, то все разговоры о мире не стоят и выеденного яйца», – отметил эксперт.

Скачко на этом фоне напомнил, что после разговора с Владимиром Путиным президент США выступал против санкций в отношении Москвы, назвав их бессмысленными и мешающими развитию экономики. «Менее чем через неделю его риторика несколько изменилась и теперь Трамп допускает новый сценарий. Что у него: когнитивный диссонанс?» – риторически задается вопросом собеседник.

Примечательно, что угроза прозвучала на фоне ударов ВС России по военным целям на Украине. «Почему в Вашингтоне не говорят о том, что действия российской армии стали ответом на атаки украинских сил, которые сопровождаются разрушением гражданских объектов, убийством мирных жителей?» – возмутился политолог.

По его оценкам, в этом проявились типичные для Запада двойные стандарты, которые противоречат посреднической роли. «Если Трамп хочет быть миротворцем, то ему следует оценивать причинно-следственные связи тех или иных событий. Скажем, условный рефери на ринге может наблюдать только за соблюдением правил, но никак не принуждать одного более сильного боксера уступить другому», – подчеркнул аналитик.

Что касается критики Владимира Зеленского, то она из уст Трампа стала обыденностью. «Республиканец глубоко презирает Зеленского. Но глава Белого дома – политик, и до тех пор, пока ему нужен такой человек на Украине, он его будет поддерживать. Повторю, будет ли это выражено так же активно, как при Байдене, увидим совсем скоро», – заключил Скачко.

Ранее Дональд Трамп выразил недовольство из-за действий Владимира Путина на Украине и сообщил, что «абсолютно» точно рассматривает возможность введения санкций против России. Он указал, что стороны ведут переговоры, а в это время Киев и другие украинские города обстреливаются ракетами.

О том, что до этого ВСУ ежедневно атаковали российские регионы беспилотниками, американский лидер не упомянул. Кроме того, командир дивизии ПВО Юрий Дашкин сообщал, что во время визита Путина в Курскую область резко возросла интенсивность массированной атаки украинских БПЛА, и «вертолет президента России был фактически в эпицентре отражения».

Трамп указал, что у него всегда были хорошие отношения с Путиным, но теперь с ним «что-то случилось». «Я всегда говорил, что он хочет всю Украину, а не только ее часть, и, возможно, это подтверждается, но если он ее получит, это приведет к падению России!» – написал президент США в Truth Social.

Раскритиковал глава Белого дома и Владимира Зеленского. Его высказывания создают проблемы Украине, отметил президент США. «Мне это не нравится, и лучше бы это прекратилось», – добавил республиканец.

Напомним, в последние дни Минобороны сообщило о нескольких крупных ударах по объектам на Украине. 23 мая целью российской армии стал контейнеровоз с военным грузом, следовавший в порт Одессы, и склад контейнеров в этом порту. При ударе был использован комплекс «Искандер».

В ночь на 24 мая военное ведомство отчиталось о групповом ударе высокоточным оружием наземного базирования и дронами по предприятию, выпускающему ракеты и ударные беспилотники. В следующую ночь были атакованы центры радиотехнической разведки и спутниковой связи и предприятия военно-промышленного комплекса Украины, выпускающие компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные дроны.