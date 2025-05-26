Нанесен массированный удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области

Tекст: Мария Иванова

Цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Староконстантинов – это военный аэродром, расположенный в пяти километрах восточнее одноименного города Староконстантинов в Хмельницкой области Украины. В 2021 году аэродром был сертифицирован по стандартам НАТО. Помощь в модернизации и реконструкции оказали США, здесь было установлено американское навигационное оборудование для посадок самолетов, отремонтирована взлетно-посадочная полоса.

Кроме того, как сообщили в Минобороны, удары наносились по складам боеприпасов, местам хранения ударных беспилотников, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.

Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб JDAM, пять снарядов американской РСЗО HIMARS, а также 220 беспилотников самолетного типа, из них 139 вне зоны проведения спецоперации, отчитались в Минобороны.

Всего с начала СВО уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 59 652 беспилотника, 607 ЗРК, 23 594 танка и других бронемашин, 1564 боевые машины РСЗО, 25 306 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 тыс. единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

В минувшие выходные сообщалось, что ВС России поразили центры ССО и авиации СБУ на Украине.

За минувшую неделю ВС России нанесли 12 ударов высокоточным оружием.