Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.2 комментария
«Северяне» отразили попытки вторжения ВСУ в Курскую область
Группировка российских войск «Север» не допустила прорыва госграницы в Курской области и продолжила расширять полосу безопасности в Сумской области Украины.
«Северяне» отразили две попытки прорыва ВСУ через госграницу: на направлении Рыжевка – Теткино и из Павловки в направлении поселка Новый Путь. Большинство украинских военных уничтожены, остальные сбежали. На Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожено девять единиц вражеской техники, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
На Сумском направлении российские штурмовые отряды продолжают расширять полосу безопасности, продвинувшись в окрестностях сел Беловоды и Юнаковка и выбив ВСУ из нескольких опорных пунктов в районе села Водолаги.
«На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожено семь боевых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой и вражеские ПУ БПЛА», – говорится в сообщении. В Волчанске зачищены семь домовладений, российские войска продвинулись на направлении села Волчанские Хутора.
«За сутки потери противника составили свыше 240 человек (из них более 180 на Сумском и свыше 20 на Теткинском направлениях)», – говорится в сообщении.
Напомним, «Северяне» пресекли попытки ВСУ усилить украинскую группировку для «Теткинской провокации».