Группировка «Север» уничтожила за сутки более 220 военнослужащих ВСУ

Tекст: Ирма Каплан

Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки в составе штурмовых групп зачистили 11 домовладений в Волчанске и продвинулись на 80 метров в лесных массивах в направлении села Волчанские Хутора, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер».

«За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 160 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – сказано в сообщении.

«Северяне» рассказали, как на направлении Рыжевка – Теткино операторы БПЛА вскрыли и уничтожили разрозненную группу штурмовиков ВСУ, при этом замыкающий вместо того, чтобы сложить оружие и сдаться, попытался притвориться трупом.

«Однако не смог ввести в заблужденье «Северян» и был уничтожен», – отметили в посте.

Такая же участь постигла штурмовиков 33-го отдельного штурмового полка (ОШП), которых прикомандировали месяц назад к 225 ОШП. Затем их держали в резерве на Краснояружском направлении и перебросили для участия в «Теткинской провокации», рассказали «Северяне».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бойцы группировки «Север» успешно пресекли попытки прорыва ВСУ на приграничных направлениях, уничтожив большую часть штурмовых групп и вражеской техники.