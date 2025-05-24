Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен был получить поддержку Европы. Однако Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед избирателями.11 комментариев
Восемь боевых групп ВСУ уничтожили «Северяне» на Волчанском и Липцовском направлениях
«Северяне» разгромили группы ВСУ на Волчанском и Липцовском направлениях
Военнослужащие группировки войск «Север» успешно пресекли попытки прорыва ВСУ на приграничных направлениях, уничтожив большую часть штурмовых групп и вражеской техники.
Группировка войск «Север» в течение суток отразила атаки и уничтожала передовые и штурмовые подразделения ВСУ на Теткинском и Глушковском направлениях, восемь боевых групп противника были разгромлены на Волчанском и Липцовском направлениях, сообщили в Telegram-канале «Северный ветер».
«На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожено восемь боевых групп ВСУ, а также вражеские пункт управления БПЛА», – сказано в сообщении.
На направлении Рыжевка – Теткино две штурмгруппы боевиков «Айдара» (группировка признана террористической и запрещена в РФ) предприняли атаки, но почти все были уничтожены. Двое раненных остались в лесу, еще один сумел отступить вглубь Сумской области.
«В соцсетях появилось сообщение о доукомплектовании 225 отдельного штурмового полка за счет насильно мобилизованных украинцев, которых только начали обучать на полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области», – отметили в сообщении.
Бойцы группировки, в частности, подразделения ВДВ за прошедшие сутки продвинулись в районе Беловоды, Юнаковки и приграничных лесах, а также провели зачистку лесных массивов от диверсионных групп противника возле Владимировки и южнее Горналь.
ПВО России успешно отразила массированный налет: было сбито более шестидесяти ударных беспилотников ВСУ на данном направлении.
Российские штурмовые группы продвинулись на 150 метров в Волчанске и зачистили лесополосу у Волчанских Хуторов.
«Потери противника за сутки превысили 190 человек, из которых более 130 – на Сумском и свыше 30 – на Теткинском направлениях», – сказано в сводке.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о значительных потерях ВСУ под Волчанском и Северском. Российские войска продвинулись на 300 метров, заняли выгодные позиции северо-западнее Липцов и расширили зону контроля у Волчанска в Харьковской области.
По словам военного эксперта Андрея Марочко, украинские военные отказались выполнять приказы наступать в районе Волчанска и массово покидали позиции.