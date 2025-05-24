«Северяне» разгромили группы ВСУ на Волчанском и Липцовском направлениях

Tекст: Ирма Каплан

Группировка войск «Север» в течение суток отразила атаки и уничтожала передовые и штурмовые подразделения ВСУ на Теткинском и Глушковском направлениях, восемь боевых групп противника были разгромлены на Волчанском и Липцовском направлениях, сообщили в Telegram-канале «Северный ветер».

«На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожено восемь боевых групп ВСУ, а также вражеские пункт управления БПЛА», – сказано в сообщении.

На направлении Рыжевка – Теткино две штурмгруппы боевиков «Айдара» (группировка признана террористической и запрещена в РФ) предприняли атаки, но почти все были уничтожены. Двое раненных остались в лесу, еще один сумел отступить вглубь Сумской области.

«В соцсетях появилось сообщение о доукомплектовании 225 отдельного штурмового полка за счет насильно мобилизованных украинцев, которых только начали обучать на полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области», – отметили в сообщении.

Бойцы группировки, в частности, подразделения ВДВ за прошедшие сутки продвинулись в районе Беловоды, Юнаковки и приграничных лесах, а также провели зачистку лесных массивов от диверсионных групп противника возле Владимировки и южнее Горналь.

ПВО России успешно отразила массированный налет: было сбито более шестидесяти ударных беспилотников ВСУ на данном направлении.

Российские штурмовые группы продвинулись на 150 метров в Волчанске и зачистили лесополосу у Волчанских Хуторов.

«Потери противника за сутки превысили 190 человек, из которых более 130 – на Сумском и свыше 30 – на Теткинском направлениях», – сказано в сводке.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о значительных потерях ВСУ под Волчанском и Северском. Российские войска продвинулись на 300 метров, заняли выгодные позиции северо-западнее Липцов и расширили зону контроля у Волчанска в Харьковской области.

По словам военного эксперта Андрея Марочко, украинские военные отказались выполнять приказы наступать в районе Волчанска и массово покидали позиции.