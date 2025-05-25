При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.7 комментариев
Депутат Леонов рассказал о мошенничестве с использованием медкарты
Депутат Леонов: Мошенники массово звонят людям под видом сотрудников поликлиник
Телефонные злоумышленники в новой схеме мошенничества убеждают граждан срочно заменить бумажные медицинские карты на электронные, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
По его словам, мошенники звонят россиянам под видом сотрудников поликлиник и сообщают о скором аннулировании бумажных медкарт в рамках модернизации системы здравоохранения.
«После чего просят назвать код из смс и данные СНИЛС. Этих данных может быть достаточно для взлома «Госуслуг», – рассказал РИА «Новости» Леонов.
Злоумышленники намеренно создают атмосферу срочности, вынуждая людей быстро раскрывать личные данные. Он подчеркнул, что настоящие сотрудники поликлиник никогда не звонят с подобными просьбами и не запрашивают конфиденциальную информацию.
Леонов напомнил, что граждане вправе пользоваться как бумажной, так и электронной медицинской картой по выбору. Вопрос об обязательной замене или аннулировании старых карт не рассматривается.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в нескольких российских регионах, включая Херсонскую область, жители сталкиваются с мошенническими сообщениями, отправленными якобы от имени Роскомнадзора, с просьбой перезвонить на указанный номер.