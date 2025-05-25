Депутат Леонов рассказал о мошенничестве с использованием медкарты

Депутат Леонов: Мошенники массово звонят людям под видом сотрудников поликлиник

Tекст: Ирма Каплан

По его словам, мошенники звонят россиянам под видом сотрудников поликлиник и сообщают о скором аннулировании бумажных медкарт в рамках модернизации системы здравоохранения.

«После чего просят назвать код из смс и данные СНИЛС. Этих данных может быть достаточно для взлома «Госуслуг», – рассказал РИА «Новости» Леонов.

Злоумышленники намеренно создают атмосферу срочности, вынуждая людей быстро раскрывать личные данные. Он подчеркнул, что настоящие сотрудники поликлиник никогда не звонят с подобными просьбами и не запрашивают конфиденциальную информацию.

Леонов напомнил, что граждане вправе пользоваться как бумажной, так и электронной медицинской картой по выбору. Вопрос об обязательной замене или аннулировании старых карт не рассматривается.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в нескольких российских регионах, включая Херсонскую область, жители сталкиваются с мошенническими сообщениями, отправленными якобы от имени Роскомнадзора, с просьбой перезвонить на указанный номер.