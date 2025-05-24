При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино. Детей, разумеется, вообще не спрашивают.2 комментария
Росавиация начала расследование аварии легкомоторного самолета в Ростовской области
В Орловском районе Ростовской области легкомоторный самолет СП-37М получил значительные повреждения при жесткой посадке во время авиационно-химических работ, пострадавших нет. Росавиация начнет расследование авиационного инцидента.
В ведомстве сообщили, что легкомоторный самолет СП-37М совершил вынужденную посадку в Орловском районе Ростовской области и получил значительные повреждения, передает ТАСС.
Южная транспортная прокуратура уточнила, что самолет выполнял авиационно-химические работы и совершил жесткую посадку, при этом пострадавших не было.
В пресс-службе Росавиации отметили, что при вынужденной посадке на выбранную площадку воздушное судно получило значительные повреждения.
Случай был квалифицирован как авария, и расследованием займется Росавиация совместно с Межгосударственным авиационным комитетом.
В пресс-службе федерального агентства добавили, что расследование проведут по правилам, утвержденным постановлением правительства России, а основной задачей станет установление причин аварии и предотвращение подобных случаев.
Ранее в районе села Иславское в Подмосковье вертолет Robinson R66 совершил жесткую посадку, получив механические повреждения.