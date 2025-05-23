Карелин объяснил принцип отбора финалистов программы «Время героев»

Tекст: Дарья Григоренко

Во время эфира на канале Соловьев live Карелин поделился подробностями работы общественного совета президентской программы «Время героев». Карелин подчеркнул, что процесс отбора участников строится исключительно на объективных критериях: заслугах, управленческом и военном опыте, а также результатах сложного тестирования, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Есть четкие ясные критерии – это заслуги, это управленческий опыт, военный и гражданский, и сдача тестов. Сдача тестов была организована блестяще, то есть были организованы выездные пункты оценочные в четырех городах. Да, то есть при этом это было непросто, это было совсем не просто, надо было продумать логистику», – отметил он.

Карелин рассказал, что тестирование прошли более 3600 участников спецоперации на Украине, для которых были организованы специальные выездные пункты в четырех городах. По итогам первого этапа из 44 тыс. кандидатов обучение продолжили 22 тыс., а во второй этап программы прошли 83 человека, среди которых много действующих военнослужащих и кавалеров ордена Мужества.

Сенатор особо выделил, что программа предлагает уникальные образовательные форматы, ориентированные на поддержку и адаптацию героев к гражданской жизни. Для тех, кто не прошел конкурс, также предусмотрены дистанционные образовательные программы.

«Надо лучших вывести для тестирования. И ведь после тестирования, перед тем как они определяются, к кому они готовы определить себя как воспитанники, наставники, эксперты, они ведь еще проходят такое сложное интервьюирование. То есть каждый из них должен еще и себя понять. Конечно. И вот здесь, в этом уникальность этой программы, и то, что вы согласились подпереть своей репутацией, своей гражданской позицией, свои мнения, это я говорю каждому участнику Общественного совета. В этом тоже правильный подход. То есть не какая-то экзаменационная комиссия, которую только список видели. А вот персонально каждый. И каждый из нас берет на себя это сложное задание объяснить, подтвердить, а самое главное засвидетельствовать, что, как вы сказали, никакой блат невозможен», – заявил он.

Карелин отметил важность командного подхода, который проявляется среди участников, а также участие наставников высокого уровня, включая министров и известных государственных деятелей.



Президентская программа «Время героев» была запущена 1 марта 2024 года. В рамках первого набора были отобраны 83 участника, приступившие к обучению в мае того же года. Уже к настоящему моменту 42 выпускника первого потока получили назначения на ответственные посты в органах власти, государственных структурах и общественных организациях.

Среди них – Артем Жога, назначенный полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, Евгений Первышов, исполняющий обязанности главы Тамбовской области, лидер «Движения первых» Артур Орлов, а также сенатор Совета Федерации Алексей Кондратьев. Еще несколько выпускников готовятся занять новые должности в ближайшее время.

Герой России Владимир Сайбель стал заместителем председателя комиссии при президенте РФ по делам ветеранов. Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк получила назначение на пост временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области.