Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.3 комментария
Минобороны запустило с Плесецка ракету-носитель «Союз-21б» со спутником
Ракету-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом успешно запустили с космодрома Плесецк в Архангельской области в интересах Минобороны России.
Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом на борту был осуществлен с космодрома Плесецк 23 мая, сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.
Ракету изготовило самарское предприятие РКЦ «Прогресс», входящее в состав Роскосмоса.
Запуск проведен в интересах Министерства обороны. Детали о назначении и параметрах аппарата не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 3 марта Воздушно-космические силы запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Позднее Минобороны вывело спутник на орбиту.
А запуск ракеты «Союз-2.1в» 6 февраля стал последним в истории.