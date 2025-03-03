Минобороны России успешно вывело спутник на орбиту

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Tекст: Дмитрий Зубарев

На космодроме Плесецк в Архангельской области состоялся успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России, передает ТАСС. Старт был выполнен в 01:22 по московскому времени силами космических войск Воздушно-космических сил России, что свидетельствует о надежной работе российских систем запуска.

По заявлению Минобороны России, «старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме». После старта ракета была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В результате успешного выполнения всех процедур, аппарат достиг целевой орбиты и был принят на управление наземными средствами космических войск ВКС.

Установленная с космическим аппаратом телеметрическая связь остается устойчивой, а все его бортовые системы функционируют в штатном режиме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно стартовала с космодрома Плесецк. Газета также сообщала, что ранее с этого же космодрома был запущен «Союз-2.1В» с военными спутниками на борту.