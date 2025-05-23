ФОМ: Путину доверяют 82% россиян

Tекст: Вера Басилая

Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину достиг 82%, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение», передает ТАСС.

Столько же респондентов считают, что президент хорошо выполняет свои обязанности. За две недели этот показатель вырос на два процентных пункта.

Положительную оценку работе правительства дали 56% опрошенных, что на один процентный пункт больше, чем ранее. Работу премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 58% респондентов – этот показатель не изменился.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 48% (плюс 4 п. п.), у КПРФ – 7% (минус 1 п. п.), у ЛДПР – 10% (минус 1 п. п.), у «Справедливой России – За правду» – 3% (плюс 1 п. п.), у «Новых людей» – 2% (минус 1 п. п.).

Опрос проводился с 16 по 18 мая среди 1,5 тыс. россиян в различных регионах страны.