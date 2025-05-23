Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.0 комментариев
ФОМ: Путину доверяют 82% россиян
Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составляет 82%, столько же россиян считают, что он работает хорошо, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину достиг 82%, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение», передает ТАСС.
Столько же респондентов считают, что президент хорошо выполняет свои обязанности. За две недели этот показатель вырос на два процентных пункта.
Положительную оценку работе правительства дали 56% опрошенных, что на один процентный пункт больше, чем ранее. Работу премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 58% респондентов – этот показатель не изменился.
Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 48% (плюс 4 п. п.), у КПРФ – 7% (минус 1 п. п.), у ЛДПР – 10% (минус 1 п. п.), у «Справедливой России – За правду» – 3% (плюс 1 п. п.), у «Новых людей» – 2% (минус 1 п. п.).
Опрос проводился с 16 по 18 мая среди 1,5 тыс. россиян в различных регионах страны.