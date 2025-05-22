Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.4 комментария
США объявили о введении санкций против Судана из-за химоружия
Власти США планируют ввести санкции против Судана из-за обвинений в использовании химического оружия, сообщил Госдеп.
Ограничительные меры связаны с обвинениями в применении химического оружия суданскими властями в 2024 году. Пресс-служба госдепартамента сообщила, что санкции вступят в силу «примерно 6 июня», после завершения 15-дневного периода для уведомления Конгресса США.
В пакете ограничительных мер предусмотрены запрет на экспорт американских товаров в Судан, а также ограничения на доступ к кредитам правительства США, передает РИА «Новости».