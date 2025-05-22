Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.2 комментария
В праймериз «Единой России» приняли участие 2 млн человек
Стало известно о регистрации 3,3 млн избирателей на праймериз «Единой России»
Электронное предварительное голосование партии «Единая Россия» собрало уже два миллиона участников, а регистрация продолжается до 23 мая.
Всего в системе электронного голосования PG.ER.RU зарегистрировано 3,3 млн человек, что составляет почти 12% от числа избирателей в регионах, где осенью пройдут выборы. На Ямале отмечается самый высокий процент голосования по заксобраниям – почти 13%. По гордумам лидирует Костромская область с 10,5%. В абсолютных цифрах впереди Челябинская область, здесь проголосовали 206 тыс. человек, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Процедура праймериз проходит ежегодно для отбора кандидатов на осенние выборы, участие могут принять все зарегистрированные избиратели региона. В Новосибирской области волонтеры помогают жителям зарегистрироваться и проголосовать, среди активистов – пенсионерка Людмила Титова, заявившая: «Я считаю, что должна быть какая-то весомость между депутатами, потому что для каждого округа характерно что-то свое. И показать, что эти люди достойны – для этого и нужно предварительное голосование».
Депутат горсовета Новосибирска, мастер спорта по каратэ Александр Бестужев подчеркнул удобство процедуры: участие в голосовании заняло у него несколько кликов прямо на татами. Он отметил важность реализации программы для Кировского района.
В Ульяновской области кандидаты и спортсмены, в том числе Хачатур Малхасян, также участвуют в голосовании. Малхасян отметил, что одной из его задач будет обеспечение доступности спортивных залов и тренеров.
Безопасность и анонимность процедуры обеспечиваются через «Госуслуги» и блокчейн, разделенный на четыре части и хранящийся до подсчета голосов в сейфах. Итоговый блокчейн будет опубликован на сайте, где любой желающий сможет проверить результаты.