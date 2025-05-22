Над регионами России за полтора дня сбито 485 украинских беспилотников

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале Минобороны говорится, что с 20.00 20 мая до 8.00 22 мая вне зоны проведения специальной военной операции средствами ПВО были сбиты 485 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В частности, 26 дронов были уничтожены над Белгородской областью, 135 над Орловской, 59 над Брянской, 121 над Курской, 15 над Рязанской, 4 над Липецкой, 7 над Воронежской, 3 над Смоленской, 2 над Ростовской, 13 над Калужской, 20 над Тульской, 63 над Московской, 6 над Владимирской областями, 3 над Крымом и Черным морем, а еще восемь – на маршрутах пролета.

Ранее в Минобороны сообщили, что в течение одной ночи системы ПВО предотвратили атаку более 100 украинских беспилотников, значительная часть из которых была сбита в Московском регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области. В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за падения обломков беспилотника. Вооруженные силы Украины за сутки выпустили по Белгородской области более 140 боеприпасов.