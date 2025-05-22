Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.0 комментариев
Иностранные наемники ВСУ сбежали из Новооленовки при наступлении ВС России
Иностранные наемники, участвовавшие в боях на стороне ВСУ в Новооленовке, покинули позиции при приближении российских подразделений, рассказал штурмовик 33-го штурмового полка группировки войск «Центр» Мурат Гаджикурбанов.
Гаджикурбанов заявил: «Были наемники. Они в первую очередь бегут и оставляют полуобученных мобилизованных в окопах, как мясо». По его словам, эта информация получена от пленных солдат ВСУ, передает ТАСС.
Военнослужащий также сообщил, что среди погибших в ходе боев за Новооленовку были иностранцы. Он отметил, что характерная внешность погибших и найденные при них документы указывали на их иностранное происхождение. Гаджикурбанов уточнил, что не может определить точное гражданство, поскольку не знает языков.
19 мая российские войска освободили Марьино в Сумской области и Новооленовку в ДНР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ударов по селу Новоандреевка в Запорожской области были ликвидированы иностранные бойцы ЧВК Mozart, а часть из них захвачена в плен. В боях за Лысовку в Донецкой народной республике выявили наемников из Колумбии и Польши.
Президент Владимир Путин подчеркнул необходимость гуманного обращения с пленными, отметив, что иностранные наемники Вооруженных сил Украины не подпадают под действия Женевской конвенции.