Tекст: Дарья Григоренко

Гаджикурбанов заявил: «Были наемники. Они в первую очередь бегут и оставляют полуобученных мобилизованных в окопах, как мясо». По его словам, эта информация получена от пленных солдат ВСУ, передает ТАСС.

Военнослужащий также сообщил, что среди погибших в ходе боев за Новооленовку были иностранцы. Он отметил, что характерная внешность погибших и найденные при них документы указывали на их иностранное происхождение. Гаджикурбанов уточнил, что не может определить точное гражданство, поскольку не знает языков.

19 мая российские войска освободили Марьино в Сумской области и Новооленовку в ДНР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ударов по селу Новоандреевка в Запорожской области были ликвидированы иностранные бойцы ЧВК Mozart, а часть из них захвачена в плен. В боях за Лысовку в Донецкой народной республике выявили наемников из Колумбии и Польши.

Президент Владимир Путин подчеркнул необходимость гуманного обращения с пленными, отметив, что иностранные наемники Вооруженных сил Украины не подпадают под действия Женевской конвенции.