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Российская армия уничтожила наемников ЧВК Mozart в Запорожской области
В результате ударов по селу Новоандреевка в Запорожской области были ликвидированы иностранные бойцы ЧВК Mozart («Моцарт»), часть из них захвачена в плен.
Российские военные уничтожили 23 иностранных наемника из ЧВК Mozart и взяли в плен еще семь, среди которых оказались граждане Британии и Канады, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
Он подчеркнул, что подтверждением операции стали захваченные документы и трофейные рации. По словам Лебедева, ликвидированные наемники входили в состав роты, дислоцированной в селе Новоандреевка, передает РИА «Новости»
Лебедев также рассказал, что в Запорожской области ударами российской армии были уничтожены три танка Leopard 1A5 и две боевые машины пехоты M2 Bradley. Операция по уничтожению техники проводилась в районе Малой Токмачки и Робитино, где, по его словам, также было разрушено бункеризированное укрытие ВСУ и рассеян до взвода украинской пехоты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские военные нанесли удар по штабу ВСУ в селе Щербаки Запорожской области и ликвидировали трех офицеров ВСУ.
Еще в 2022 году глава американской ЧВК Mozart Group Эндрю Милберн заявлял, что военнослужащие украинской стороны убивают сдавшихся солдат и совершают зверства. Позднее были названы причины краха американской ЧВК Mozart на Украине.