Tекст: Мария Иванова

Российские военные уничтожили 23 иностранных наемника из ЧВК Mozart и взяли в плен еще семь, среди которых оказались граждане Британии и Канады, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Он подчеркнул, что подтверждением операции стали захваченные документы и трофейные рации. По словам Лебедева, ликвидированные наемники входили в состав роты, дислоцированной в селе Новоандреевка, передает РИА «Новости»

Лебедев также рассказал, что в Запорожской области ударами российской армии были уничтожены три танка Leopard 1A5 и две боевые машины пехоты M2 Bradley. Операция по уничтожению техники проводилась в районе Малой Токмачки и Робитино, где, по его словам, также было разрушено бункеризированное укрытие ВСУ и рассеян до взвода украинской пехоты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские военные нанесли удар по штабу ВСУ в селе Щербаки Запорожской области и ликвидировали трех офицеров ВСУ.

Еще в 2022 году глава американской ЧВК Mozart Group Эндрю Милберн заявлял, что военнослужащие украинской стороны убивают сдавшихся солдат и совершают зверства. Позднее были названы причины краха американской ЧВК Mozart на Украине.