Президентский фонд объявил старт юбилейного конкурса культурных грантов

Началась заявочная кампания конкурса Президентского фонда культурных инициатив

Tекст: Елизавета Шишкова

Президентский фонд культурных инициатив объявил о старте юбилейного, пятнадцатого по счету грантового конкурса, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Прием заявок открыт с 21 мая до 10 июля включительно, подать свои проекты могут коммерческие и некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели и муниципальные учреждения. Это первый конкурс, по итогам которого проекты будут реализованы уже с 2026 года.

В этом году заявки принимаются по 12 тематическим направлениям, среди которых «Единство с судьбой России», «Культурный код», «Крепкая семья» и другие. В каждой заявке необходимо указать соответствие одной из 17 традиционных ценностей, закрепленных в президентском указе №809. Директор фонда Роман Карманов отметил: «Новая заявочная кампания продлится полтора месяца, это значит, что можно очень ответственно отнестись к ее подготовке, получению партнерской поддержки, проработке бюджета».

Для участников конкурса подготовлены обучающие материалы: методические рекомендации, вебинары, чек-листы и серия подкастов. Дополнительно, во всех городах, где есть партнерские проектные офисы фонда, пройдут очные мероприятия – лекции, семинары и практикумы по написанию грантовых заявок. Все желающие могут получить консультацию через чат-бот в Telegram (@PFKI_bot) или обратиться к специалистам контактного центра.

Народный артист России, председатель экспертного совета конкурсов Президентского фонда культурных инициатив Игорь Матвиенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Начинается новый, уже 15 по счету грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Команды, для которых только что завершившийся конкурс не принес победу, могут доработать свои заявки и снова направить их на оценку экспертов. За четыре года Фонд поддержал более 10 тысяч заявок. Но для нас важнее не цифра, а реальные дела – когда в небольших городах нашей страны появляются новые места, где молодежь получает возможности для творчества, когда создаются проекты, направленные на сохранение наших традиций. Прием заявок уже открыт. И, я уверен, вместе мы сможем сделать еще больше для развития российской культуры».

Президентский фонд культурных инициатив был создан по инициативе президента РФ Владимира Путина в 2021 году и действует на основании президентского указа. За 14 предыдущих конкурсов фонд поддержал 10 217 проектов из 96 838 поступивших заявок, общая сумма поддержки превысила 40,6 млрд рублей.