Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники танковой, пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового полка, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад теробороны около Садков, Павловки, Варачино, Мирополья, Пролетарского, Яблоновки, Могрицы и Бессаловки Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери ВСУ при этом составили свыше 210 военнослужащих, два танка, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе американская 155-мм гаубица М777. Уничтожен склад с боеприпасами.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии возле Купянска, Новоосиново, Андреевки, Нечволодовки, Шийковки, Глущенково Харьковской области и Кировска Донецкой народной республики (ДНР).

ВСУ при этом потеряли до 210 военнослужащих, танк, две бронемашины «Казак», польскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab. Уничтожены станция РЭБ и склад с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Серебрянкой, Северском, Предтечино, Константиновкой, Миньковкой и Александро-Шультино ДНР.

Противник при этом потерял до 220 военнослужащих, танк, американский бронетранспортер М113, бронемашину «Казак», пикап и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции РЭБ и два склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения группировки «Центр» нанесли поражение формированиям шести механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны, нацгвардии, бригады спецназначения и формированиям «Иностранного легиона» в районах Коптево, Русина Яра, Красноармейска, Разино, Владимировки, Петровского, Димитрова, Октябрьского и Алексеевки ДНР.

При этом потери противника составили более 445 военнослужащих, четыре бронемашины, шесть пикапов и артиллерийское орудие, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Комара, Отрадного, Новополя ДНР и Червоного Запорожской области.

ВСУ при этом потеряли до 170 военнослужащих, четыре бронемашины и орудие полевой артиллерии.

А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, бригады береговой обороны ВСУ и полка нацгвардии поблизости от Павловки, Новоандреевки Запорожской области и Никольского Херсонской области. Были уничтожены до 50 военнослужащих, бронемашина «Казак», станция РЭБ и два склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

Кроме того ВС России нанесли поражение лагерю подготовки ВСУ.