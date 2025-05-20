Спортсменов Израиля потребовали отстранить от международных турниров наравне с россиянами

Группа стран ЕС потребовала отстранить израильских спортсменов от международных турниров

Tекст: Александра Юдина

Группа стран Евросоюза намерена потребовать от международных спортивных федераций исключения израильских спортсменов и сборных из участия в мировых турнирах. Среди этих государств названы Испания, Бельгия и скандинавские страны, передает ТАСС.

Портал уточняет, что инициатива связана с последними событиями на Ближнем Востоке и по аналогии с уже действующими мерами против российских и белорусских спортсменов.

Согласно данным Ynet, соответствующее предложение будет озвучено в Еврокомиссии и Европарламенте. Как уточняет «Спорт-экспресс», европейские страны настаивают на распространении санкций на представителей Израиля на всех международных спортивных аренах.

Ранее израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа. Израиль обвинили в создании препятствий для работы гуманитарных организаций в Палестине.