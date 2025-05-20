Власти ЕАО и глава провинции Хэйлунцзяна обсудили расширение сотрудничества

Tекст: Дмитрий Зубарев

На рабочей встрече временно исполняющая обязанности губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк и губернатор провинции Хэйлунцзян Лян Хуэйлин подтвердили планы по расширению сотрудничества, сообщается в Telegram-канале Костюк. В 2024 году исполняется 15 лет с момента установления побратимских отношений между двумя регионами.

Костюк подчеркнула, что обе стороны намерены реализовать все ранее достигнутые соглашения, в том числе развитие железнодорожного моста Нижнеленинское – Тунцзян, рассчитанного на грузооборот не менее 20 млн тонн в год. Также обсуждались перспективы создания горнопромышленного кластера на базе минерально-сырьевых ресурсов ЕАО и расширения гуманитарных связей, включая культурные, образовательные и туристические обмены.

В ходе переговоров были запланированы совместные мероприятия в области спорта и молодежной политики, а также проекты в агропромышленной сфере. Костюк пригласила делегацию из Хэйлунцзяна ознакомиться с возможностями ЕАО, отметив, что уже прошли первые переговоры с презентацией бизнес-планов.

Лян Хуэйлин предложила усилить гуманитарные и культурные обмены, а также подчеркнула важность строительства транспортной инфраструктуры для развития экономических связей и расширения сотрудничества в сельском хозяйстве. По итогам встречи Костюк пригласила Лян Хуэйлин с официальным визитом в ЕАО и выразила признательность за ее внимание к развитию двусторонних отношений.

«Мы – не просто соседи. Нас связывает общая история, многие годы дружеских и партнерских отношений. Нас объединяет одна река Амур, и один путь – стремление работать на благо дружбы и процветания наших народов, укрепления суверенитета наших стран, улучшения жизни наших людей», – отметила Костюк.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Костюк поддержала инициативу о запуске региональной программы «Время героев».