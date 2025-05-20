Китайский Центробанк понизил годовую базовую ставку до 3%

Власти Китая снизили ставку LPR для годовых кредитов на 0,1%

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, Народный банк Китая снизил ставку для первоклассных заемщиков по кредитам сроком на один год на 0,1 процентного пункта – с 3,1% до 3%.

Ставка на пять лет также уменьшилась на 0,1 п. п. и составила 3,5%. Корректировка LPR производится в 20-х числах каждого месяца и влияет на стоимость кредитов для компаний и частных лиц.

Используя этот инструмент, власти КНР регулируют рыночную активность и стимулируют экономическое развитие страны. Ставка LPR определяет выплаты по займам и размер ипотечных платежей. В 2024 году пятилетняя ставка уже трижды корректировалась: в феврале она составляла 3,95%, в июле – 3,85%, в октябре – 3,6%.

Прошлогодние снижения годовой ставки фиксировались дважды: в июле 2023 года ее уменьшили до 3,35%, а в октябре – до 3,1%. Система LPR действует с августа 2019 года, ее рассчитывает Всекитайский центр межбанковского кредитования на основе данных от 18 крупнейших банков страны.

К категории первоклассных заемщиков относят компании с устойчивым финансовым положением и высоким кредитным рейтингом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФРС США снизила ставку впервые с начала 2022 года и намекнула на дальнейшие понижения. Доллар на этих новостях ослабел, а золото укрепилось как защитный актив.

Банк России повысил ключевую ставку до 19% и не исключил роста до 20% уже через месяц. Большинство участников рынка не ожидали повышения ставки, а последний раз такой уровень был в феврале 2022 года.