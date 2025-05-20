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Китайский Центробанк понизил годовую базовую ставку до 3%
Власти Китая снизили ставку LPR для годовых кредитов на 0,1%
Центробанк КНР объявил о снижении ключевой ставки LPR на один год до трех процентов, одновременно уменьшив ставку по пятилетним займам.
Как сообщает ТАСС, Народный банк Китая снизил ставку для первоклассных заемщиков по кредитам сроком на один год на 0,1 процентного пункта – с 3,1% до 3%.
Ставка на пять лет также уменьшилась на 0,1 п. п. и составила 3,5%. Корректировка LPR производится в 20-х числах каждого месяца и влияет на стоимость кредитов для компаний и частных лиц.
Используя этот инструмент, власти КНР регулируют рыночную активность и стимулируют экономическое развитие страны. Ставка LPR определяет выплаты по займам и размер ипотечных платежей. В 2024 году пятилетняя ставка уже трижды корректировалась: в феврале она составляла 3,95%, в июле – 3,85%, в октябре – 3,6%.
Прошлогодние снижения годовой ставки фиксировались дважды: в июле 2023 года ее уменьшили до 3,35%, а в октябре – до 3,1%. Система LPR действует с августа 2019 года, ее рассчитывает Всекитайский центр межбанковского кредитования на основе данных от 18 крупнейших банков страны.
К категории первоклассных заемщиков относят компании с устойчивым финансовым положением и высоким кредитным рейтингом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФРС США снизила ставку впервые с начала 2022 года и намекнула на дальнейшие понижения. Доллар на этих новостях ослабел, а золото укрепилось как защитный актив.
Банк России повысил ключевую ставку до 19% и не исключил роста до 20% уже через месяц. Большинство участников рынка не ожидали повышения ставки, а последний раз такой уровень был в феврале 2022 года.