Россия вошла в тройку лидеров по экспорту рыбного филе

Россия заняла третье место по мировому экспорту мороженого рыбного филе

Tекст: Денис Тельманов

Россия вошла в число трех крупнейших мировых экспортеров рыбного филе, сообщили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на данные IndexBox, передает РИА «Новости».

В 2024 году мировой экспорт мороженого рыбного филе снизился почти на 5%, составив 2,6 млн тонн.

На первом месте по объему экспорта оказался Вьетнам, отгрузивший 648 тысяч тонн, за ним следует Китай с 508 тысячами тонн, а Россия с результатом 161 тысяча тонн замкнула тройку лидеров.

В десятку экспортеров также вошли Норвегия, Чили, США, Нидерланды, Аргентина, Намибия и Индонезия.

Основные рынки сбыта российского мороженого филе – ЕС, Китай, Япония и Республика Корея, куда было поставлено около 150 тысяч тонн продукции. Также российское филе экспортируется в страны СНГ, Британию, Турцию, Израиль, Грузию, Таиланд, Малайзию и другие государства.

Глава ВАРПЭ Герман Зверев отметил, что российские производители испытывают давление на мировом рынке из-за «санкционного дисконта», а ЕС и Британия ввели заградительные пошлины.

«Неопределенность на внешних рынках и ограниченность спроса на внутреннем сказываются не только на объеме российского экспорта филе, но и на производстве этой продукции в целом: оно пока не восстановилось до уровня рекордного 2022 года, но российские рыбаки действуют очень гибко, подстраивая производственные планы под реальный рыночный спрос», – заявил Зверев.

По итогам 2024 года общий объем производства рыбного филе в России составил более 243 тыс. тонн, что на 10% меньше рекордного показателя 2022 года. Согласно данным ВАРПЭ, внутренний рынок в прошлом году стал основным направлением сбыта для филе минтая, сельди и тихоокеанских лососей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия нарастила экспорт удобрений в страны Евросоюза до 505 тыс. тонн, что стало максимумом за восемь месяцев и позволило занять более четверти рынка. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что экономика страны развивается ускоренными темпами, а ВВП России увеличился более чем на 4%.