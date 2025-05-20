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Россия вошла в тройку лидеров по экспорту рыбного филе
Россия заняла третье место по мировому экспорту мороженого рыбного филе
Экспорт российского рыбного филе достиг 161 тыс. тонн по итогам 2024 года, что позволило занять третье место среди мировых поставщиков.
Россия вошла в число трех крупнейших мировых экспортеров рыбного филе, сообщили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на данные IndexBox, передает РИА «Новости».
В 2024 году мировой экспорт мороженого рыбного филе снизился почти на 5%, составив 2,6 млн тонн.
На первом месте по объему экспорта оказался Вьетнам, отгрузивший 648 тысяч тонн, за ним следует Китай с 508 тысячами тонн, а Россия с результатом 161 тысяча тонн замкнула тройку лидеров.
В десятку экспортеров также вошли Норвегия, Чили, США, Нидерланды, Аргентина, Намибия и Индонезия.
Основные рынки сбыта российского мороженого филе – ЕС, Китай, Япония и Республика Корея, куда было поставлено около 150 тысяч тонн продукции. Также российское филе экспортируется в страны СНГ, Британию, Турцию, Израиль, Грузию, Таиланд, Малайзию и другие государства.
Глава ВАРПЭ Герман Зверев отметил, что российские производители испытывают давление на мировом рынке из-за «санкционного дисконта», а ЕС и Британия ввели заградительные пошлины.
«Неопределенность на внешних рынках и ограниченность спроса на внутреннем сказываются не только на объеме российского экспорта филе, но и на производстве этой продукции в целом: оно пока не восстановилось до уровня рекордного 2022 года, но российские рыбаки действуют очень гибко, подстраивая производственные планы под реальный рыночный спрос», – заявил Зверев.
По итогам 2024 года общий объем производства рыбного филе в России составил более 243 тыс. тонн, что на 10% меньше рекордного показателя 2022 года. Согласно данным ВАРПЭ, внутренний рынок в прошлом году стал основным направлением сбыта для филе минтая, сельди и тихоокеанских лососей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия нарастила экспорт удобрений в страны Евросоюза до 505 тыс. тонн, что стало максимумом за восемь месяцев и позволило занять более четверти рынка. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что экономика страны развивается ускоренными темпами, а ВВП России увеличился более чем на 4%.