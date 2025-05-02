Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами наших специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим из них спасал жизнь. Перед нами явный запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.5 комментариев
Умер экс-глава Института мозга человека РАН Святослав Медведев
Российский нейрофизиолог академик Святослав Медведев, долгие годы возглавлявший Институт мозга человека РАН, скончался в возрасте 76 лет, сообщила академик Российского авторского общества (РАО) Татьяна Черниговская.
Татьяна Черниговская сообщила, что скончался «друг и коллега, большой ученый – Святослав Всеволодович Медведев», она выразила соболезнования всем родным и близким, передает РИА «Новости».
Святослав Медведев родился 1 июля 1949 года в Ленинграде. Он был сыном известного нейрофизиолога Натальи Бехтеревой, которая занималась разработкой методов восстановления памяти. В течение двадцати шести лет, с 1991 по 2017 год, Медведев руководил Институтом мозга человека РАН.
За время работы в институте Медведев создал первую в России лабораторию позитронно-эмиссионной томографии и возглавлял ее. Ученый также стоял во главе крупного научного проекта по исследованию медитации и измененных состояний сознания в тибетских монастырях. В 2021 году на встрече с Далай-ламой XIV он сообщил, что российские ученые впервые подтвердили феномен «тукдам», который в буддизме считается состоянием посмертной медитации.