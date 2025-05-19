Восточная Европа получает собственное лицо. Оно может быть достаточно безобразным. Однако для России главное – насколько Польша и Румыния будут контролироваться нашими основными противниками в Британии, Германии и Франции. Пока результаты противостояния выглядят неопределенными.0 комментариев
Ушаков: Вопрос будущей встречи Путина и Трампа пока на стадии обсуждения
Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждают возможность личной встречи, но пока не определили ни сроки, ни место проведения переговоров.
Президенты России и США рассматривают возможность организации личной встречи, сообщает ТАСС. Как рассказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, оба лидера считают, что подобная встреча должна быть тщательно и всесторонне подготовлена.
Ушаков подчеркнул, что для проведения саммита необходимо создать соответствующие предпосылки и определить задания для профильных команд. Содержательное наполнение встречи и возможные итоговые договоренности также требуют детальной проработки.
По словам представителя Кремля, вопрос о встрече еще находится на стадии обсуждения. На текущий момент конкретные сроки или место проведения саммита не определены. «Вопрос будет прорабатываться. Но конкретно пока что лидеры не условились о ее проведении и пока еще не назвали возможное место проведения», – сообщил Ушаков.
Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, президент России Владимир Путин заявил, что Россия выступает за мир и необходимо определить эффективные пути его достижения. Путин подчеркнул важность поиска взаимоприемлемых компромиссов между Россией и Украиной. По итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом Путин отметил, что процесс урегулирования конфликта между Россией и Украиной движется в верном направлении.