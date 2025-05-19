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    Восточная Европа получает собственное лицо. Оно может быть достаточно безобразным. Однако для России главное – насколько Польша и Румыния будут контролироваться нашими основными противниками в Британии, Германии и Франции. Пока результаты противостояния выглядят неопределенными.

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    Людмила Шувалова Людмила Шувалова Консервативный диалог как стратегическая инвестиция

    Запрос на консерватизм, как «идеологию здравого смысла», находит свое отражение в изменении политического ландшафта во многих странах. Консерватизм сегодня способен создать основу для эффективного международного взаимодействия.

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    Юлия Басова Юлия Басова Почему мужчины выбирают женщин постарше

    Зрелость перестаёт быть минусом. Женщина после 40 лет – это не компромисс. Это выбор в пользу устойчивости, осознанности и настоящей близости. У такой женщины другая энергия – спокойная, принимающая.

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    19 мая 2025, 21:56 • Новости дня

    Ушаков: Вопрос будущей встречи Путина и Трампа пока на стадии обсуждения

    Tекст: Евгения Караваева

    Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждают возможность личной встречи, но пока не определили ни сроки, ни место проведения переговоров.

    Президенты России и США рассматривают возможность организации личной встречи, сообщает ТАСС. Как рассказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, оба лидера считают, что подобная встреча должна быть тщательно и всесторонне подготовлена.

    Ушаков подчеркнул, что для проведения саммита необходимо создать соответствующие предпосылки и определить задания для профильных команд. Содержательное наполнение встречи и возможные итоговые договоренности также требуют детальной проработки.

    По словам представителя Кремля, вопрос о встрече еще находится на стадии обсуждения. На текущий момент конкретные сроки или место проведения саммита не определены. «Вопрос будет прорабатываться. Но конкретно пока что лидеры не условились о ее проведении и пока еще не назвали возможное место проведения», – сообщил Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, президент России Владимир Путин заявил, что Россия выступает за мир и необходимо определить эффективные пути его достижения. Путин подчеркнул важность поиска взаимоприемлемых компромиссов между Россией и Украиной. По итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом Путин отметил, что процесс урегулирования конфликта между Россией и Украиной движется в верном направлении.

    19 мая 2025, 02:55 • Новости дня
    Times рассказала о жизни Зеленского в бункере под землей

    Times сообщила об игре Зеленского в бункере в настольный теннис в начале СВО

    Times рассказала о жизни Зеленского в бункере под землей
    @ Volodymyr Zelensky/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В первые дни спецоперации России на Украине украинский лидер Владимир Зеленский скрывался в подземном бункере, где проводил время, играя в настольный теннис, пишет Times.

    Зеленский находился в подземном бункере вместе с несколькими доверенными лицами, пишет Times.

    «Они выпускали пар, играя в настольный теннис», – приводит РБК сообщение издания.

    В материале отмечается, что Зеленский проявлял себя как «превосходный» игрок. При этом указывается, что « баскетбол, который он любил в юности, он играл гораздо хуже».

    Глава комитета Верховной рады по внешней политике Александр Мережко считает, что в настоящее время Зеленскому помогают «освежиться» зарубежные поездки.

    По данным Times, только в 2025 году украинский президент совершил 22 визита в 18 стран, а с начала президентства в 2019 году – 134 поездки. В 2024 году число зарубежных визитов достигало 48.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналист Financial Times Генри Фой сообщал, что в первые дни спецоперации на Украине Зеленский прятался в бункерах, что затрудняло его связь с мировыми лидерами.

    Бывший министр иностранных дел Украины, экс-посол в Британии Вадим Пристайко заявил, что в феврале 2022 года власти Украины обсуждали возможность релокации правительства в Лондон для продолжения управления страной.

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    19 мая 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Марьино в Сумской области и Новооленовку в ДНР
    Российские войска освободили Марьино в Сумской области и Новооленовку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Марьино в Сумской области, а группировка «Центр» – Новооленовку в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировкой «Север» было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Пролетарского, Павловки, Атинского, Рыжевки, Садков и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Бологовки и Волчанска.

    Потери ВСУ при этом составили до 140 военнослужащих, танк, две бронемашины, пять орудий полевой артиллерии и станция РЭБ.

    Между тем группировкой «Центр» было нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии рядом с Разино, Красноармейском, Гродовкой, Новой Полтавкой, Миролюбовкой, Петровским, Новоэкономическим, Новосергеевкой, Ульяновкой и Коптево в ДНР, отчитались в Минобороны.

    При этом потери противника составили до 455 военнослужащих, три пикапа, а также американские машина пехоты Bradley, два бронетранспортера М113 и бронемашина MaxxPro.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины у Купянска, Соболевки, Глущенково, Нового Мира, Новоосиново в Харьковской области, Редкодуба, Ямполя, Карповки, Кировска в ДНР и Новоегоровки в Луганской народной республике (ЛНР).

    ВСУ при этом потеряли более 230 военнослужащих, две бронемашины, включая американский бронетранспортер М113, станцию РЭБ «Кракен», а также склад с боеприпасами.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ в районах Серебрянки, Северска, Часова Яра, Марково, Ступочек, Предтечино, Миньковки, Григоровки, Дылеевки и Верхнекаменского в ДНР.

    Противник потерял свыше 210 военнослужащих, шесть бронемашин, в том числе два американских бронетранспортера М113 и два HMMWV. Уничтожены пять пикапов, артиллерийское орудие, три станции РЭБ и склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии вблизи Новоукраинки, Новополя, Запорожья, Александрограда, Ялты, Зеленого Поля в ДНР, Гуляйполя и Червоного в Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    ВСУ при этом потеряли более 150 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ около Блакитного, Новоандреевки, Павловки в Запорожской области и Отрадокаменки в Херсонской области. Были уничтожены до 30 военнослужащих, три склада с боеприпасами и материальными средствами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Богатырь в ДНР. За день до этого они освободили Александрополь в ДНР, а до этого Вольное Поле в ДНР.

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    17 мая 2025, 19:35 • Видео
    Индия оценила российское оружие

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

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    19 мая 2025, 09:45 • Новости дня
    Российская армия уничтожила наемников ЧВК Mozart в Запорожской области
    Российская армия уничтожила наемников ЧВК Mozart в Запорожской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ударов по селу Новоандреевка в Запорожской области были ликвидированы иностранные бойцы ЧВК Mozart («Моцарт»), часть из них захвачена в плен.

    Российские военные уничтожили 23 иностранных наемника из ЧВК Mozart и взяли в плен еще семь, среди которых оказались граждане Британии и Канады, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Он подчеркнул, что подтверждением операции стали захваченные документы и трофейные рации. По словам Лебедева, ликвидированные наемники входили в состав роты, дислоцированной в селе Новоандреевка, передает РИА «Новости»

    Лебедев также рассказал, что в Запорожской области ударами российской армии были уничтожены три танка Leopard 1A5 и две боевые машины пехоты M2 Bradley. Операция по уничтожению техники проводилась в районе Малой Токмачки и Робитино, где, по его словам, также было разрушено бункеризированное укрытие ВСУ и рассеян до взвода украинской пехоты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские военные нанесли удар по штабу ВСУ в селе Щербаки Запорожской области и ликвидировали трех офицеров ВСУ.

    Еще в 2022 году глава американской ЧВК Mozart Group Эндрю Милберн заявлял, что военнослужащие украинской стороны убивают сдавшихся солдат и совершают зверства. Позднее были названы причины краха американской ЧВК Mozart на Украине.

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    19 мая 2025, 19:59 • Новости дня
    Путин сообщил о позиции Трампа по перемирию на Украине

    Путин рассказал о позиции Трампа по прекращению огня на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе телефонного разговора президенты России и США обсудили возобновление мирных переговоров и перемирие на Украине, обозначив свои позиции, сообщил президент России Владимир Путин.

    Президент РФ Владимир Путин сообщил, что президент США Дональд Трамп высказал свою позицию по прекращению огня в телефонном разговоре, передает ТАСС. Путин поблагодарил главу США за поддержку инициативы по возобновлению прямых переговоров между Россией и Украиной.

    Он подчеркнул, что переговоры по возможному мирному соглашению были прерваны украинской стороной в 2022 году. Путин отметил, что американский лидер выразил свое мнение относительно прекращения боевых действий и перемирия, не уточнив подробности позиции Трампа.

    Напомним, Владимир Путин вышел к представителям прессы после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

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    19 мая 2025, 05:29 • Новости дня
    Степашин назвал ошибкой присоединение к СССР Западной Украины и Бессарабии

    Степашин: Включение в СССР Западной Украины и Бессарабии было ошибкой

    Степашин назвал ошибкой присоединение к СССР Западной Украины и Бессарабии
    @ Samuel Corum/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший премьер-министр и нынешний президент Российского книжного союза Сергей Степашин считает, что Польша иначе относилась бы к России, если бы получила Западную Украину и Львов.

    Степашин допустил, что Польша могла бы иначе строить отношения с Россией, если бы в свое время получила Западную Украину и Львов, а СССР не совершил бы ошибки, приняв эти территории, поделился он в беседе с «Аргументами и фактами».

    «Думаю, что в результате и поляки, намучившись с этой заразой, по-другому бы вели себя по отношению к нам», – сказал он.

    Он подчеркнул, что именно Западная Украина, а также в меньшей степени Западная Белоруссия и Бессарабия проявляли сопротивление советской власти. Он напомнил, что полицаев и карателей нацисты набирали в основном с этих территорий, и именно жители Западной Украины были причастны к сожжению Хатыни и убийству разведчика Николая Кузнецова.

    Степашин также указал, что, по признанию первого президента Украины Леонида Кравчука, в детстве он помогал бандеровцам.

    «Вот эта зараза потом и пришла. Пришла в Киев, пришла в Харьков, пришла в Одессу», – сказал Степашин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса рассказал, что вступил в отряд из-за несогласия с действиями руководства на Украине и навязыванием образа Степана Бандеры как «героя».

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    19 мая 2025, 06:59 • Новости дня
    Группировка «Север» отразила одну из крупнейших атак ВСУ на Теткинском направлении

    «Северяне» справились с атакой десятков штурмовиков и техникой ВСУ около Теткино

    Группировка «Север» отразила одну из крупнейших атак ВСУ на Теткинском направлении
    @ пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Подразделения группы войск «Север» успешно остановили одну из крупнейших атак ВСУ на направлении Теткино, уничтожив значительную часть сил и техники противника на границе.

    Войска группировки «Север» уничтожили инженерные, передовые и штурмовые подразделения противника на Теткинском и Глушковском направлениях, однако противник обрушился на бойцов с одной из самых сильных атак на направлении Теткино, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

    «Враг предпринял одну из самых массированных атак с участием десятков штурмовиков и семи единиц техники на направлении Теткино, а также несколько попыток вторжения на нашу территорию пешими группами на соседних участках», – сказано в сообщении.

    Российские военнослужащие отразили все попытки противника прорвать оборону и уничтожили большую часть военной техники и живой силы ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 130 на Сумском и свыше 60 на Теткинском направлениях)», – уточнили «Северяне».

    Так же были уничтожены БМП Bradley, танк Т-72, гаубица «Мста-Б», автомобильная техника, коптеры и пункты боевого питания.

    За сутки общее продвижение группировки «Север» на Сумском направлении составило свыше 650 метров, в Волчанске – свыше 160 метров. Кроме того противник был выбит из шести опорных пунктов на направлении села Волчанские Хутора.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские бойцы два месяца незаметно находились в тылу противника на покровском направлении, ежедневно  передавая своему командованию свежие разведданные о передвижении ВСУ.

    В начале мая «Северяне» рассказали, как военнослужащий из 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» погиб при подрыве гранаты, уничтожив группу ВСУ в засаде ради спасения сослуживцев в Курской области.

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    19 мая 2025, 16:12 • Новости дня
    Киевляне выстроились в очередь к музею Булгакова

    Киевляне выстроились в очередь к музею Булгакова на День музеев

    Киевляне выстроились в очередь к музею Булгакова
    @ Синдеев Владимир/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Международный день музеев жители Киева массово посетили дом-музей Михаила Булгакова, несмотря на давление украинских властей.

    В пресс-службе музея Булгакова сообщили о многочасовой очереди из желающих посетить экспозицию в честь Международного дня музеев. Фото длинной очереди были опубликованы на странице музея в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), передает ТАСС.

    В апреле петиция о демонтаже памятника писателю Михаилу Булгакову в Киеве набрала на сайте горсовета необходимые для ее рассмотрения властями 6 тыс. голосов. В петиции содержится призыв переименовать одноименный киевский Литературно-мемориальный музей, а также демонтировать памятник писателю, мемориальную доску на доме № 13 на Андреевском спуске.

    Ранее в Киеве убрали мемориальную доску Михаилу Булгакову.

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    19 мая 2025, 15:56 • Новости дня
    Украина объявила эвакуацию 202 населенных пунктов Сумской области
    Украина объявила эвакуацию 202 населенных пунктов Сумской области
    @ Abdullah Unver/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим решил провести экстренную эвакуацию населения из более чем 200 населенных пунктов в Сумской области, об этом объявил глава украинской военной администрации региона Олег Григоров.

    Из населенного пункта Новая Слобода уже уехали 75 гражданских лиц, включая двух детей, из Белопольской и Ворожбянской общин выехало 65 человек, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на Григорова.

    В Белопольской и Ворожбянской общинах остается чуть более 3000 и 835 жителей соответственно. В Новой Слободе остаются 274 человека, из которых 24 человека – несовершеннолетние.

    Всего эвакуируют 202 населенных пункта Сумской области. Их уже покинуло более 60% местных жителей.

    Ранее источник в силовых структурах сообщал, что подразделения ВСУ в Сумской области испытывают деморализацию в командном составе из-за боевых потерь.

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    19 мая 2025, 00:48 • Новости дня
    Трамп выразил сочувствие Байдену в связи с диагнозом

    Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления после новости о его диагнозе

    Трамп выразил сочувствие Байдену в связи с диагнозом
    @ Samuel Corum/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщение об онкологическом диагнозе Джо Байдена, выразив сочувствие его семье и пожелав скорейшего выздоровления своему предшественнику.

    Президент США Дональд Трамп выразил сожаление по поводу онкологического диагноза Джо Байдена, написав в социальной сети Truth Social свои пожелания.

    «Меланья и я опечалены известием о недавнем диагнозе Джо Байдена. Мы выражаем самые теплые и наилучшие пожелания Джилл и семье, а Джо желаем скорейшего и успешного выздоровления», – написал Трамп.

    Кроме него множество соратников-демократов и республиканцев в соцсетях выражают поддержку и сочувствие бывшему американскому лидеру, сообщил телеканал ABC News.

    К примеру экс-вице-президент Камала Харрис отметила, что Джо боец и обязан справиться, нынешний госсекретарь Марко Рубио всей семьей молится за здоровье экс-лидера страны, губернаторы ряда штатов пишут о стойком характере Байдена, который не позволит ему дать слабину перед новым вызовом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, у бывшего президента США Джо Байдена выявили агрессивную форму рака простаты после обнаружения небольшого узла в ходе медобследования.

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    19 мая 2025, 19:52 • Новости дня
    Путин назвал разговор с Трампом содержательным, полезным и откровенным
    Путин назвал разговор с Трампом содержательным, полезным и откровенным
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин после телефонной беседы с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом вышел к представителям прессы.

    Глава российского государства кратко рассказал содержание разговора с американским коллегой, передает ТАСС.

    «Он был очень содержательным и весьма откровенным, и в целом, на мой взгляд, в этой связи весьма полезным», – пояснил он. Сама беседа длилась больше двух часов.

    Президент добавил, что его помощник Юрий Ушаков и пресс-секретарь Дмитрий Песков позднее разъяснят детали состоявшейся беседы с Трампом.

    В понедельник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонную беседу, глава российского государства говорил из Сочи.

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    19 мая 2025, 12:21 • Новости дня
    Песков назвал время разговора Путина и Трампа

    Песков сообщил о телефонном разговоре Путина и Трампа в 17.00 мск

    Песков назвал время разговора Путина и Трампа
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле объявили о предстоящем телефонном разговоре между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который назначен на 17.00 по московскому времени.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил журналистам: «В 17.00 [мск] состоится телефонный разговор с Трампом». Другие подробности относительно повестки или тем обсуждения пока не приведены, передает ТАСС.

    По его словам, разговор особенно важен после состоявшихся в Стамбуле переговоров. Он добавил, что по завершении беседы Кремль предоставит максимально возможную информацию о ее итогах.

    Возможная встреча Путина и Трампа будет зависеть от сроков, которые определят сами лидеры. Песков подчеркнул, что «два президента принимают решения», а дальнейшая подготовка будет подстраиваться под обозначенные ими даты.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что собирается провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным 19 мая, чтобы обсудить ситуацию на Украине и торговое сотрудничество.

    Лидеры Италии, Британии, ФРГ и Франции обсудили по телефону с Дональдом Трампом перспективы прекращения огня и мирного диалога на Украине накануне его разговора с Владимиром Путиным.

    Спецпосланник США Стив Уиткофф выразил уверенность, что телефонный разговор Трампа и Путина поможет продвинуться в вопросе урегулирования на Украине.

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    19 мая 2025, 20:07 • Новости дня
    Путин: Москва готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре
    Путин: Москва готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова приступить к совместной работе с Украиной по меморандуму, связанному с будущим мирным договором, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

    «Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций. Таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин назвал разговор с Трампом содержательным, полезным и откровенным.

    В понедельник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонную беседу, глава российского государства звонил из Сочи.

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    19 мая 2025, 13:24 • Новости дня
    Ведущая украинского телемарафона назвала Путина президентом Украины

    Украинская телеведущая в прямом эфире назвала Путина президентом Украины

    Ведущая украинского телемарафона назвала Путина президентом Украины
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В прямом эфире украинского телемарафона случилась оговорка, когда ведущая Ольга Бутко по ошибке назвала президента России Владимира Путина президентом Украины.

    Ведущая телемарафона на Украине Ольга Бутко в прямом эфире по ошибке назвала Владимира Путина президентом Украины, сообщает «Российская газета». Ошибка произошла во время анонса новости о телефонном разговоре Дональда Трампа с украинским президентом.

    «Меня зовут Ольга Бутко, начинаем. Дональд Трамп будет говорить с президентом Украины Владимиром Путиным», – произнесла ведущая в эфире. После этого она запнулась, прозвучали нечленораздельные звуки, и только затем Ольга Бутко поправилась, произнеся имя Владимира Зеленского.

    Инцидент быстро стал поводом для обсуждений в соцсетях и попал в эфир Telegram-каналов. Видео с фрагментом оговорки распространил канал Mash.

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    19 мая 2025, 17:46 • Новости дня
    Reuters: Путин и Трамп начали телефонный разговор
    Reuters: Путин и Трамп начали телефонный разговор
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп начали телефонную беседу, сообщил источник в Белом доме.

    Путин и Трамп приступили к разговору, заявил собеседник Reuters.

    Напомним, Кремль объявлял о предстоящем телефонном разговоре между Путиным и Трампом.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф предположил, что беседа поможет продвинуться в урегулировании на Украине.

    Коментарии (0)
    19 мая 2025, 10:12 • Новости дня
    Лидеры стран Европы позвонили Трампу перед анонсированным разговором с Путиным

    Лидеры Италии, Британии, ФРГ и Франции провели консультации с Трампом

    Лидеры стран Европы позвонили Трампу перед анонсированным разговором с Путиным
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры Италии, Британии, ФРГ и Франции обсудили по телефону с Дональдом Трампом перспективы прекращения огня и мирного диалога на Украине накануне его разговора с Владимиром Путиным, сообщил итальянский правительственный Дворец Киджи.

    Консультации состоялись по телефону. В переговорах участвовали премьер Италии Джорджа Мелони, премьер Британии Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон. Обсуждение прошло накануне запланированного телефонного разговора лидеров США и России, который должен состояться в понедельник, передает РИА «Новости».

    Премьер Италии в ходе беседы подчеркнула поддержку Италией и европейскими партнерами усилий Трампа, направленных на достижение «справедливого и прочного мира на Украине». Она отметила важность немедленного прекращения огня и выразила признательность за готовность Киева к диалогу.

    По данным пресс-службы правительства Италии, Мелони выразила надежду на серьезное участие Москвы в предстоящих прямых переговорах между лидерами, которые должны привести к миру.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский провел встречу в Риме с вице-президентом США Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио накануне переговоров российского и американского лидеров.

    Дональд Трамп объявил, что 19 мая у него запланирован разговор с Владимиром Путиным. Трамп также заявил, что после беседы с Путиным планирует поговорить с Владимиром Зеленским.

    Кремль подтвердил подготовку телефонного разговора Путина с Трампом.

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