Тегеран вызвал британского дипломата после задержания иранцев в Лондоне

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Великобритании в Тегеране на фоне задержания семи иранских граждан в Лондоне, передает РИА «Новости». По данным британской полиции, трое из задержанных были обвинены в содействии иностранной разведке и нарушении национальной безопасности, они должны были предстать перед судом в минувшую субботу.

Власти Ирана расценили обвинения как ложные и необоснованные, а также осудили заявления в адрес иранского правительства. Представитель МИД Ирана Шахрам Газизаде вручил британскому дипломату официальную ноту протеста и потребовал разъяснений по поводу оснований задержания иранцев.

Ранее британская полиция сообщила о двух расследованиях, в рамках которых были задержаны семь иранских граждан по подозрению в подготовке теракта. Сообщается, что два расследования не связаны между собой, и сведения задержанных поступали непосредственно Ирану.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лондоне сотрудники полиции задержали предполагаемых террористов, которые могли планировать нападение на синагогу или другой объект еврейской общины. В Британии арестовали пятерых мужчин, четверо из которых являются иранцами, по подозрению в подготовке террористического акта. В Британии осужденный за теракт Хашим Абеди совершил нападение на сотрудников тюрьмы с использованием горячего масла и самодельного оружия, в результате чего трое получили ранения.