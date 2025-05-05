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    Владимир Можегов Владимир Можегов Технократы – мотор американского консервативного поворота

    За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России использовать переход мира от баланса сил к балансу угроз

    Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.

    4 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Современная война вернула древние боевые практики

    Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим спасал жизнь. Перед нами запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.

    15 комментариев
    5 мая 2025, 02:02 • Новости дня

    Полиция Британии предотвратила теракт на синагогу в Лондоне

    Задержанные в Британии иранцы подозреваются в подготовке атаки на синагогу

    Tекст: Денис Тельманов

    В Лондоне сотрудники полиции задержали предполагаемых террористов, которые могли планировать нападение на синагогу или другой объект еврейской общины.

    По данным газеты The Daily Telegraph, полиция предотвратила теракт за несколько часов до возможного совершения преступления, передает ТАСС. В результате операции были задержаны пять мужчин в возрасте от двадцати девяти до сорока шести лет, четверо из которых оказались гражданами Ирана. Им вменяется сговор с целью нападения на определенный объект, название которого полиция не раскрывает в интересах следствия.

    В рамках другого расследования сотрудники контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда задержали еще троих иранцев в возрасте от тридцати девяти до пятидесяти пяти лет. Все задержанные находятся под стражей по подозрению в участии в деятельности, представляющей угрозу в интересах иностранной державы, в соответствии с разделом двадцать семь Закона о национальной безопасности 2023 года.

    Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер назвала эти операции одними из крупнейших за последние годы. Глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Доминик Мерфи добавил, что к расследованию привлечены сотни полицейских, а оценка уровня риска для населения продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Британии полиция арестовала пятерых мужчин, четверо из которых являются иранцами, по подозрению в подготовке теракта, осужденный за теракт Хашим Абеди совершил нападение на сотрудников тюрьмы, использовав горячее масло и самодельное оружие, в результате чего трое человек получили ранения, а также в Британии был арестован Дэниел Сан-Диего, которого ФБР разыскивало двадцать лет за теракты в США.

    4 мая 2025, 11:07 • Новости дня
    Захарова: Пригласив ВСУ на парад в Лондон, англосаксы поразили сами себя
    Захарова: Пригласив ВСУ на парад в Лондон, англосаксы поразили сами себя
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Британия, пригласив военных Вооруженных сил Украины на парад 8 мая в Лондон, поразила саму себя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Она заявила «Российской газете»: «Англосаксы хотели нанести России «стратегическое поражение», а поразили сами себя. Что может быть более позорным и унизительным, пораженческим, нежели в юбилей Победы допустить на главную площадь своей столицы бесславных неонацистских ублюдков? Жаль простых британцев, так их еще никто стратегически не поражал».

    Захарова отметила, что в глазах мирового сообщества этот парад будет ассоциироваться с «идеологическими потомками нацистов, коллаборационистов, преступников, ответственных за Холокост и геноцид советского народа».

    Дипломат напомнила, что после окончания Второй мировой войны Лондон имел планы начать наступательные действия против СССР, однако эти планы не были реализованы. По мнению Захаровой, нынешние действия британских властей связаны с разочарованием из-за невозможности реализовать свои намерения против России, и теперь британские власти пригласили на парад «настоящих нацистов – вооруженных британским оружием украинских террористов и боевиков».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что приглашение британскими властями ВСУ на парад в Лондоне является проявлением неуважения к памяти британских ветеранов Второй мировой войны.

    Накануне министр обороны Британии Джон Хили заявил, что украинские вооруженные силы примут участие в параде в Лондоне, посвященном 80-летию победы над нацистской Германией.

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    4 мая 2025, 23:13 • Новости дня
    Хуситы пообещали воздушную блокаду Израиля

    Хуситы объявили о воздушной блокаде Израиля, пообещав обстреливать аэропорты

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженное движение хуситов на севере Йемена заявило о начале тотальной воздушной блокады Израиля, подразумевающей удары по критическим аэропортовым объектам страны и призвав авиакомпании отменить рейсы в Израиль.

    О введении всеобъемлющей воздушной блокады Израиля объявили вооруженные силы движения «Ансар Алла», передает РИА «Новости». В сообщении хуситов говорится, что меры принимаются в ответ на расширение военных действий Израиля в Газе.

    Хуситы пообещали наносить неоднократные удары по израильским аэропортам, включая международный аэропорт Лод Бен-Гурион. В обращении подчеркивается, что любые рейсы в Израиль подвергаются опасности и должны быть отменены.

    Движение призвало все международные авиакомпании учитывать введенную блокаду с момента официального заявления и отказаться от рейсов в Израиль по соображениям безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после того как над аэропортом им. Бен-Гуриона появилось облако дыма из-за падения обломков ракеты, выпущенной с территории Йемена, в Израиле временно приостановили все взлеты и посадки, а министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал жесткий ответ на произошедшее.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    2 мая 2025, 19:56 • Новости дня
    В ХАМАС заявили, что запросили перемирия в Газе на пять лет

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Движение ХАМАС действительно запросило в рамках соглашения с израильской стороной прекращения огня в секторе Газа на пять лет, сообщил один из лидеров движения Абдель Рахман Шадид.

    ХАМАС запросил у Израиля перемирие 17 апреля на пять лет, но израильское руководство отвергло его и отказалось от прекращения боевых действий, сказал Шадид, передает ТАСС.

    Он добавил, что движение готово к заключению сделки об обмене израильских заложников на палестинских заключенных, и предоставило предложение по этой теме.

    «Однако Израиль препятствует успеху переговоров, сейчас мяч на его стороне», – сказал представитель ХАМАС.

    Ранее в ООН заявили, что в секторе Газа почти все младенцы в возрасте до двух лет остались без необходимого питания.

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    2 мая 2025, 05:56 • Новости дня
    США пригрозили санкциями покупателям иранской нефти во всем мире

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом потребовал немедленного прекращения всех покупок нефти и нефтехимической продукции у Ирана, пригрозив нарушителям вторичными санкциями со стороны США.

    Власти США заявили, что любая страна или лицо, приобретающие у Ирана даже незначительные объемы иранской нефти или нефтехимической продукции, немедленно попадут под вторичные санкции, передает ТАСС.

    «Все закупки иранских нефти или нефтехимической продукции должны быть сейчас же прекращены», – говорится в сообщении. Указывается, что нарушителям будет полностью запрещено вести бизнес с США в любой форме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США разрабатывает стратегию остановки и досмотра иранских судов с целью минимизировать экспорт нефти из Ирана. Соединенные Штаты потребовали от Ирана полного отказа от ядерной программы.


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    3 мая 2025, 06:25 • Новости дня
    Партии Reform UK предсказали победу на парламентских выборах в Британии

    Tекст: Антон Антонов

    Партия Reform UK впервые в истории может опередить Лейбористскую и Консервативную партии на парламентских выборах в Великобритании, пишут британские СМИ.

    По оценкам Би-би-си (заблокирована в России) и Sky News, Reform UK может получить 30–32% голосов избирателей, Лейбористская партия – 19–20%, «Либеральные демократы» – 16–17%, а консерваторы – 15–18%, передает ТАСС.

    Отмечается, что для лейбористов и тори это худшие показатели за более чем 50 лет прогнозов. Прежде только эти две партии лидировали в опросах.

    СМИ опираются на результаты прошедших в стране в четверг региональных выборов. Подсчет голосов еще не завершен, но, по итогам предварительного подсчета, реформисты опережают всех своих конкурентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на парламентских выборах в Британии в июле одержали победу лейбористы, а бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон обвинил лидера Reform UK Найджела Фаража в провале тори на этих выборах.


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    4 мая 2025, 01:45 • Новости дня
    Суд Египта приговорил израильтян к пяти годам тюрьмы

    Двух израильских туристов осудили за нападение на работников отеля

    Tекст: Денис Тельманов

    Двое граждан Израиля получили по пять лет тюрьмы за нападение на сотрудников отеля в Табе и отказ оплатить алкоголь.

    Суд Египта вынес приговор двум гражданам Израиля, осудив их на пять лет заключения за нападение на работников отеля в курортной Табе, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в конце августа 2024 года, когда двое израильских арабов, находясь на отдыхе, отказались платить за алкогольные напитки и напали на троих сотрудников гостиницы. Пострадавшие получили тяжелые травмы.

    После происшествия туристов задержали, и им предъявили обвинения в применении насилия, запугивании граждан и порче имущества отеля. Уголовный суд Южного Синая признал их виновными по этим статьям и приговорил к пяти годам лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар и Египет ведут переговоры с ХАМАС и Израилем о заключении 50-дневного перемирия в Газе, которое предусматривает обмен заложниками и палестинскими заключенными.

    Египетские власти призывали к введению режима прекращения огня на всех палестинских территориях и размещению международного миротворческого контингента для содействия восстановлению сектора Газа.

    Лидеры Египта, Франции и Иордании приняли совместную декларацию против аннексии палестинских земель, выразив обеспокоенность гуманитарной ситуацией в регионе.

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    4 мая 2025, 04:04 • Новости дня
    Полиция задержала пять человек по подозрению в подготовке теракта

    Лондонская полиция задержала пятерых подозреваемых в подготовке теракта, четверо – иранцы

    Tекст: Денис Тельманов

    В Британии арестовали пятерых мужчин, четверо из которых являются иранцами, по подозрению в подготовке террористического акта.

    Полиция Лондона задержала пятерых человек по подозрению в подготовке теракта, передает РИА «Новости». В заявлении контртеррористического отделения отмечается, что арест был произведен в рамках упреждающего расследования преступлений террористической направленности.

    Среди задержанных четверо мужчин – уроженцы Ирана, национальность пятого устанавливается. Их возраст составляет от 29 до 46 лет. В настоящее время все подозреваемые находятся под стражей.

    В ходе следственных мероприятий были проведены обыски по адресам в Лондоне, Суиндоне и Большом Манчестере. Полиция продолжает расследование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Британии осужденный за теракт Хашим Абеди совершил нападение на сотрудников тюрьмы с использованием горячего масла и самодельного оружия, в результате чего трое получили ранения.

    В Британии арестовали Дэниела Сан-Диего, который двадцать лет находился в розыске ФБР за теракты в США.

    Комбинированная атака на Крым с применением дронов, безэкипажных катеров и ракет Storm Shadow, по мнению эксперта, указывает на участие Британии в эскалации ситуации в Черноморском регионе.

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    3 мая 2025, 01:42 • Новости дня
    Израиль нанес удары по Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Нанесены удары по военному объекту, зенитным орудиям и инфраструктуре зенитных ракет в Сирии, сообщила Армия обороны Израиля.

    Согласно сообщению Syria TV, израильская авиация атаковала цели на территории провинций Дамаск, Хама и Дераа, передает РИА «Новости».

    В результате одного из налетов на населенный пункт Хараста на окраине сирийской столицы погиб по меньшей мере один мирный житель, передает ТАСС со ссылкой на SANA.

    Также сообщается, что в центральной части Сирии, в провинции Хама, удары израильских ВВС привели к ранениям четверых человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные самолеты нанесли авиаудары по резиденции президента Сирии в Дамаске в ночь на пятницу.

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    3 мая 2025, 15:29 • Новости дня
    Песков назвал кощунством участие ВСУ на параде в честь Дня Победы в Лондоне

    Tекст: Вера Басилая

    Приглашение британских властей ВСУ на парад в Лондоне является проявлением неуважения к памяти британских ветеранов Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, приглашать на празднование Дня Победы последователей неонацистских элементов и героизирующих неонацистов у себя в стране является является кощунством и проявлением неуважения к памяти британцев, погибших во Второй мировой войне, передает РИА «Новости».

    Ранее министр обороны Британии Джон Хили заявил, что украинские вооруженные силы примут участие в параде в Лондоне, посвященном 80-летию победы над нацистской Германией.

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    3 мая 2025, 04:09 • Новости дня
    Иран отверг обвинения со стороны Франции в разработке ядерного оружия

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран отвергает обвинения со стороны Парижа в разработке ядерного оружия, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Багаи назвал «абсурдным и безосновательным» заявление министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро о том, что Иран якобы находится в процессе разработки ядерного оружия, передает РИА «Новости».

    «Такие ложные заявления в сочетании с угрозой повторного введения санкций против Ирана усиливают подозрения, что критическая позиция Франции рискует перерасти в подрывную роль», – заявил Багаи.

    Он подчеркнул, что подобные подходы не пойдут на пользу престижу Франции в Европе и в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основным предметом споров на переговорах между США и Ираном стали вопросы иранской ядерной и ракетной программ. Иранская сторона заявляла, что не намерена прекращать работу по обогащению урана или демонтировать действующие центрифуги, а ракетная программа не может быть предметом ядерной сделки.

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    3 мая 2025, 15:11 • Новости дня
    Стало известно об участии ВСУ в параде ко Дню Победы в Лондоне

    Украинские военные приглашены на парад ко Дню Победы в Лондоне

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные примут участие в параде в Лондоне посвященном 80-летию победы над нацистской Германией, вместе с военными Британии, заявил министр обороны Британии Джон Хили.

    Министр обороны Британии Джон Хили заявил, что украинские вооруженные силы примут участие в параде в Лондоне, посвященном 80-летию победы над нацистской Германией, передает РИА «Новости».

    Он назвал уместным присутствие ВСУ на праздничных мероприятиях.

    Телеканал ITV сообщил, что в параде примут участие более тысячи военнослужащих британских вооруженных сил. Кроме самого шествия, в Британии запланированы и другие памятные мероприятия в честь годовщины победы.

    В конце апреля посольство России в Лондоне заявляло, что не ожидает приглашения на памятные мероприятия, объяснив это враждебным курсом Британии.

    Ранее европейские лидеры, в числе которых премьер Польши Дональд Туск, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц, отклонили приглашение Украины посетить Киев 9 мая.

    ФСБ рассказала о массовом убийстве Британией советских пленных в 1945 году.

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    2 мая 2025, 16:04 • Новости дня
    Власти Сирии осудили авиаудары Израиля по дворцу в Дамаске

    Временный глава администрации Сирии назвал удары Израиля опасной эскалацией

    Tекст: Вера Басилая

    Авиаудары Израиля по президентскому дворцу в Дамаске были раскритикованы сирийскими властями как новый виток напряженности, способный усугубить ситуацию в регионе, заявил временный глава сирийской администрации Ахмед аш-Шараа.

    Совершенные Израилем авиаудары по президентскому дворцу в Дамаске вызвали резкую реакцию сирийских властей, передает ТАСС.

    В заявлении временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа отмечается, что атака произошла в ночь на пятницу, которую власти Сирии самым решительным образом осуждают.

    По его словам, «бомбардировка президентского дворца израильскими оккупационными силами представляет собой опасную эскалацию».

    Ранее израильский беспилотник нанес удар по южному пригороду Дамаска, в результате чего погиб сирийский силовик, еще несколько человек получили ранения.

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    4 мая 2025, 02:46 • Новости дня
    Пожар уничтожил цеха фабрики картона возле Тегерана

    Пожар повредил двенадцать цехов фабрики картона в Иране

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожар вспыхнул на фабрике картона в городе Назарабад, приведя к серьезным повреждениям нескольких перерабатывающих цехов предприятия.

    Как передает РИА «Новости», пожар произошел на фабрике картона в городе Назарабад провинции Альборз, находящейся рядом с Тегераном. Префект города Годратолла Шеминари сообщил, что возгоранию подверглись порядка двенадцати цехов, большинство из которых занимались переработкой отходов.

    В результате происшествия, как утверждает Шеминари, специальные производственные цеха не пострадали. «В результате этого происшествия от пожара пострадали около 12 цехов, большинство из которых были цехами по переработке отходов. Среди них не было специальных производственных цехов», – приводит его слова агентство Tasnim.

    Ранее агентство Tasnim информировало, что возгорание началось вечером в субботу в отделе по прессованию картона и из-за ветра огонь быстро распространился на соседние помещения. По данным городских властей, жертв и пострадавших среди персонала нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в иранском порту Бендер-Аббас произошел взрыв, в результате которого пожар возобновился из-за сильного ветра и пострадало более 700 человек, а причиной происшествия стало возгорание резервуара с топливом.

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    4 мая 2025, 23:01 • Новости дня
    LOT отменил рейсы в Тель-Авив после ракетного удара

    Польский LOT и Wizz Air отменили рейсы в Тель-Авив после атаки

    Tекст: Денис Тельманов

    Польский авиаперевозчик отменил рейсы в Израиль из-за удара по аэропорту Бен-Гуриона, причиной послужила падение ракеты, выпущенной из Йемена.

    Польская авиакомпания LOT отменила рейсы из Варшавы и Кракова в Тель-Авив после ракетного удара по аэропорту Бен-Гуриона, сообщает РИА «Новости». Представитель перевозчика заявил, что вечерний рейс из польской столицы и рейс из Кракова были отменены по соображениям безопасности.

    Согласно расписанию аэропорта имени Шопена в Варшаве, отменен не только рейс LOT, который должен был вылететь в воскресенье в 23.00, но и утренний рейс Wizz Air, намеченный на 6.10 понедельника.

    В воскресенье ракета, выпущенная из Йемена, упала на территории крупнейшего аэропорта Израиля, что привело к остановке работы транспортного узла на полчаса. Армия обороны Израиля сообщила, что пыталась перехватить снаряд и ведет расследование происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после появления облака дыма над аэропортом имени Бен-Гуриона в результате падения осколков ракеты, запущенной с территории Йемена, в Израиле приостановили все взлеты и посадки.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал жесткий ответ после падения обломков ракеты, выпущенной из Йемена, недалеко от аэропорта.

    Йеменское движение «Ансар Алла» заявило о ракетном ударе гиперзвуковой баллистической ракетой по военному объекту в районе Тель-Авива.

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    4 мая 2025, 23:33 • Новости дня
    Российские авиакомпании продолжили выполнять рейсы в Тель-Авив после обстрела

    Самолеты Red Wings и Азимута приземлились в Тель-Авиве после обстрела аэропорта

    Tекст: Денис Тельманов

    Несмотря на падение обломков ракеты в районе аэропорта Бен-Гурион, российские авиакомпании не отменили рейсы в Тель-Авив.

    По информации сервиса Flightradar, российские авиаперевозчики Red Wings и «Азимут» продолжили полеты в Тель-Авив, передает ТАСС. В частности, самолет Red Wings рейса WZ019 вылетел из Москвы 4 мая и успешно приземлился в аэропорту имени Бен-Гуриона в 22:56 по московскому времени.

    Авиакомпания «Азимут» также осуществила два полета из Сочи в тот же аэропорт 4 мая: рейс A4-5025 прибыл в 13:30, а рейс A4-5023 – в 19:13. Согласно онлайн-табло аэропорта Сочи, на 5 мая у Red Wings и «Азимута» запланировано по одному рейсу в Тель-Авив.

    Утром 4 мая в Израиле была объявлена воздушная тревога из-за ракетного обстрела с территории Йемена. После этого на территории аэропорта Бен-Гурион были обнаружены обломки ракеты. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил: «Израиль нанесет ответный семикратный удар по тем, кто его атакует», а премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал «еще больше ударов» в ответ на эти атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженное движение хуситов на севере Йемена объявило о начале тотальной воздушной блокады Израиля, подразумевающей удары по критическим аэропортовым объектам и призвало авиакомпании отменить рейсы в страну.

    После появления облака дыма над аэропортом имени Бен-Гуриона из-за падения осколков ракеты, запущенной с территории Йемена, в Израиле временно приостановили все взлеты и посадки.

    Польский авиаперевозчик LOT отменил рейсы в Израиль по причине ракетного удара по аэропорту.

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

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    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    • «Людоловов» Украины настигла расплата

      В украинском Генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

    • Украина отвергла перемирие

      Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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