Полиция Британии предотвратила теракт на синагогу в Лондоне

Задержанные в Британии иранцы подозреваются в подготовке атаки на синагогу

Tекст: Денис Тельманов

По данным газеты The Daily Telegraph, полиция предотвратила теракт за несколько часов до возможного совершения преступления, передает ТАСС. В результате операции были задержаны пять мужчин в возрасте от двадцати девяти до сорока шести лет, четверо из которых оказались гражданами Ирана. Им вменяется сговор с целью нападения на определенный объект, название которого полиция не раскрывает в интересах следствия.

В рамках другого расследования сотрудники контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда задержали еще троих иранцев в возрасте от тридцати девяти до пятидесяти пяти лет. Все задержанные находятся под стражей по подозрению в участии в деятельности, представляющей угрозу в интересах иностранной державы, в соответствии с разделом двадцать семь Закона о национальной безопасности 2023 года.

Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер назвала эти операции одними из крупнейших за последние годы. Глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Доминик Мерфи добавил, что к расследованию привлечены сотни полицейских, а оценка уровня риска для населения продолжается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Британии полиция арестовала пятерых мужчин, четверо из которых являются иранцами, по подозрению в подготовке теракта, осужденный за теракт Хашим Абеди совершил нападение на сотрудников тюрьмы, использовав горячее масло и самодельное оружие, в результате чего трое человек получили ранения, а также в Британии был арестован Дэниел Сан-Диего, которого ФБР разыскивало двадцать лет за теракты в США.