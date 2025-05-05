За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
Полиция Британии предотвратила теракт на синагогу в Лондоне
Задержанные в Британии иранцы подозреваются в подготовке атаки на синагогу
В Лондоне сотрудники полиции задержали предполагаемых террористов, которые могли планировать нападение на синагогу или другой объект еврейской общины.
По данным газеты The Daily Telegraph, полиция предотвратила теракт за несколько часов до возможного совершения преступления, передает ТАСС. В результате операции были задержаны пять мужчин в возрасте от двадцати девяти до сорока шести лет, четверо из которых оказались гражданами Ирана. Им вменяется сговор с целью нападения на определенный объект, название которого полиция не раскрывает в интересах следствия.
В рамках другого расследования сотрудники контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда задержали еще троих иранцев в возрасте от тридцати девяти до пятидесяти пяти лет. Все задержанные находятся под стражей по подозрению в участии в деятельности, представляющей угрозу в интересах иностранной державы, в соответствии с разделом двадцать семь Закона о национальной безопасности 2023 года.
Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер назвала эти операции одними из крупнейших за последние годы. Глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Доминик Мерфи добавил, что к расследованию привлечены сотни полицейских, а оценка уровня риска для населения продолжается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Британии полиция арестовала пятерых мужчин, четверо из которых являются иранцами, по подозрению в подготовке теракта, осужденный за теракт Хашим Абеди совершил нападение на сотрудников тюрьмы, использовав горячее масло и самодельное оружие, в результате чего трое человек получили ранения, а также в Британии был арестован Дэниел Сан-Диего, которого ФБР разыскивало двадцать лет за теракты в США.