Tекст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащий ВСУ, сдавшийся в плен российским войскам в Новоалександровке ДНР, сообщил маршруты передвижения своих сослуживцев и точные координаты пехоты, передает ТАСС. По словам командира штурмовой роты 2-го мотострелкового батальона 9-й мотострелковой бригады группировки «Центр» Шамиля Раджабова, эта информация помогла российским военным своевременно предотвратить контратаку украинских сил.

«В ходе боев и штурма позиций [в Новоалександровке] многие сдавались в плен. Один из них рассказал полностью всю информацию о том, как они заходили в данный населенный пункт, в какое время, каким маршрутом, по сколько групп и когда именно действовали, что позволило нам уже контролировать непосредственно этот участок, по которому у них заходили люди. Благодаря этому мы смогли сорвать одну их контратаку и отработать по пехоте», – заявил Раджабов.

В результате точечных ударов по выявленным позициям были уничтожены почти два десятка украинских солдат. Всего, по данным командира, во время боев за Новоалександровку российским военным удалось пресечь три контратаки, нанеся противнику потери в живой силе и военной технике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные начали привлекать женщин-заключенных к контрактной службе в армии. Пленные также заявили, что 18-летних украинцев принуждают к заключению контрактов. Украинские военные совершают расстрелы заключенных, которые пытаются отступить с позиций.