Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
В Перу произошло землетрясение магнитудой 6,0
В центральных районах Перу зарегистрировали подземные толчки, эпицентр находился в районе, удаленном на 179 км от города Аякучо.
Землетрясение магнитудой 6,0 было зафиксировано в центральном Перу, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 179 километрах к юго-востоку от города Аякучо, где проживают около 140 тыс. человек. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 92 километра, передает ТАСС.
Информации о жертвах или разрушениях на данный момент не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе жители Анкары ощутили колебания после землетрясения с эпицентром в городе Конья на юге Турции.
Ранее в море Банда на севере Восточного Тимора зафиксировали землетрясение. В тот же день произошло землетрясение магнитудой 6,4 у берегов Королевства Тонга.