В Центральной Азии происходят процессы, которые могут изменить демографическое лицо региона к середине XXI века. Одна из важнейших тенденций последних лет – трансформация миграционных потоков, в том числе из относительно благополучного Казахстана.2 комментария
ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину превысил 81%
Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составил 81,2%, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно данным ВЦИОМ, уровень доверия Владимиру Путину составил 81,2%, увеличившись на 0,6 п.п. по сравнению с предыдущей неделей. Одобрение деятельности президента выросло на 0,9 п.п. и составило 79,2%, передает ТАСС.
Деятельность правительства России одобряют 52,7% опрошенных, а работу главы правительства Михаила Мишустина – 53,5%. Уровень доверия Мишустину составил 62,3%.
Также ВЦИОМ выяснил отношение россиян к лидерам парламентских партий: 34,5% респондентов выразили доверие лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, лидеру «Справедливой России – За правду» Сергею Миронову – 29,7% , лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 21,7% и главе партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 9,6% .
Уровень поддержки «Единой России» составил 36,8%, КПРФ – 9,9%, ЛДПР – 11,2%, «Справедливой России – За правду» – 4% и «Новых людей» – 6,4%.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проводил опрос с 5 по 11 мая среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.