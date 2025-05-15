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    15 мая 2025, 18:07 • Новости дня

    Путин присвоил первому замглавы МВД Кикотю звание генерал-полковника полиции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении специального звания генерал-полковника полиции Андрею Кикотю, который занимает пост первого замглавы МВД.

    Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

    Кикоть занимает должность первого заместителя министра внутренних дел России и руководит службой по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан.

    В документе говорится: «Присвоить специальное звание генерал-полковника полиции Кикотю Андрею Владимировичу».

    В прошлом году Путин подписал указ о присвоении замначальника Генштаба Вооруженных сил Василию Трушину звания генерал-полковника.

    14 мая 2025, 23:02 • Новости дня
    Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной
    Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подписал распоряжение «О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной», которые должны состояться в Турции. Делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

    Кроме того, в состав делегации включены замглавы МИД Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба вооруженных сил России Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин, сообщается на сайте Кремля.

    Также был утвержден состав экспертов для переговоров с Украиной: первый заместитель начальника информации управления Генштаба Александр Зорин, замначальника Управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Eлена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук и замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин предложил начать «без промедления» прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий, отметив, что эти переговоры были прерваны киевским властям три года назад. В 2022 году на переговорах с украинской стороной российскую группу возглавлял именно Мединский.

    По данным западных СМИ, Владимир Зеленский изначально вообще не собирался направлять делегацию Украины на встречу с Россией в Турции, но изменил решение после разговора с США и Европой. Американский госсекретарь Марко Рубио уже прибыл в Турцию.

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    15 мая 2025, 09:09 • Новости дня
    Путин провел совещание по переговорам с Украиной в Стамбуле
    Путин провел совещание по переговорам с Украиной в Стамбуле
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин в среду вечером провел совещание по вопросам подготовки к предстоящим переговорам с украинской стороной в Стамбуле, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В Кремле состоялось обсуждение подготовки к переговорам с украинской делегацией в Стамбуле, на встрече присутствовали ключевые представители силовых ведомств, передает ТАСС.

    В совещании приняли участие не только члены переговорной группы, определенные специальным распоряжением президента, но и министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и глава ФСБ Александр Бортников.

    Ранее сообщалось, что около 10:00 мск российская и украинская делегации встретятся для прямых переговоров по Украине в Долмабахче. В Стамбуле приземлился самолет Ил-62М Специального летного отряда «Россия», прибывший из Москвы.

    Вечером 14 мая Владимир Путин утвердил состав российской делегации, а главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский.

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    14 мая 2025, 19:22 • Видео
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    15 мая 2025, 12:30 • Новости дня
    Кремль исключил участие Путина в переговорах в Стамбуле
    Кремль исключил участие Путина в переговорах в Стамбуле
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кремль исключил личное присутствие Владимира Путина на переговорах, намеченных в Стамбуле.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил телеканалу CNN, что Владимир Путин не посетит переговоры с Украиной в Стамбуле, передает ТАСС.

    На вопрос о возможности личного участия президента России в этих переговорах Песков дал краткий ответ: «Нет». Таким образом, Кремль исключил вариант присутствия Владимира Путина на данном этапе обсуждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса.

    Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам подготовки к переговорам с украинской стороной в Стамбуле.

    Переговоры в Стамбуле в 2025 году отличаются от переговоров в 2022 году.

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    15 мая 2025, 07:15 • Новости дня
    В США признали правоту Путина при разоблачении «трюка Зеленского»

    Responsible Statecraft: Зеленский пошел на трюк с Турцией ради симпатий Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Владимир Зеленский пригласил президента России Владимира Путина в Стамбул ради симпатий американского лидера Дональда Трампа, и этот трюк был искусно раскрыт российской стороной, считает военный эксперт Анатоль Ливен.

    Президент России Владимир Путин не согласился на личную встречу с Владимиром Зеленским, что было воспринято как разочарование, но не как провал, так как реальный прогресс на переговорах часто достигается на уровне официальных лиц, а не в ходе встреч лидеров, пишет военный эксперт Анатоль Ливен в статье для издания Института ответственного государственного управления Куинси  Responsible Statecraft.

    «Очевидный отказ Путина на призыв Зеленского к личной встрече –  разочарование, но не провал. Очень редко на встречах лидеров достигался реальный прогресс в мирных переговорах, и у россиян есть некоторые основания считать это маневром или трюком Зеленского, чтобы завоевать расположение Трампа, а не серьезным предложением», – пишет он.

    Украинские и европейские правительства заявили, что отказ Москвы от 30-дневного прекращения огня якобы показывает, что «Путин не заинтересован в мире», но это не так, считает аналитик.

    Способность России продвигаться вперед – пусть даже медленно – на поле боя является основным источником влияния Москвы и на переговорах, и она не собирается от этого отказываться, пока не будет достигнуто существенная договоренность.

    Ливен допускает возможность сторон договориться о долгосрочном перемирии, так как без всеобъемлющего соглашения ситуация будет оставаться нестабильной и чреватой возобновлением боевых действий. Для США и Европы движение к миру важно также с точки зрения сокращения военного присутствия в регионе и перераспределения ресурсов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин утвердил  состав делегации России для переговоров с Украиной в Турции. В нее вошли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба вооруженных сил России Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.

    В состав экспертов для переговоров с Украиной включен первый заместитель начальника информации управления Генштаба Александр Зорин.

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    15 мая 2025, 15:21 • Новости дня
    Трамп заявил о невозможности урегулирования конфликта на Украине без его встречи с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без его личного контакта с президентом России Владимиром Путиным.

    Общаясь с журналистами на борту президентского самолета, президент США заявил, что «ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся», передает РИА «Новости». Он пояснил, что если его не будет на подобных мероприятиях, президент России также не проявит интереса к участию.

    Отвечая на вопросы о российской делегации на переговорах в Турции, Трамп заявил, что не испытывает по этому поводу никаких чувств и не считает нужным уделять этому внимание. Президент США отметил: «Я ничем не разочарован. Я даже не проверял. Почему меня это должно волновать? Мы только что привлекли 4 триллиона долларов, а вы спрашиваете о делегации».

    Трамп также подчеркнул необходимость скорейшего урегулирования конфликта, добавив: «Слишком много людей гибнет».

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов встречи Путина и Трампа.

    Посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что Россия не рассматривает присутствие президента Владимира Путина на переговорах по Украине в Турции из-за отсутствия согласованного документа.

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    15 мая 2025, 16:48 • Новости дня
    Путин продлил план обороны России до 2027 года

    Путин продлил действие плана обороны России еще на два года

    Путин продлил план обороны России до 2027 года
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении плана обороны, увеличив срок его действия до 2027 года.

    Президент России Владимир Путин продлил план обороны Российской Федерации на два года, передает ТАСС. Согласно опубликованному указу, срок действия плана теперь охватывает период с 2021 по 2027 год.

    В документе указано: «Слова «на 2021–2025 годы» заменить словами «на 2021–2027 годы». Данный шаг означает, что текущая концепция обороны будет действовать еще два года сверх ранее запланированного срока.

    Речь идет об указе главы государства «О введении в действие плана обороны Российской Федерации». Содержание документа не раскрывалось. Он был введен в действие в 2020 году и первоначально действовал до 2025 года. Теперь срок его действия продлен до 2027 года.

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    14 мая 2025, 19:44 • Новости дня
    Путин поздравил школьников с победой на Менделеевской олимпиаде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин направил телеграмму российской сборной, завоевавшей десять золотых медалей на 59-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии.

    В обращении, опубликованном на сайте Кремля, Путин поздравил школьников с триумфальным выступлением и отметил, что они достойно представили Россию, продемонстрировав глубокие знания, выдержку и командную сплоченность. Президент подчеркнул, что все десять участников российской сборной впервые в истории соревнований получили золотые медали.

    В обращении глава государства выразил уверенность, что творческий и интеллектуальный потенциал ребят поможет им добиваться успехов в учебе и в будущей профессии. Путин отдельно отметил созидательную роль организаторов олимпиады для международного научного и гуманитарного сотрудничества в формате БРИКС+.

    «Желаю вам успехов и всего самого доброго», – добавил президент.

    Международная Менделеевская олимпиада по химии проводится ежегодно и собирает участников из многих стран мира. В этом году все представители российской команды стали обладателями главных наград.

    Лектор Российского общества «Знание», научный журналист, популяризатор науки Алексей Паевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил успех российских школьников на Менделеевской олимпиаде. Он указал, что в России курс химии длится дольше, чем во многих других странах, ученики имеют доступ не только к российским, но и к иностранным учебникам, а с прошедшими отбор в российскую команду занимаются университетские преподаватели.

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    14 мая 2025, 21:23 • Новости дня
    Путин и президент Бразилии обсудили возобновление переговоров по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе телефонной беседы президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасио Лула да Силва уделили внимание возобновлению переговоров между Москвой и Киевом, подчеркнув значимость международных усилий.

    Разговор состоялся во время технической остановки спецрейса президента Бразилии в Москве, сообщает Кремль в Telegram-канале. Лула да Силва поделился итогами визита в Китай, особо выделив двустороннее заявление, принятое в Пекине, в поддержку инициативы российского лидера о возобновлении 15 мая в Стамбуле прямых переговоров между Россией и Украиной. По его словам, Бразилия намерена содействовать достижению успеха в этих консультациях.

    Путин выразил благодарность руководству Бразилии и Китая за конструктивный подход к поиску путей урегулирования конфликта. Российский президент подчеркнул важность международной поддержки диалога.

    Лула да Силва также поблагодарил Путина за прием, оказанный ему на праздничных мероприятиях 9 мая, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Оба лидера подтвердили готовность укреплять стратегическое партнерство между Россией и Бразилией, акцентируя на новом импульсе благодаря недавним переговорам.

    В среду президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва совершил краткую остановку в Москве и уже покинул территорию России.

    Ранее Лула да Силва заявил о планах обсудить урегулирование Украины с КНР и Францией. Он назвал предложения Бразилии и Китая по Украине шагом к миру.

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    15 мая 2025, 09:42 • Новости дня
    Опубликованы кадры начала совещания Путина по Украине

    Кремль опубликовал кадры начала совещания Путина по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль опубликовал кадры с совещания президента России Владимира Путина по переговорам с Украиной в Стамбуле.

    Кадры первых минут совещания опубликованы в Telegram-канале Кремля.

    В обсуждении приняли участие помощник президента по международным вопросам Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и первый вице-премьер Денис Мантуров, следует из опубликованного видео.

    На встрече также присутствовали глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и директор ФСБ Александр Бортников.

    Кроме того в совещании участвовали все командующие группировками в зоне Специальной военной операции, что подчеркивает значимость подготовки к предстоящим переговорам с украинской стороной в Стамбуле.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин провел совещание по вопросам подготовки к переговорам с украинской стороной в Стамбуле.

    Около 10.00 мск российская и украинская делегации должны встретиться для прямых переговоров в Долмабахче.

    Российская делегация во главе с Владимиром Мединским прибыла в Стамбул для переговоров. Владимир Путин утвердил состав делегации, включающей Михаила Галузина, Игоря Костюкова и Александра Фомина.

    Переговоры призваны возобновить диалог по Украине, который был прерван Киевом и Западом в 2022 году.

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    15 мая 2025, 10:40 • Новости дня
    Премьер Малайзии заявил, что Путин готов содействовать расследованию крушения MH17

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин может оказать содействие объективному расследованию катастрофы малайзийского Boeing MH17, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

    По его словам, глава российского государства заявил о готовности страны сотрудничать с независимым расследованием катастрофы рейса MH17, передает Bloomberg.

    Издание отмечает, что Россия готова оказать полное содействие любому объективному международному разбирательству, чтобы обеспечить достоверность выводов.

    Кроме того, Bloomberg пишет, что президент России отверг обвинения в нежелании сотрудничать и заявил, что любые заявления о якобы отказе России участвовать в расследовании не соответствуют действительности.

    Премьер Малайзии также добавил, что стал первым зарубежным лидером, встретившимся с Путиным после публикации отчета ICAO по MH17.

    Ранее в МИД России отвергли заявление Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о якобы ответственности России за крушение малайзийского рейса MH17 в 2014 году и заявили, что считают его нелегитимным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в 2022 году признал троих человек виновными в уничтожении малайзийского Boeing рейса MH17 и гибели 298 его пассажиров. Катастрофа произошла 17 июля 2014 года, когда лайнер Boeing-777 компании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул в районе Донецка, все находившиеся на борту погибли.

    Киев сразу обвинил в трагедии ополченцев ДНР. При этом Украина передала полномочия по проведению расследования нидерландской стороне (в лице Совета по вопросам безопасности Нидерландов) и международной Объединенной следственной группе (JIT).

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    15 мая 2025, 14:29 • Новости дня
    Путин встретился с главой ПСБ

    Путин встретился с главой ПСБ Фрадковым в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин начал встречу с председателем ПСБ Петром Фрадковым.

    Встреча проходит в Кремле, передает ТАСС.

    В последний раз Путин и Фрадков лично общались в августе 2024 года. Тогда обсуждались вопросы поддержки и обслуживания клиентов банка, а также участие ПСБ в программах для военных пенсионеров.

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    15 мая 2025, 14:18 • Новости дня
    Песков подтвердил предложение Путина о прямых переговорах с Киевом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин 11 мая предложил провести прямые переговоры между Москвой и Киевом без предварительных условий.

    Он подчеркнул, что российская сторона настаивает именно на таком формате диалога, передает ТАСС.

    Песков также сообщил, что Путин по итогам прошедшего накануне совещания определил переговорную позицию для российской делегации на встрече в Стамбуле. По его словам, президент подвел итоги обсуждения, поставил задачи и сформулировал основные параметры позиции России.

    Президент России Владимир Путин в среду вечером провел совещание по вопросам подготовки к предстоящим переговорам с украинской стороной в Стамбуле. Вечером 14 мая он утвердил состав российской делегации, главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский.

    МИД заявил о готовности российской делегации к серьезной работе в Стамбуле.

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    15 мая 2025, 14:41 • Новости дня
    Песков сообщил о докладе командующих СВО Путину по обстановке

    Командующие СВО доложили Путину о ситуации на линии соприкосновения

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на совещании у главы государства Владимира Путина обсуждалось текущее положение дел по направлениям спецоперации на Украине.

    Командующие российскими группировками в зоне спецоперации приняли участие в совещании у президента России Владимира Путина, чтобы доложить о ситуации на передовой, передает ТАСС. Как отметил Песков, командующие присутствовали на встрече и информировали главу государства по всем направлениям на линии боевого соприкосновения.

    Песков пояснил, что эти доклады были даны в ходе рабочего совещания, на котором обсуждалось текущее положение дел в зоне спецоперации на Украине. Представитель Кремля подчеркнул, что командующие доложили о состоянии дел по направлениям, не уточняя при этом дополнительные детали.

    Кроме того, на совещании, состоявшемся накануне, президент также заслушал доклады по вопросам безопасности от главы ФСБ Александра Бортникова, руководителя Службы внешней разведки Сергея Нарышкина и главы Росгвардии Виктора Золотова. По словам Пескова, все три руководителя выступили по темам, связанным с безопасностью и текущей деятельностью своих ведомств.

    Ранее Песков заявил, что Владимир Путин не планирует посещать Стамбул в ближайшее время. Российские переговорщики получили все инструкции и строго придерживаются рамок, определенных президентом.

    Владимир Путин провел совещание по переговорам с Украиной в Стамбуле с участием помощника президента Юрия Ушакова, главы СВР Сергея Нарышкина и первого вице-премьера Дениса Мантурова.

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    15 мая 2025, 14:14 • Новости дня
    Песков: Путин не планировал визит в Стамбул в ближайшие дни

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ближайшее время не собирается посещать Стамбул, где уже находится российская делегация для переговоров с украинской стороной, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что у Путина нет планов посетить Стамбул в ближайшие дни. По словам Пескова, «таких планов (по поездке Путина в Стамбул) в настоящий момент нет».

    Он уточнил, что в Стамбуле сейчас работает российская делегация переговорщиков, которая ожидает прибытия украинской стороны. Однако на текущий момент украинские представители не прибыли.

    Напомним, российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса и готова к конструктивному диалогу.

    Газета The Wall Street Journal сообщала, что украинская делегация намерена ограничить повестку переговоров с Россией в Стамбуле вопросом о 30-дневном прекращении огня.

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    15 мая 2025, 14:51 • Новости дня
    Путин призвал уделить особое внимание жилищным вопросам военных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин указал на важность дополнительных мер по обеспечению жильем военнослужащих.

    В ходе встречи с главой ПСБ Петром Фрадковым Путин заявил: «По жилью для военных надо будет отдельно поговорить». Ранее Фрадков доложил о реализации программ поддержки сотрудников оборонно-промышленного комплекса, включая финансирование строительства жилья для них, передает ТАСС.

    Глава ПСБ выразил уверенность, что улучшение жилищных условий эффективнее способствует удержанию кадров, чем увеличение заработных плат. Путин поддержал его точку зрения.

    Кроме того, российский лидер поинтересовался деталями переезда центрального офиса ПСБ в Ярославскую область. Фрадков изложил планы по подбору офисных помещений и перспективам дальнейшей деятельности банка в регионе.

    Напомним, в четверг президент России Владимир Путин начал встречу с председателем ПСБ Петром Фрадковым. До этого Путин и Фрадков лично общались в августе 2024 года.

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      Владимир Зеленский в очередной раз задействовал то, что называют «криворожской школой дипломатии», и нашел повод поссориться с Китаем. Этот повод – юбилей Великой Победы 1945 года.

    • Ультиматум Зеленского и Европы к России

      Руководство Франции заявило, что у России есть время до конца понедельника, чтобы принять требования Владимира Зеленского и примкнувших нему европейцев. Помимо прочего, Киев хочет прямых переговоров с Москвой на уровне президентов.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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