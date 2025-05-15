Действия Эстонии необходимо рассматривать как целенаправленную и согласованную с союзниками по НАТО деятельность по разжиганию прямого военного конфликта. Новейшая история эстонско-российских отношений показывает незаурядные способности Эстонии в подобных провокациях.2 комментария
Путин присвоил первому замглавы МВД Кикотю звание генерал-полковника полиции
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении специального звания генерал-полковника полиции Андрею Кикотю, который занимает пост первого замглавы МВД.
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.
Кикоть занимает должность первого заместителя министра внутренних дел России и руководит службой по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан.
В документе говорится: «Присвоить специальное звание генерал-полковника полиции Кикотю Андрею Владимировичу».
В прошлом году Путин подписал указ о присвоении замначальника Генштаба Вооруженных сил Василию Трушину звания генерал-полковника.