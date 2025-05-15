В этом году, в июне, исполнится 75 лет с начала Корейской войны. На фоне новостей об участии бойцов из КНДР в освобождении Курской области далекие события 1950-1953 годов обретают неожиданную актуальность.3 комментария
Загитова ответила на критику Губерниева
Российская фигуристка Алина Загитова в ходе интервью прокомментировала замечания комментатора Дмитрия Губерниева и рассказала о своих творческих и профессиональных планах.
Спортсменка отметила, что радуется, когда у Губерниева есть время обсуждать происходящее, передает «Газета.Ru».
«Я тоже люблю себя занять чем-то, если у меня есть свободная минутка – например, увлекаюсь гончарным делом», – заметила она.
Загитова также призналась, что мечтает попасть на матч Александра Овечкина, в котором был побит рекорд Уэйна Гретцки. По словам фигуристки, она сожалеет, что пока невозможно телепортироваться в прошлое, чтобы оказаться на этом историческом событии.
Объясняя свое участие в ледовых шоу Этери Тутберидзе и Татьяны Навки, Загитова сообщила, что такие проекты позволяют ей примерять новые образы и развиваться. Она подчеркнула, что каждый проект – это шаг к развитию и преодолению себя.
В разговоре о профессиональном будущем Загитова заявила, что рассматривает предложения о работе в журналистике. Она напомнила, что уже работает корреспондентом на Первом канале, и выразила готовность продолжить карьеру ведущей.
Фигуристка также поздравила хоккеиста Александра Овечкина с рекордом и поблагодарила его родителей за поддержку сына. Загитова рассказала, что в ее шоу «Ассоль» роли исполнят Дмитрий Соловьев и Алексей Ягудин, а в проекте примут участие артисты, танцоры, акробаты и рок-группа.
Ранее Губерниев в своем Telegram-канале пристыдил Загитову за публикацию с орфографической ошибкой.