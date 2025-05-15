Загитова ответила на критику Губерниева

Tекст: Александра Юдина

Спортсменка отметила, что радуется, когда у Губерниева есть время обсуждать происходящее, передает «Газета.Ru».

«Я тоже люблю себя занять чем-то, если у меня есть свободная минутка – например, увлекаюсь гончарным делом», – заметила она.

Загитова также призналась, что мечтает попасть на матч Александра Овечкина, в котором был побит рекорд Уэйна Гретцки. По словам фигуристки, она сожалеет, что пока невозможно телепортироваться в прошлое, чтобы оказаться на этом историческом событии.

Объясняя свое участие в ледовых шоу Этери Тутберидзе и Татьяны Навки, Загитова сообщила, что такие проекты позволяют ей примерять новые образы и развиваться. Она подчеркнула, что каждый проект – это шаг к развитию и преодолению себя.

В разговоре о профессиональном будущем Загитова заявила, что рассматривает предложения о работе в журналистике. Она напомнила, что уже работает корреспондентом на Первом канале, и выразила готовность продолжить карьеру ведущей.

Фигуристка также поздравила хоккеиста Александра Овечкина с рекордом и поблагодарила его родителей за поддержку сына. Загитова рассказала, что в ее шоу «Ассоль» роли исполнят Дмитрий Соловьев и Алексей Ягудин, а в проекте примут участие артисты, танцоры, акробаты и рок-группа.

Ранее Губерниев в своем Telegram-канале пристыдил Загитову за публикацию с орфографической ошибкой.