Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.6 комментариев
В Тбилиси признали нецелесообразной дальнейшую активность по вступлению в НАТО
В Тбилиси объяснили паузу в интеграции в НАТО позициями Вашингтона и Брюсселя
Грузия заявила, что позиция новой американской администрации и руководства НАТО по отношению к вступлению в Североатлантический альянс Тбилиси и Киева не способствует излишней активности страны на этом направлении, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В заявлении парламента Грузии в среду опровергаются упреки со стороны некоторых западных политиков и институтов якобы отказом Тбилиси сближаться с НАТО. Отмечается, что «новая администрация США и руководство НАТО считают нереальной в среднесрочной перспективе интеграцию Украины и Грузии в Альянс».
«В таких условиях излишняя активность Грузии (на этом направлении) лишена смысла», – заявил парламент.
Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, на днях Североатлантический альянс сообщил, что пять из 17 программ НАТО, осуществляемых в Грузии, заморожены из-за якобы отступления страны от евроатлантической траектории. При этом отмечается, что Грузия, которой, как и Украине, в 2008 году было обещано членство в Альянсе, является «одним из ближайших партнеров НАТО».
Что касается остановленных инициатив, то это программа стратегических коммуникаций, кибербезопасности, управления кризисами, химико-биологическая и радиологическая.
Среди продолжающихся такие, как ПВО, авиация, военная инженерия, военная медицина, подготовка сил спецопераций и другие.
Напомним, что в операции НАТО в Афганистане Грузия имела самый большой контингент среди стран, не являющихся членами Североатлантического альянса. Во время этой миссии 32 грузинских военных погибли, сотни получили ранения различной степени тяжести.