В Тбилиси признали нецелесообразной дальнейшую активность по вступлению в НАТО

В Тбилиси объяснили паузу в интеграции в НАТО позициями Вашингтона и Брюсселя

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

В заявлении парламента Грузии в среду опровергаются упреки со стороны некоторых западных политиков и институтов якобы отказом Тбилиси сближаться с НАТО. Отмечается, что «новая администрация США и руководство НАТО считают нереальной в среднесрочной перспективе интеграцию Украины и Грузии в Альянс».

«В таких условиях излишняя активность Грузии (на этом направлении) лишена смысла», – заявил парламент.

Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, на днях Североатлантический альянс сообщил, что пять из 17 программ НАТО, осуществляемых в Грузии, заморожены из-за якобы отступления страны от евроатлантической траектории. При этом отмечается, что Грузия, которой, как и Украине, в 2008 году было обещано членство в Альянсе, является «одним из ближайших партнеров НАТО».

Что касается остановленных инициатив, то это программа стратегических коммуникаций, кибербезопасности, управления кризисами, химико-биологическая и радиологическая.

Среди продолжающихся такие, как ПВО, авиация, военная инженерия, военная медицина, подготовка сил спецопераций и другие.

Напомним, что в операции НАТО в Афганистане Грузия имела самый большой контингент среди стран, не являющихся членами Североатлантического альянса. Во время этой миссии 32 грузинских военных погибли, сотни получили ранения различной степени тяжести.