Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.2 комментария
Песков объяснил выбор даты переговоров России и Украины в Стамбуле
Переговоры в Стамбуле предложено провести 15 мая по решению президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля сообщил журналисту Павлу Зарубину, что выбор даты объясняется личным решением Владимира Путина, передает ТАСС.
«Так решил президент», – коротко ответил Песков на уточняющий вопрос о причинах выбора именно этой даты для встречи делегаций.
Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.
Помощник президента России Юрий Ушаков не стал уточнять, появятся ли президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский на переговорах в Стамбуле. Кремль также отказался раскрыть состав делегации России на переговорах в Стамбуле.
Ранее в США выразили надежду на участие президента России Владимира Путина в стамбульских переговорах, а также на визит президента США.