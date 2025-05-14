Стало известно о выборе TANK официальным авто ПМЭФ-2025

Tекст: Ольга Иванова

О соглашении между фондом Росконгресс и брендом TANK сообщил ТАСС. В рамках партнерства TANK предоставит автомобили для Петербургского международного экономического форума 2025 года, Невского международного экологического конгресса и Восточного экономического форума.

Согласно заявлению фонда, в распоряжение организаторов поступит парк автомобилей, включающий рамные внедорожники TANK 300, TANK 500, флагманскую модель TANK 700, а также гибридные кроссовер WEY 07 и минивэн WEY 80. Эти машины будут использоваться для перевозки высокопоставленных гостей и участников мероприятий.

Директор Росконгресса Александр Стуглев отметил: «Новый ОАФ поможет обеспечить необходимый уровень качества с точки зрения удобства, комфорта и безопасности для высокопоставленных гостей и участников ПМЭФ-2025. Мы уверены, что официальные лица и гости форума высоко оценят тот транспортный парк, который мы смогли сформировать благодаря партнерству с TANK и WEY».

Бренд TANK, входящий в концерн Great Wall Motor, специализируется на производстве премиальных внедорожников для городской эксплуатации и активного отдыха.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин планирует выступить на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 18 по 21 июня.



