Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.2 комментария
Стало известно о выборе TANK официальным авто ПМЭФ-2025
Премиальный бренд TANK обеспечит перевозку гостей и участников ключевых международных форумов в Петербурге, Владивостоке и на Невском экоконгрессе в 2025 году.
О соглашении между фондом Росконгресс и брендом TANK сообщил ТАСС. В рамках партнерства TANK предоставит автомобили для Петербургского международного экономического форума 2025 года, Невского международного экологического конгресса и Восточного экономического форума.
Согласно заявлению фонда, в распоряжение организаторов поступит парк автомобилей, включающий рамные внедорожники TANK 300, TANK 500, флагманскую модель TANK 700, а также гибридные кроссовер WEY 07 и минивэн WEY 80. Эти машины будут использоваться для перевозки высокопоставленных гостей и участников мероприятий.
Директор Росконгресса Александр Стуглев отметил: «Новый ОАФ поможет обеспечить необходимый уровень качества с точки зрения удобства, комфорта и безопасности для высокопоставленных гостей и участников ПМЭФ-2025. Мы уверены, что официальные лица и гости форума высоко оценят тот транспортный парк, который мы смогли сформировать благодаря партнерству с TANK и WEY».
Бренд TANK, входящий в концерн Great Wall Motor, специализируется на производстве премиальных внедорожников для городской эксплуатации и активного отдыха.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин планирует выступить на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 18 по 21 июня.