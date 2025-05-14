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Армия России заняла позиции в восточной части Редкодуба в ДНР
Подразделения российской армии вошли в Редкодуб на краснолиманском направлении и заняли позиции на востоке населенного пункта, где продолжаются бои.
Подразделения российской армии вошли в село Редкодуб Донецкой Народной Республики и закрепляются в его восточной части, передает ТАСС. По словам военного эксперта Андрея Марочко, российские силы вытесняют из населенного пункта украинских солдат, оказывающих сопротивление.
«В ходе развития успеха в районе населенного пункта Катериновка ВС РФ, уничтожив украинские позиции, продвинулись западнее населенного пункта и зашли в Редкодуб. На данный момент идет закрепление в восточной части поселка и выдавливание украинских боевиков», – сообщил Марочко.
Эксперт добавил, что подразделения ВСУ ведут артиллерийский огонь и используют беспилотники, чтобы остановить продвижение российских войск. Продолжаются ожесточённые боестолкновения на краснолиманском направлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил, что армия России подошла к Григоровке в ДНР. Российские войска начали бои за взятие Григоровки. ВС России захватили украинские позиции на реке Жеребец.