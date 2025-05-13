Европейский истеблишмент строит стену между Россией и Европой, никак не считаясь при этом ни с планами Трампа, ни с волей своих собственных народов. Главный инструмент – старый добрый административный ресурс. Но его может просто-напросто не хватить.0 комментариев
МИД Китая заявил о необходимости уроков истории для Японии
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь выразил мнение, что Токио следует глубоко переосмыслить собственную историю и отказаться от милитаризма.
Токио должен извлечь уроки из своего прошлого и воздержаться от необдуманных заявлений в ответ на призыв Китая и России, передает ТАСС. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя слова генерального секретаря кабинета министров Японии Есимасы Хаяси, который подверг критике действия России на Украине и военную активность Китая после совместного заявления Москвы и Пекина с призывом к Японии «полностью отмежеваться от милитаризма».
«Японская сторона не переосмыслила собственную вину в агрессии, а вместо этого делает необдуманные замечания в ответ на справедливый призыв Китая и РФ к совместной работе по защите исторической правды ради мира во всем мире. Это в очередной раз отражает ошибочное отношение Японии к вопросу истории», – заявил Линь Цзянь на брифинге.
Дипломат подчеркнул, что Пекин решительно против позиции, которую занимают японские власти, и настаивает на том, чтобы Токио придерживался мирного пути развития и предпринимал практические меры для укрепления доверия стран Азии и международного сообщества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Японии подготовило ежегодный доклад, в котором будет выражена обеспокоенность действиями России и Китая в регионе.