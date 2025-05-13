МИД Китая заявил о необходимости уроков истории для Японии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Токио должен извлечь уроки из своего прошлого и воздержаться от необдуманных заявлений в ответ на призыв Китая и России, передает ТАСС. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя слова генерального секретаря кабинета министров Японии Есимасы Хаяси, который подверг критике действия России на Украине и военную активность Китая после совместного заявления Москвы и Пекина с призывом к Японии «полностью отмежеваться от милитаризма».

«Японская сторона не переосмыслила собственную вину в агрессии, а вместо этого делает необдуманные замечания в ответ на справедливый призыв Китая и РФ к совместной работе по защите исторической правды ради мира во всем мире. Это в очередной раз отражает ошибочное отношение Японии к вопросу истории», – заявил Линь Цзянь на брифинге.

Дипломат подчеркнул, что Пекин решительно против позиции, которую занимают японские власти, и настаивает на том, чтобы Токио придерживался мирного пути развития и предпринимал практические меры для укрепления доверия стран Азии и международного сообщества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Японии подготовило ежегодный доклад, в котором будет выражена обеспокоенность действиями России и Китая в регионе.