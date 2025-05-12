Вице-президент Палестины назвал США ключом к миру в Газе

Вице-президент Палестины назвал США единственным рычагом влияния на Израиль

Tекст: Денис Тельманов

США являются единственной стороной, способной заставить Израиль прекратить войну в секторе Газа, заявил телеканалу Al Arabiya вице-президент Палестины Хусейн Шейх, передает ТАСС.

Вице-президент выразил надежду на то, что палестинское движение «ХАМАС» предпримет смелые шаги для достижения прекращения войны и подчеркнул, что эта организация не может быть исключена из политической жизни, а также должна изменить свою политику для интеграции в политическую систему Палестины. По его словам, Палестинская национальная администрация (ПНА) поддерживает диалог с представителями «ХАМАС».



Шейх подчеркнул, что наиболее эффективным способом создания палестинского государства сейчас является мирное сопротивление Израилю, а не вооруженная борьба. Он отметил, что ПНА ведет переговоры с Израилем с целью отстаивания своих прав и создания государства, а также акцентировал внимание на приоритете закрепления палестинского народа на своей земле. Вице-президент добавил: «Мы не примем никакой альтернативы правлению ПНА в секторе Газа».

С 2 марта 2025 года в сектор Газа не поступает гуманитарная помощь, поскольку Израиль закрыл все контрольно-пропускные пункты. С 18 марта израильская армия возобновила боевые действия, нанеся массированные удары по сектору и прервав режим прекращения огня, установленный в январе. Канцелярия премьер-министра Израиля заявляла, что операция проводится ради освобождения всех заложников, после того как «ХАМАС» отказался от предложений, выдвинутых посредниками и спецпосланником президента США. Радикалы возложили ответственность за эскалацию на Израиль и Соединенные Штаты.



