Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.0 комментариев
Журналист Колесников принес извинения Лукашенко за репортаж с парада
Спецкорреспондент Андрей Колесников «Коммерсанта» пересмотрел трансляцию парада и признал неточность информации о белорусском президенте Александре Лукашенко, ранее опубликованной в своем материале.
Специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников извинился перед президентом Белоруссии Александром Лукашенко за недостоверную информацию, передает RT.
В своем репортаже журналист сообщал ранее, что Лукашенко якобы не встал, когда мимо трибуны проходил белорусский военный расчет на параде Победы в Москве.
Позднее Колесников пересмотрел видеозапись парада и выяснил, что Лукашенко все же встал во время прохождения своих военных.
«Не увидел. Так что стоит принести извинения президенту Белоруссии», – заявил он в материале «Правда о вставании».
Александр Лукашенко посетил парад на Красной площади в Москве, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он назвал этот парад лучшим в истории.