Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.9 комментариев
Вышло руководство по поступлению в монастырь от РПЦ
Новое издание содержит основные церковные документы и статистику по монастырям, предлагая полное руководство как для монахов, так и для желающих принять постриг.
Книга «Монашество. Документы Русской православной церкви» вышла в серии «Монашеская библиотека» издательства Московской патриархии, передает РИА «Новости».
В издании собраны основные церковные документы, которые определяют организацию, принципы и правила внутренней жизни монастырей.
Сборник подготовлен как руководство для архипастырей, игуменов, игумений, насельников монастырей, а также для тех, кто только собирается начать монашеский путь. В книгу включены также свежие статистические данные по монастырям Русской православной церкви.
Ранее РПЦ учредила Грозненскую епархию на территории Чечни и Ингушетии, выделив ее из состава Махачкалинской епархии.