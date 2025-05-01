  • Новость часаСША и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины
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    Успехи российской армии сулят Украине новые территориальные потери
    Болгария получила от США «разваливающийся» F-16
    Путин показал обстановку своей резиденции в Кремле
    Появились подробности беседы Трампа и Зеленского в Ватикане
    США обвинили Киев в попытках изменить условия сделки по ресурсам
    Путин рассказал об участии французских бойцов в СВО на стороне России
    Хинштейн: В Курской области погибли 288 мирных жителей из-за вторжения ВСУ
    Донецкий железнодорожный вокзал возобновляет свою работу
    Путин: Разрозненные группы солдат ВСУ сидят в Курской области по подвалам
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В мире начинается игра в империи

    Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.

    9 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Крым ляжет в основу новой геополитической реальности

    Новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет безопасности великих держав над территориальной целостностью государств.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем корейцам наша СВО

    Если весь XX век американцы сдерживали этот конфликт по 38-й параллели, то прямо сейчас он размораживается, и перспектива войны между Северной и Южной Кореей станет неизбежностью. При этом агрессором, скорее всего, выступит именно Южная Корея.

    13 комментариев
    1 мая 2025, 08:39 • Новости дня

    ВСУ отобрали жилье у русскоязычных жителей Херсона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Херсоне отмечены случаи насильственного выселения русскоязычных жителей из домов украинскими военными, сопровождавшиеся грубым обращением с их имуществом.

    Украинские военные отбирают жилые дома и имущество у русскоязычных жителей Херсона, передает РИА «Новости». Об этом агентству сообщил представитель антифашистского подполья, уточнив, что случаи происходили в районе Антоновки – Садового, где хозяев просто выгоняли из домов, а их вещи присваивали.

    Он добавил: «При размещении в их жилье военнослужащих ВСУ, хозяев просто выгоняли и отбирали их собственность себе. Причем к их имуществу отношение было совершенно скотское». По его словам, речь идет о военных из западных регионов Украины, где, как он отметил, нравы существенно отличаются от местных.

    Собеседник агентства утверждает, что город сейчас искусственно заселяется выходцами с западной Украины, а такие действия происходят по инициативе киевских властей. Причиной подобной политики он назвал поддержку Россией среди жителей Херсона и Новороссии, а также их связь с подпольем. Представитель сопротивления считает, что это сознательные контрмеры со стороны Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, одесское подполье пригрозило противодействием французским военным в случае их появления на Украине, а ранее подпольщики заявили о ликвидации нескольких боевиков под Николаевом.

    1 мая 2025, 01:13 • Новости дня
    США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские и украинские власти согласовали создание фонда, направленного на совместные инвестиции и восстановление экономики Украины с акцентом на природные ресурсы.

    США и Киев заключили соглашение о создании Американского-Украинского Фонда инвестиций и реконструкции, передает РИА «Новости». Согласно заявлению Минфина США, сделка нацелена на ускорение экономического восстановления Украины за счет объединения ресурсов и совместного управления инвестициями.

    Вице-премьер Украины Юлия Свириденко подтвердила подписание соглашения с министром финансов США Скоттом Бессентом, отметив, что все ресурсы на украинской территории и в территориальных водах останутся в собственности и под контролем Киева.

    «Все ресурсы на нашей территории и территориальных водах принадлежат Украине. Именно украинское государство определяет, где и что добывать. Недра остаются в украинской собственности – это закреплено соглашением», – заявила Свириденко.

    Она также уточнила, что фонд будет управляться на равных условиях – у США и Украины не будет решающего голоса, что отражает равноправие партнерства. Сделка не предусматривает изменений в управлении украинскими госкомпаниями – такие предприятия, как «Укрнафта» и «Энергоатом», сохранят государственную собственность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов заключить соглашение по ресурсам с Украиной, однако украинская сторона внезапно внесла изменения в предложенный документ, а также американская сторона на лондонской встрече озвучила для Киева 22 условия по урегулированию, которые были одобрены украинскими представителями, и в администрации США рассматривают возможность частичного признания территориальных требований России как часть переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

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    30 апреля 2025, 19:07 • Новости дня
    Путин сообщил об участии французских бойцов в СВО на стороне России
    Путин сообщил об участии французских бойцов в СВО на стороне России
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил, что на стороне России в зоне специальной военной операции принимают участие граждане Франции.

    На встрече с участниками просветительского марафона «Знание. Первые» Путин подчеркнул, что эти французские добровольцы назвали свое подразделение «Нормандия – Неман», по аналогии с легендарным французским авиаполком, который сражался вместе с советскими летчиками во время Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

    Российский лидер отметил: «И сегодня некоторые граждане Французской Республики вместе с нашими бойцами в зоне специальной военной операции воюют плечом к плечу, и назвали свое подразделение тоже, как и их деды и прадеды, "Нормандия – Неман"».

    Глава государства также добавил, что и сегодня во Франции, как и в других западных странах, есть люди, которые разделяют российские принципы и ценности.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что значительная часть населения Франции осознает ситуацию на Украине и не хочет отказываться от дружбы с Россией.

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    30 апреля 2025, 19:25 • Видео
    Украина отвергла перемирие

    Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

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    30 апреля 2025, 22:39 • Новости дня
    Офицер «Севера» сообщил о бегстве ВСУ и польских наемников к Сумам

    Tекст: Вера Басилая

    Во время наступления российских войск подразделения украинских боевиков и польских наемников начали беспорядочно отходить в сторону города Сумы, сообщил офицер группировки «Север» с позывным «Витязь».

    По словам офицера группировки «Север» с позывным «Витязь», остатки разрозненных украинских подразделений и иностранных наемников, включая поляков, хаотично бегут в направлении Сум, передает РИА «Новости».

    Офицер отметил, что информация о большом количестве польских наемников поступает от российских штурмовиков. Кроме того, согласно данным радиоперехвата, противник на этом участке испытывает острую нехватку боеприпасов. Подразделения ВС России продолжают оказывать давление на украинские и иностранные силы, вынуждая их покидать позиции.

    Ранее российские военные заявили о присутствии наемников из Польши и Турции в районе Горнали.

    Группировка войск «Север» нанесла значительные потери противнику в Краснояружском приграничье и Сумской области, ликвидировав живую силу, бронетехнику и склады.

    Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий выразил мнение, что буферная зона для недопущения обстрелов со стороны ВСУ должна доходить до Конотопа в Сумской области.

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    30 апреля 2025, 10:55 • Новости дня
    Водолацкий заявил о необходимости расширения буферной зоны до Конотопа

    Tекст: Александра Юдина

    Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий выразил мнение, что буферная зона для недопущения обстрелов со стороны ВСУ должна доходить до Конотопа в Сумской области.

    По его словам, создание буферной зоны от Глухова до Конотопа призвано обеспечить защиту российских приграничных областей от ударов ВСУ, передает ТАСС.

    Водолацкий выразил мнение, что задача состоит в том, чтобы создать максимально широкую безопасную зону, которая исключит возможность украинских националистов наносить удары по территориям Курской, Брянской и Белгородской областей.

    Он добавил, что российские военные уже выполняют задачу по созданию буферной зоны.

    При этом Водолацкий подчеркнул, что освобожденные населенные пункты сейчас продолжают подвергаться атакам ВСУ с применением артиллерии и беспилотников.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, российские войска создают в районе Сум контуры будущей буферной зоны.

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    30 апреля 2025, 12:40 • Новости дня
    Российские войска освободили Новое в ДНР
    Российские войска освободили Новое в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделения группировки «Запад» был освобожден пункт Новое в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение формированиям двух механизированных, танковой, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Двуречной, Купянска, Купянска-Узлового, Осиново, Нечволодовки, Каменки в Харьковской области и Кировска в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял более 220 военнослужащих, две бронемашины, пять орудий полевой артиллерии. Уничтожен склад с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники четырех механизированных, пехотной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны возле Миропольского, Проходов, Могрицы, Юнаковки, Садков и Рясного в Сумской области.

    При этом потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, три бронемашины, хорватскую РСЗО RAK-SA-12 и семь артиллерийских орудий, в том числе американское 105-мм орудие М119. Уничтожены станция РЭБ и склад с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Между тем подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной и двух штурмовых бригад ВСУ в районах Звановки, Дроновки, Северска, Подольского, Веролюбовки и Константиновки в ДНР.

    Потери ВСУ составили до 270 военнослужащих, две бронемашины, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки  «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям тяжелой механизированной, механизированной, пехотной бригад ВСУ, бригад спецназначения и нацгвардии у Новой Полтавки, Новоэкономического, Красноармейска, Ульяновки, Яблоновки, Владимировки и Октябрьского в ДНР.

    Противник при этом потерял до 525 военнослужащих, пять бронемашин и семь артиллерийских орудий, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили наступление вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Поддубного, Зеленого Поля, Богатыря, Комара, Отрадного и Вольного Поля в ДНР.

    Потери противника составили до 175 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны около Павловки в Запорожской области, Токаревки и Садового в Херсонской области.

    ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, танк и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Дорошовку в Харьковской области. Днем ранее они освободили Каменку в Харьковской области.

    На прошлой неделе в Курской области был освобожден населенный пункт Олешня, а в Донецкой народной республике (ДНР) – Новомихайловка, Шевченко, Сухая Балка, Тарасовка и Богдановка.

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    30 апреля 2025, 23:44 • Новости дня
    Келлог сообщил о согласии Киева на 22 условия США

    Украина согласилась на 22 условия мирного урегулирования, предложенные США

    Tекст: Денис Тельманов

    На лондонской встрече американская сторона озвучила для Киева 22 условия по украинскому урегулированию, которые получили одобрение украинских представителей.

    Заявление об итогах переговоров привел спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог, сообщает ТАСС. Он рассказал, что в британской столице прошла встреча между американской, украинской и европейской делегациями, на которой обсудили 22 пункта урегулирования на Украине.

    «Я прибыл из Лондона на прошлой неделе, где мы проводили заседание с украинской командой и с европейцами. У нас были 22 конкретных условия, они на них согласились», – заявил Келлог телеканалу Fox News.

    Ранее в правительстве Британии уточняли, что переговоры на уровне министров иностранных дел были перенесены, а встреча прошла на более низком уровне. США представлял Келлог.

    По информации The Daily Telegraph, обсуждавшиеся предложения включали признание российского суверенитета над Крымом. Дональд Трамп после встречи характеризовал требования о возврате всех утраченных Украиной территорий как «нелепые».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник США Кит Келлог опроверг публикацию The Times о якобы обсуждении разделения Украины, пояснив, что речь шла лишь о зонах ответственности союзных сил; Келлог также заявил, что вопрос о присоединении Украины к Североатлантическому альянсу давно не рассматривается и не стоит на повестке; кроме того, по словам Келлога, конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.

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    30 апреля 2025, 09:36 • Новости дня
    Полковник США назвал виновного в затягивании конфликта на Украине

    Полковник Макгрегор обвинил Украину в затягивании конфликта с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Именно Украина несет ответственность за затягивание конфликта с Россией, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

    Украина виновата в затягивании конфликта с Россией, такую точку зрения озвучил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, передает РИА «Новости».

    В своем сообщении в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) он подчеркнул: «Давайте расставим все точки над i: этот конфликт затягивает именно Украина!»

    Дональд Трамп заявил, что ему проще общаться с Владимиром Путиным, чем с Владимиром Зеленским.

    Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что Владимир Зеленский не желает принимать мирные инициативы США из-за опасений раскрытия совершенных преступлений.

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    1 мая 2025, 04:31 • Новости дня
    Трамп заявил Зеленскому о превосходстве России и предложил сделку

    Трамп в Ватикане призвал Зеленского заключить сделку по ресурсам Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский лидер предложил Владимиру Зеленскому оформить соглашение по украинским ресурсам, подчеркнув крупные масштабы и силу России.

    Как передает РИА «Новости», Дональд Трамп в интервью телеканалу NewsNation рассказал о встрече с Владимиром Зеленским в Ватикане. По словам Трампа, он заявил украинскому президенту, что заключение сделки по ресурсам Украины будет целесообразным, поскольку «Россия намного больше и сильнее».

    Трамп также подчеркнул, что после модернизации армии США Россия «и близко не так сильна, как США». Ранее Минфин США сообщил о подписании сделки по природным ресурсам между США и Киевом.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что боеготовность российской армии и оборонно-промышленного комплекса находится на высочайшем уровне. В Кремле отмечали, что Россия не угрожает другим странам, но готова реагировать на потенциально опасные для ее интересов действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин был для него более удобным партнером, чем Владимир Зеленский, а также подчеркнул существенное военное превосходство России над Украиной и выразил стремление завершить конфликт.

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    1 мая 2025, 04:43 • Новости дня
    Десантники ВСУ сдались в плен российским военным под Горналем

    Двое украинских десантников были взяты в плен бойцами 22-го мотострелкового полка

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские десантники, мобилизованные в январе, оказались в плену в Курской области после четырех дней пребывания на территории России.

    Двое военнослужащих 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ были взяты в плен бойцами 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса ВС России под Горналем, передает РИА «Новости». Офицер группировки «Север» с позывным «Витязь» сообщил, что десантникам было поручено пересечь границу из города Сумы и действовать на территории Курской области.

    По его словам, пленные заявили на допросе, что были насильно мобилизованы 14 января 2025 года, а в Горнале находились всего четыре дня до того, как оказались в плену. Офицер добавил: «Пленные говорят, что командование их, как и их сослуживцев, попросту бросило на произвол судьбы и использовало в качестве пушечного мяса».

    Собеседник агентства подчеркнул, что украинских военных не обеспечили необходимыми средствами поддержки, что, по мнению пленных, стало причиной их быстрой сдачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовики сообщили о попытках солдат элитной бригады ВСУ сбежать из монастыря в Курской области на Украину, несмотря на существенные потери, а российские войска заблокировали остатки сил ВСУ в селе Горналь, отрезав пути отхода противника.

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    30 апреля 2025, 22:08 • Новости дня
    Суд обязал Wintershall прекратить зарубежный арбитраж против России

    Московский суд потребовал остановить разбирательство Wintershall Dea на 7,5 млрд евро

    Tекст: Денис Тельманов

    Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и постановил приостановить за рубежом арбитражный процесс против России по делу Wintershall Dea.

    Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел, передает ТАСС. Согласно постановлению, компания Wintershall Dea, юридическая фирма Aurelius Cotta, а также их представители, арбитры и связанные лица обязаны прекратить все процедуры по поддержанию или продолжению арбитражного разбирательства против России до окончательного судебного решения в Москве.

    Генпрокуратура ранее подала иск к Wintershall Dea, Aurelius Cotta и трем арбитрам Постоянной палаты третейского суда в Гааге. Как сообщил источник агентству, речь идет о требовании запретить разбирательство по взысканию с России 7,5 млрд евро в пользу германской Wintershall Dea.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура России подала иск против немецкой компании Wintershall Dea и юридической фирмы Aurelius Cotta, а также против трех физических лиц, при этом Wintershall Dea начала два арбитражных разбирательства против России для защиты своих прав на активы в стране, а решение Wintershall Dea уйти из России, по заявлению главы компании Марио Мерена, имело серьезные последствия.

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    1 мая 2025, 08:03 • Новости дня
    Силовики сообщили о колоссальных потерях элитного отряда ССО ВСУ

    Силовики сообщили о больших потерях шестого отряда ССО ВСУ в Сумской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сумской области подразделения шестого отряда ССО ВСУ, задействованные на линии фронта, столкнулись с чрезвычайно крупными потерями среди личного состава.

    Элитный шестой отряд сил специальных операций ВСУ в Сумской области несет значительные потери, передает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах. Источник агентства отметил, что командование ВСУ усилило позиции сводных отрядов украинских десантников и морпехов военнослужащими шестого отряда ССО. «Элита ВСУ уже несет колоссальные потери, что подтверждают и некрологи об уничтоженных боевиках», – заявил собеседник агентства.

    По словам источника, командование ВСУ продолжает использовать подразделения, созданные для организации диверсий в глубоком тылу, как обычные пехотные части. Он добавил, что за подобную тактику главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подвергается критике со стороны украинских спецназовцев, политиков, блогеров и военных экспертов с начала боев за Северодонецк и Лисичанск в 2022 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ предприняли безуспешную атаку на сумском направлении, российская артиллерия уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ в этом районе, а ракетным ударом была уничтожена радиолокационная станция ВСУ в Сумской области.

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    30 апреля 2025, 23:22 • Новости дня
    Белоусов поздравил военных за освобождение Нового в ДНР

    Белоусов поздравил 1-й гвардейский полк за успехи в ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны поздравил 1-й гвардейский мотострелковый полк с успешным участием в освобождении населенного пункта Новое, особо отметив мужество личного состава.

    Министр обороны Андрей Белоусов направил поздравление командованию и военнослужащим 1-го гвардейского Севастопольского мотострелкового полка, принимавшим участие в освобождении Нового, передает ТАСС. В поздравительной телеграмме Белоусов отметил, что полк взламывал глубоко эшелонированную оборону противника и доказал право носить звание «гвардейский» в тяжелых боях.

    Глава Минобороны подчеркнул, что решительные действия полка позволяют успешно отбрасывать противника и способствуют продвижению войск группировки «Запад». Более 900 военнослужащих полка получили государственные награды и ведомственные знаки отличия за проявленные мужество и героизм.

    Белоусов выразил благодарность за верность Родине и выразил уверенность в дальнейшем успешном выполнении задач спецоперации и защите национальных интересов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Новое в Донецкой народной республике, а за неделю российские войска освободили еще несколько населенных пунктов в Курской и Запорожской областях, нанесли удары по инфраструктуре и уничтожили значительное количество техники и личного состава ВСУ.

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    30 апреля 2025, 22:41 • Новости дня
    ВСУ атаковали пять населенных пунктов Белгородской области дронами

    ВСУ нанесли удары по пяти населенным пунктам Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Пять приграничных населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ с применением дронов, повреждены дома и автомобили, электроснабжение нарушено.

    Об атаке сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале, передает РИА «Новости». По его словам, удары были нанесены по селам Соболевка, Муром, Майский, Нечаевка и Пороз.

    В селе Соболевка Валуйского округа зафиксировано четыре удара FPV-дронами, в результате чего поврежден легковой автомобиль.

    В селе Муром Шебекинского округа дроном уничтожен легковой автомобиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Брянской области в четырех районах в результате ударов дронами и обстрелов были разрушены жилые дома, автомобили и хозяйственные постройки.

    В Михайловском округе Запорожской области украинский беспилотник атаковал школьный автобус, в результате чего пострадал ребенок.

    В Белгородской области в семи приграничных населенных пунктах в ходе серии атак дронов были повреждены жилые дома, а также социальные и инфраструктурные объекты, однако пострадавших среди жителей нет.

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    1 мая 2025, 00:25 • Новости дня
    Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ в Херсонской области

    Чиновник и его жена получили ранения после удара БПЛА по Приветному в Херсонской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате воздушного удара беспилотника Вооруженных сил Украины по селу Приветное в Херсонской области ранения получили местный чиновник и его супруга.

    Как передает ТАСС, атака произошла около 22:00 по московскому времени, когда по селу Приветное Алешкинского муниципального округа был нанесен удар с воздуха. По данным губернатора региона Владимира Сальдо, боевики киевского режима использовали дроны-камикадзе типа «Баба-яга», которые были нацелены на жилой сектор.

    В результате взрыва пострадал дом начальника территориального отдела села Большие Копани. Пострадавшими стали сам глава территориального отдела и его супруга. О характере полученных ранений и их состоянии не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия обстреляла 11 населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области, нанеся 41 артиллерийский удар за день; в результате атаки ВСУ на подстанцию «Виноградово» в Херсонской области остались без света 102 населенных пункта и более 56 тыс. человек; также в регионе в результате украинских обстрелов погиб мирный житель Малой Лепетихи, был ранен житель Каховки, всего за сутки ВСУ нанесли 36 артиллерийских ударов по левобережью Днепра.

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    1 мая 2025, 01:38 • Новости дня
    ВСУ за сутки восемь раз атаковали населенные пункты ДНР

    ВСУ восемь раз обстреляли населенные пункты ДНР, пострадавших не зафиксировано

    Tекст: Денис Тельманов

    За последние сутки по населенным пунктам ДНР было выпущено 21 боеприпас, жертв среди гражданских нет.

    Власти Донецкой Народной Республики сообщили, что за сутки произошли восемь атак ВСУ по жилым районам, передает ТАСС. В сообщении уточняется, что сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали..

    Обстрелы велись по горловскому и донецкому направлениям. Всего зафиксировано 21 выпущенный боеприпас различного типа. Власти подчеркивают, что среди мирного населения пострадавших нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные за последние сутки устроили семь обстрелов по населенным пунктам ДНР, при этом пострадавших среди гражданского населения и разрушений инфраструктуры не зафиксировано, а также Вооруженные силы Украины за сутки осуществили 23 атаки на ДНР, применив 87 боеприпасов в горловском и красноармейском направлениях.

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    Беспрецедентный кризис заставляет сбивать цены на автомобили

    Целых полмиллиона нераспроданных легковых автомобилей скопилось на складах в России. Это беспрецедентный объем на фоне обвалившихся продаж. А это значит, что покупателей ждут скидки, считают в «Автостате». На каких автомобилях можно будет сэкономить, и почему ситуация с распродажей машин не такая однозначная? Подробности

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    Россия и КНДР вскрыли военное лицемерие Запада

    Россия и КНДР официально подтвердили участие северокорейцев в освобождении Курской области. В ответ западные страны раскритиковали сближение Пхеньяна и Москвы. Однако эксперты отмечают: громкие заявления США и ЕС беспочвенны. В то время как присутствие северокорейских военных в Курской области регламентировалось союзническим договором с Россией, отправка западных наемников на Украину остается нелегальной до сих пор. Подробности

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    «Семь месяцев во мраке». Жители Суджи рассказали о жизни под украинской оккупацией

    Накануне полного освобождения Курской области от украинских вооруженных формирований спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с теми, кто с начала августа прошлого года и до середины марта был под оккупацией ВСУ. Жители Суджанского района рассказали о семи месяцах ежедневных испытаний — и о том, с чем они вышли из статуса «без вести пропавших». Подробности

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    США проиграли Европе в Америке

    Парламентские выборы в Канаде выиграла действующая либеральная власть, хотя еще в начале года победа консерваторов казалась неизбежной. Это триумф не только премьер-министра Канады Марка Карни, но и глобалистов. А основной виновник того, что Урсула фон дер Ляйен теперь светится от радости, это Дональд Трамп. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Украина отвергла перемирие

      Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

    • Чем Трамп похож на Ельцина

      Президент США Дональд Трамп преодолел важный рубеж в 100 дней президентства. Теперь традиционное для США политическое перемирие закончено, удары посыплются со всех сторон, а отбивать их нечем – успехов у Трампа нет.

    • Зачем России перемирие на юбилей Победы

      В дни празднования 80-летия Победы, с 8 по 11 мая, Россия приостанавливает боевые действия в рамках спецоперации на Украине. Разумеется, это будет «тишина в ответ на тишину», то есть решение за Киевом. Зачем России такое перемирие?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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