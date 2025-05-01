Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские военные отбирают жилые дома и имущество у русскоязычных жителей Херсона, передает РИА «Новости». Об этом агентству сообщил представитель антифашистского подполья, уточнив, что случаи происходили в районе Антоновки – Садового, где хозяев просто выгоняли из домов, а их вещи присваивали.

Он добавил: «При размещении в их жилье военнослужащих ВСУ, хозяев просто выгоняли и отбирали их собственность себе. Причем к их имуществу отношение было совершенно скотское». По его словам, речь идет о военных из западных регионов Украины, где, как он отметил, нравы существенно отличаются от местных.

Собеседник агентства утверждает, что город сейчас искусственно заселяется выходцами с западной Украины, а такие действия происходят по инициативе киевских властей. Причиной подобной политики он назвал поддержку Россией среди жителей Херсона и Новороссии, а также их связь с подпольем. Представитель сопротивления считает, что это сознательные контрмеры со стороны Киева.

Как писала газета ВЗГЛЯД, одесское подполье пригрозило противодействием французским военным в случае их появления на Украине, а ранее подпольщики заявили о ликвидации нескольких боевиков под Николаевом.