Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.9 комментариев
ВСУ отобрали жилье у русскоязычных жителей Херсона
В Херсоне отмечены случаи насильственного выселения русскоязычных жителей из домов украинскими военными, сопровождавшиеся грубым обращением с их имуществом.
Украинские военные отбирают жилые дома и имущество у русскоязычных жителей Херсона, передает РИА «Новости». Об этом агентству сообщил представитель антифашистского подполья, уточнив, что случаи происходили в районе Антоновки – Садового, где хозяев просто выгоняли из домов, а их вещи присваивали.
Он добавил: «При размещении в их жилье военнослужащих ВСУ, хозяев просто выгоняли и отбирали их собственность себе. Причем к их имуществу отношение было совершенно скотское». По его словам, речь идет о военных из западных регионов Украины, где, как он отметил, нравы существенно отличаются от местных.
Собеседник агентства утверждает, что город сейчас искусственно заселяется выходцами с западной Украины, а такие действия происходят по инициативе киевских властей. Причиной подобной политики он назвал поддержку Россией среди жителей Херсона и Новороссии, а также их связь с подпольем. Представитель сопротивления считает, что это сознательные контрмеры со стороны Киева.
Как писала газета ВЗГЛЯД, одесское подполье пригрозило противодействием французским военным в случае их появления на Украине, а ранее подпольщики заявили о ликвидации нескольких боевиков под Николаевом.