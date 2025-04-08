Le Figaro: Американские инвесторы выступили против пошлин Трампа

Tекст: Валерия Городецкая

Французская газета Le Figaro пишет, что среди недовольных оказались как ярые сторонники президента, так и крупные финансисты с Уолл-Стрит, передает ТАСС.

Глава инвестфонда Pershing Square Capital Management Билл Экман написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что введенные тарифы «подрывают доверие к США как торговому партнеру, месту для ведения бизнеса и инвестиционному рынку». Он отметил, что последствия для страны могут быть крайне негативными, особенно для миллионов американцев с низким доходом. Экман подчеркнул, что когда рынки рушатся, компании начинают сокращать вложения и увольнять сотрудников.

Также бывший директор по инвестициям в фонде Сороса Стэнли Дракенмиллер выразил несогласие с тарифами, превышающими 10%. Глава JP Morgan Chase Джейми Даймон в своем ежегодном письме акционерам отметил, что такие меры могут привести к росту инфляции и повысить вероятность рецессии в США. Аналитик Дэн Айвс считает, что введение пошлин может стать «экономическим Армагеддоном», который отбрасывает технологический сектор на десятилетия назад.

Напомним, США начали обещанную самую масштабную в современной истории тарифную войну.

Евросоюз сообщил, что утвердит 9 апреля контрмеры против повышения пошлин США. При этом ЕС предложил США взаимно обнулить пошлины.