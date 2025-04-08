Сын актрисы Кнушевицкой опроверг слухи о госпитализации матери

Tекст: Вера Басилая

Андрей Рапопорт, сын заслуженной артистки России Марии Кнушевицкой, опроверг сообщения о госпитализации его матери. Ранее в Telegram-канале Mash сообщалось, что у Кнушевицкой возникли проблемы с сердцем, и ей вызвали скорую помощь, передает РИА «Новости».

«Мама, напротив, у меня сидит в данный момент. У нас народ изгаляется, как угодно», – заявил Рапопорт

Он добавил, что с артисткой все нормально, «жива-здорова».

Марии Кнушевицкой 91 год. С 1956 года она служила в Театре Моссовета и известна своими ролями в фильмах «Живой труп», «Дело Сухово-Кобылина» и «Со мною вот что происходит».

Ранее режиссер Никита Михалков опроверг слухи о своей госпитализации и сообщил, что только вернулся с гастролей в Воронеже.

Народный артист России Евгений Миронов также назвал слухи о своей госпитализации «бесчестной попыткой нагнать трафик».