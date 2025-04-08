Стало известно о планах Ефремова устроить фуршет в колонии

Ефремов решил устроить фуршет для заключенных перед выходом по УДО

Tекст: Вера Басилая

Актер Михаил Ефремов намерен устроить в колонии фуршет в честь его освобождения по УДО, он решил угостить заключенных, с которыми он подружился во время отбывания срока, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Для мероприятия уже закуплены фрукты, булочки, рулеты с шоколадом и отечественные лимонады. Ожидается, что актер выйдет на свободу уже 9 апреля.

Михаил Ефремов был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы за аварию, произошедшую в июне 2020 года. В момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, водитель которой погиб.

Ранее Алексеевский райсуд Белгородской области удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении актера Михаила Ефремова.

После освобождения Ефремов намерен заняться собственным здоровьем, как сообщил его адвокат Юрий Падалко.

Актер планирует обследоваться у московских врачей после возможного освобождения по УДО 9 апреля, так как у него имеются подозрения на проблемы с сердцем, позвоночником и желудком.