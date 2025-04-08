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ВС России сорвали попытки ВСУ выстроить оборону у курских Гуева и Горналя
ВСУ пытались создать эшелонированную оборону у Гуева и Горналя в Курской области
Вооруженные силы Украины пытались укрепиться на высотах возле Гуева и Горналя для контроля за передвижениями российских штурмовых групп, но были выбиты с нескольких позиций российскими войсками, сообщили в силовых структурах.
Вооруженные силы Украины пытаются выстроить эшелонированную оборону в направлении Гуево – Горналь в Курской области. По словам источника, украинские военные намерены использовать высоты, включая гору Фагор, чтобы контролировать передвижения российских штурмовых групп, передает ТАСС.
Российские бойцы, по данным российских силовых структур, выбили ВСУ из нескольких опорных пунктов на этом участке и закрепляются на позициях. Источник агентства отметил, что российские военные продолжают уничтожать личный состав противника в лесных массивах, продвигаясь в сторону государственной границы.
Вооруженные силы Украины перебросили элитные подразделения беспилотных летательных аппаратов в Сумскую область для удержания села Гуево в Курской области.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что украинские войска не могли отступить из лесного массива у Гуева из-за установленных ими мин, которые предназначались для защиты их позиций от российских сил.
Министерство обороны сообщило, что подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни.