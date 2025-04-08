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ВСУ использовали магнитные мины против гражданских машин в Курской области
В Курской области вооруженные силы Украины начали использовать магнитные противопехотные мины для поражения гражданских автомобилей, что представляет серьезную угрозу для местного населения.
Как передает ТАСС, украинские войска использовали дроны для сброса магнитных противопехотных мин на территории Курской области, ориентируясь на гражданские автомобили. Командир инженерно-саперного взвода «Барс-Курск» с позывным Мирон сообщил, что мины натовского производства взрываются при контакте с металлом, что делает автомобили уязвимыми к атакам.
По словам Мирона, саперы подразделения «Барс-Курск» активно занимаются разминированием, предупреждая водителей о риске проезда по заминированным участкам. Особую опасность представляют ситуации, когда водители, не зная об угрозе, пытаются пересечь такие зоны, особенно с детьми в машинах. «Даже если проскочат пост, мы их найдем и развернем обратно», – добавил он.
Мирон также отметил, что ВСУ стараются тщательно замаскировать взрывчатые предметы, поэтому разминирование одной и той же территории может занимать длительное время, с вероятностью оставления до 40% невидимых взрывных устройств после первичной очистки. «Наш противник коварен, не раз мы находили заминированные магазины [автоматов]», – заключил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения ВСУ начали минировать пути отхода своих войск. Также сообщалось, что ВСУ создали многослойные минные поля на Запорожском фронте . Позже стало известно, что ВСУ заминировали центр Красноармейска перед своим отступлением.