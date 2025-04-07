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Жительница Херсонской области получила девять лет за шпионаж
Жительницу Херсонской области приговорили к девяти годам за шпионаж и госизмену
Херсонский областной суд приговорил 19-летнюю Юлию Соколову к девяти годам лишения свободы по обвинению в государственной измене и шпионаже, зафиксированном в период с января по июль 2023 года.
Херсонский областной суд вынес приговор по делу Юлии Соколовой, говорится на сайте Генпрокуратуры РФ. Суд признал 19-летнюю жительницу Херсонской области виновной по статьям 275 и 276 УК РФ – государственной измене и шпионаже. Соколова получила девять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Следствие установило, что с января по июль 2023 года Соколова выполняла задания лиц, действующих в интересах иностранной разведки. Она записывала на камеру мобильного телефона объекты Вооруженных сил России и органов государственной власти.
Сбор материалов включал данные о количестве военнослужащих, их размещении, вооружении и технике. Эти сведения Юлия передавала заказчику через мессенджеры и электронную почту. В результате переданная информация могла быть использована для нанесения ударов по российским войскам и государственной власти, добавили в ведомстве.
Ранее в Херсонской области сотрудники ФСБ задержали россиянку, подозреваемую в переводе денег на помощь Вооруженным силам Украины, что квалифицируется как государственная измена.
Также ФСБ задержала сотрудника одного из контрольно-надзорных органов по обвинению в государственной измене после передачи данных на Украину.
В Крыму задержали 28-летнюю жительницу Джанкойского района по подозрению в государственной измене за сбор информации о российских военных объектах для украинской разведки.