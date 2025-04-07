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    Для «ядерного возрождения» Западу снова нужна Россия
    Путин поздравил Овечкина с рекордом в НХЛ
    Политолог указал на признаки подготовки цветной революции в США
    Постпред России в Вене: Неучастие ЕС в переговорах по Украине естественно и неизбежно
    Минобороны заявило о шести новых ударах Украины по объектам энергетики России
    Хинштейн сообщил о минировании ВСУ домов и кладбищ в Курской области
    Кремль указал на препятствия для прекращения огня на Украине
    Стало известно о планах открыть Русский дом в Стамбуле
    Посольство США в России поздравило Овечкина с рекордом в НХЛ
    Мнения
    Общественное мнение Общественное мнение Чему нас учит успех Овечкина

    Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему российская этно-музыка становится популярной

    Людям надоедает попса и искусственность. Людям надоедает гнусавый рэп. Людям очень быстро надоедает всё, что искусственное, ненастоящее. Башкирская группа стала популярной в мире именно потому, что идет от истоков.

    7 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Ливия преподала урок борьбы с замещающей миграцией

    Жуткая ирония состоит в том, что даже ливийские исламисты поняли, к чему ведет бесконтрольная политика потакания и поощрения массовой неквалифицированной инокультурной миграции.

    17 комментариев
    7 апреля 2025, 15:15 • Новости дня

    Жительница Херсонской области получила девять лет за шпионаж

    Жительницу Херсонской области приговорили к девяти годам за шпионаж и госизмену

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Херсонский областной суд приговорил 19-летнюю Юлию Соколову к девяти годам лишения свободы по обвинению в государственной измене и шпионаже, зафиксированном в период с января по июль 2023 года.

    Херсонский областной суд вынес приговор по делу Юлии Соколовой, говорится на сайте Генпрокуратуры РФ. Суд признал 19-летнюю жительницу Херсонской области виновной по статьям 275 и 276 УК РФ – государственной измене и шпионаже. Соколова получила девять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

    Следствие установило, что с января по июль 2023 года Соколова выполняла задания лиц, действующих в интересах иностранной разведки. Она записывала на камеру мобильного телефона объекты Вооруженных сил России и органов государственной власти.

    Сбор материалов включал данные о количестве военнослужащих, их размещении, вооружении и технике. Эти сведения Юлия передавала заказчику через мессенджеры и электронную почту. В результате переданная информация могла быть использована для нанесения ударов по российским войскам и государственной власти, добавили в ведомстве.

    Ранее в Херсонской области сотрудники ФСБ задержали россиянку, подозреваемую в переводе денег на помощь Вооруженным силам Украины, что квалифицируется как государственная измена.

    Также ФСБ задержала сотрудника одного из контрольно-надзорных органов по обвинению в государственной измене после передачи данных на Украину.

    В Крыму задержали 28-летнюю жительницу Джанкойского района по подозрению в государственной измене за сбор информации о российских военных объектах для украинской разведки.

    6 апреля 2025, 20:05 • Новости дня
    Эксперты: Успех ВС России в Сумской области создает для ВСУ новые условия на фронте
    Эксперты: Успех ВС России в Сумской области создает для ВСУ новые условия на фронте
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские военные широким фронтом ведут наступление в Сумской области, о чем свидетельствует освобождение населенного пункта Басовка. Если динамика сохранится, следующим этапом операции станет уничтожение логистических узлов ВСУ, что не позволит противнику стабилизировать линию фронта ввиду ее предельной растянутости и тяжелых боев на других направлениях в Харьковской области и Донбассе.

    «Освобождение Басовки и дальнейшее продвижение на юг Сумской области позволяют российским военным с запада охватить группировку противника, который пока ведет бои в районе Олешни Курской области», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    По словам эксперта, ВС России в Сумской области наступают широким фронтом, тем самым «закругляя» линию боевого соприкосновения: «То есть, мы обходим те части ВСУ, которые опираются на трассу, ведущую через Юнаковку на Суджу».

    При этом российские войска традиционно наносят фланговые удары по частям противника с нескольких сторон, повышая потери в рядах ВСУ. На этом фоне группировка неприятеля в Курском приграничье продолжает сокращаться.

    «ВСУ контролируют небольшой участок, опирающийся на Олешню, и отдельный кусочек земли между Горналем и Гуево. Там их снабжение идет через дорогу, расположенную восточнее», – добавил Онуфриенко и указал, что на данный момент Россия де-факто контролирует уже порядка пяти населенных пунктов в Сумской области.

    В свою очередь отраслевой Telegram-канал «Военная хроника» добавляет: «С учетом недавней зачистки границы и начавшегося давления на тыловую инфраструктуру украинской армии в регионе, – это первый шаг по началу наступления в глубину украинской территории».

    «До недавнего времени удары по Сумской области шли в основном артиллерией, авиацией или баллистикой. Но переход и закрепление на границе могут повлечь за собой тяжелые для ВСУ последствия», – уточнили авторы канала и задались вопросом: «Не в дефиците ли ВСУ на этом направлении мобильных резервов дело?».

    «Основные силы у противника сейчас под Часовым Яром, еще часть перекинута на другие участки, включая Купянск и Покровск. Возможно, именно из-за этого слабые участки границы начинают проседать, и российские подразделения занимают позиции», – допускают эксперты.

    «Если динамика сохранится, следующим этапом станет подавление оставшихся опорных пунктов и вынос логистических узлов, чтобы лишить ВСУ возможности даже временно стабилизировать линию фронта», – рассуждают авторы. Они также указывают: теперь главкому ВСУ Александру Сырскому придется «тушить» помимо Волчанска, Купянска и Покровска еще и Сумскую область.

    «Причем делать это придется в условиях, когда логистика перегружена, а фронт вытянут до предела. В таких условиях каждый новый участок означает минус внимание и ресурсы для остальных отрезков», – заключили в «Военной хронике».

    Ранее Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Басовка в Сумской области. Согласно информации, поступившей от российских силовых структур, бойцы практически вышли на трассу, ведущую в Юнаковку, откуда осуществлялось снабжение Вооруженных сил Украины в Курской области.

    Любопытно, что в середине недели несколько групп украинских морпехов из 36-й бригады попытались покинуть Басовку, однако ВС России пресекли попытку бегства. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему России важно зачистить Сумскую область и как это поспособствует созданию буферной зоны.

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    6 апреля 2025, 16:07 • Новости дня
    Тимошенко спрогнозировала сроки перезагрузки власти на Украине

    Тимошенко назвала «оптимистичный» сценарий перезагрузки власти на Украине

    Тимошенко спрогнозировала сроки перезагрузки власти на Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила о неких международных планах завершения конфликта на Украине к концу мая, после чего в стране начнется перезагрузка власти. Такой прогноз она сочла крайне оптимистичным.

    Тимошенко отметила на женском фестивале, прошедшем 6 апреля, что «международные планы» предусматривают окончание конфликта к концу следующего месяца, передает «Комсомольская правда».

    В своей речи Тимошенко подчеркнула важность планов, которые направлены на урегулирование ситуации и окончание боевых действий. Она выразила мнение, что эти планы могут быть реализованы в обозримом будущем, и отметила, что считает такой прогноз крайне оптимистичным. Вслед за завершением конфликта она допустила перезагрузку власти на Украине.

    Ранее Тимошенко прогнозировала завершение конфликта на Украине по «корейскому сценарию».

    В конце марта Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал обновленный прогноз, в котором предполагается, что конфликт на Украине завершится в последние месяцы 2025 года.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    6 апреля 2025, 20:28 • Новости дня
    Белоруссия пресекла ввоз крупнейшей партии взрывчатки из Польши в Россию

    Белорусские таможенники пресекли ввоз крупнейшей партии взрывчатки из Польши в Россию

    Tекст: Ольга Иванова

    Белорусские таможенники предотвратили транспортировку 580 килограммов взрывчатки из Польши в Россию, задержав груз на границе.

    Белорусские таможенники на границе с Польшей пресекли попытку ввоза крупной партии взрывчатки, которую планировали транспортировать в Россию. Согласно пресс-службе Государственного таможенного комитета Белоруссии, это крупнейшая в истории страны партия взрывчатки, говорится в сообщении в Telegram-канале таможенного комитета.

    Уточняется, что 580 килограммов особо мощного взрывчатого вещества иностранного производства, предположительно, США, пытался провезти через границу 41-летний водитель. Мужчина планировал далее доставить груз в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские таможенники обнаружили и пресекли попытку незаконного вывоза на Украину установки для сброса ракет военной авиацией.

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    6 апреля 2025, 21:24 • Новости дня
    Овечкин после рекордного броска заявил «Русские, мы сделали это!»
    Овечкин после рекордного броска заявил «Русские, мы сделали это!»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Александр Овечкин, нападающий «Вашингтон Кэпиталз», поблагодарил российских болельщиков после достижения рекордного числа шайб в истории НХЛ.

    На церемонии в честь Овечкина по случаю установления нового рекорда по числу шайб, забитых одним игроком в НХЛ на протяжении карьеры, он выразил благодарность всем, кто поддерживал его за годы спортивной карьеры.

    Овечкин отметил, что успех в хоккее – это результат командной работы, и подчеркнул вклад тренеров, фанатов и всей организации «Кэпиталз». Особенные слова благодарности он адресовал своему соотечественнику Илье Сорокину, позволившему ему забросить рекордную шайбу, сообщает РИА «Новости».

    «Что за день, а! Как я всегда говорил, это командная игра. Тренеры, фанаты, организация – все они мне помогли. Я никогда не думал, что окажусь здесь в качестве лучшего снайпера в истории НХЛ. Спасибо Илье Сорокину, что позволил забросить мне 895-ю шайбу! Спасибо, брат! Спасибо всем, кто собрался здесь! Спасибо, русские! Мы сделали это! Благодарен моей матери, детям, супруге, тестю. Я люблю вас, мы все вместе это сделали», – сказал Овечкин.

    В воскресенье Овечкин довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 895 в 1487 матчах в карьере и стал единоличным рекордсменом лиги, опередив канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).

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    7 апреля 2025, 11:53 • Новости дня
    Путин поздравил Овечкина с рекордом в НХЛ

    Путин поздравил Овечкина с историческим рекордом по числу шайб в НХЛ

    Путин поздравил Овечкина с рекордом в НХЛ
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил хоккеиста Александра Овечкина с установлением рекорда по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, отметив его вклад в хоккей.

    Президент России Владимир Путин поздравил Александра Овечкина с установлением исторического рекорда по числу заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин отметил, что Овечкин обошел легендарных мастеров по количеству забитых шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

    «В Вашей насыщенной спортивной карьере – победы на мировых и национальных турнирах, множество других ярких, уникальных свершений, которые вошли в летопись отечественной школы хоккея. Без сомнения, и нынешнее достижение стало не только Вашим личным успехом, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами», – отметил президент.

    «Еще раз поздравляю с этим знаменательным событием. Желаю здоровья, удачи, боевого настроя на покорение новых вершин в жизни и спорте», – говорится в поздравлении Путина.

    Американское посольство в Москве поздравило Александра Овечкина с новым рекордом, подчеркнув, что хоккей сближает Россию и США, и отметив его значимость для болельщиков обеих стран.

    Ранее нападающий и капитан «Вашингтона» установил новый рекорд регулярных чемпионатов НХЛ, когда забил 895-й гол, обойдя канадца Уэйна Гретцки.

    Сам Гретцки заявил, что подарит Александру Овечкину машину, если тот достигнет 900 шайб в НХЛ.

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    6 апреля 2025, 20:52 • Новости дня
    Овечкин побил снайперский рекорд НХЛ

    Овечкин побил рекорд Гретцки, забросив 895-ю шайбу в НХЛ

    Овечкин побил снайперский рекорд НХЛ
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский нападающий Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз» забил 895-й гол в НХЛ, установив новый снайперский рекорд, он превзошел достижение Уэйна Гретцки, который был лидером по заброшенным шайбам.

    Овечкин, капитан «Вашингтон Кэпиталз», забросил 895-ю шайбу в своей карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает РИА «Новости». Этот гол, который был забит в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», позволил Овечкину обойти легендарного канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов лиги.

    На момент установления рекорда Овечкину 39 лет, и он провел 1487 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, столько же, сколько и Гретцки. Однако Александр сумел забросить на одну шайбу больше, чем его знаменитый предшественник, тем самым став единоличным лидером по количеству голов в истории лиги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин догнал Уэйна Гретцки по числу забитых шайб в НХЛ, достигнув отметки в 894 гола, и был признан первой звездой игрового дня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль внимательно следит за достижениями Овечкина и активно поддерживает его в спортивных успехах. В то же время Уэйн Гретцки признался, что его русский дед был бы рад узнать, что его достижение превзошел Александр Овечкин.

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    6 апреля 2025, 17:35 • Новости дня
    В Тбилиси объяснили злость ЕС на Грузию
    В Тбилиси объяснили злость ЕС на Грузию
    @ Инна Кукуджанова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Отказ Грузии пойти на эскалацию с Россией после начала СВО является причиной злости на страну со стороны Евросоюза, заявил журналистам председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили после переговоров с бельгийскими парламентариями, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, «Грузия отказалась пойти на эскалацию, ввести двусторонние санкции, которые могли быть разрушительными для нее самой, из-за чего некоторые в Европе на нас обижены и злы».

    «Если нам ранее рекомендовали проводить мирную политику (по отношению к России), то после начала военных действий некоторые правительства или политические группы в Европе ожидали, что Грузия пойдет на эскалацию»,– отметил он.

    Шалва Папуашвили напомнил, что ЕП в своей резолюции призвал Грузию к антироссийским санкциям.

    «При этом нам никто (в Евросоюзе) не дает гарантий как в сфере безопасности, так и экономики»,– сказал председатель парламента Грузии.

    По его словам, поэтому призывы к Грузии к эскалации отношений с РФ являются «безответственными».

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    6 апреля 2025, 18:35 • Новости дня
    ВСУ перебросили элитные БПЛА в Сумскую область для удержания Гуево

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ перебросили элитные подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Сумскую область с целью удержания села Гуево в Курской области.

    Источник в 30-м мотострелковом полку 72-й дивизии группировки войск «Север» пояснил, что украинские силы пытаются отрезать российские подразделения, лишив их снабжения и поддержки, передает РИА «Новости».

    Источник заявил: «После того как наши бойцы освободили большую часть населенного пункта Гуево, враг перебросил элитные подразделения БПЛА в этот населенный пункт. "Птичек" стало больше в несколько раз. Они пытаются отрезать, оставить штурмовиков без снабжения. Бьют по всем, кто оказывается на открытом месте. Атакуют как военных, так и гражданских, которые остались в селе».

    По информации источника, подразделения БПЛА были переброшены с участка фронта в Белгородской области, где они вели атаки на протяжении двух недель.

    Ранее Минобороны сообщило об освобождении Басовки в Сумской области.


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    7 апреля 2025, 08:57 • Новости дня
    В заливе Петра Великого нашли исчезнувшую в 1941 году подлодку

    В заливе Петра Великого нашли исчезнувшую в 1941 году подлодку «Малютка»

    Tекст: Ольга Иванова

    В заливе Петра Великого найдена затонувшая подлодка типа «Малютка», связь с которой пропала еще в августе 1941 года.

    Военнослужащие Тихоокеанского флота при поддержке ветеранских организаций обнаружили в заливе Петра Великого затонувшую подводную лодку типа «Малютка», сообщает РИА «Новости».

    Обнаруженная подлодка, предположительно, является дизельной субмариной «М-49», которая потеряла связь 16 августа 1941 года. Спасательное судно «Игорь Белоусов» с помощью телеуправляемых аппаратов обследовало объект и подтвердило соответствие параметрам субмарин типа «Малютка» по размерам, форме и вооружению.

    В период между 10 и 17 августа 1941 года в заливе Петра Великого пропали две подводные лодки – «М-49» и «М-63». Эти субмарины получили прозвище «Малютки» благодаря небольшим размерам, которые позволяли транспортировку по железной дороге без разборки. Подлодки имели водоизмещение 258 тонн, две торпеды и пушку.

    Поисковые работы начались около 20 лет назад, в них были задействованы разные суда флота, включая научно-исследовательское парусное судно «Искра» и гидрографическое судно «Вице-адмирал Воронцов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Южно-Китайском море обнаружили затонувшую подводную лодку USS Harder, которая была признана одной из самых успешных субмарин США во времена Второй мировой войны.

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    7 апреля 2025, 07:15 • Новости дня
    Житель Дзержинска помог ВС России освободить город

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Житель Дзержинска в ДНР Роман Давидович содействовал российским военным в освобождении города, обозначив на картах позиции ВСУ, которые окапывались и строили блиндажи вдоль путей и в пустующих домах.

    Житель Дзержинска, Роман Давидович, рассказал, как помог российским военным в освобождении города, сообщает РИА «Новости». Он рассказал, что активно предоставлял информацию о позициях украинских военных, отмечая их расположение на картах. По его словам, украинские военные окапывались и строили блиндажи вдоль дорог, в посадках и в пустых домах.

    Давидович подчеркнул, что, когда российские войска начали входить в город, он изначально не мог поверить в происходящее. Однако вскоре он начал помогать одному из военных, известному под позывным «Голландец», передвигаясь по городу пешком и указывая на выявленные позиции украинских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска успешно сорвали контратаку ВСУ под Дзержинском, где украинские солдаты обстреляли позиции с собственными сослуживцами, а также начали применять FPV-дроны повышенной дальности.

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    7 апреля 2025, 13:23 • Новости дня
    Российские войска освободили Катериновку в ДНР
    Российские войска освободили Катериновку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Запад» освобожден населенный пункт Катериновка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Кондрашовки, Купянска, Шийковки в Харьковской области, Нового и Кировска в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    ВСУ при этом потеряли до 215 военнослужащих, три артиллерийских орудия, станцию РЭБ и склад с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Миропольского, Проходов, Великого Прикола и Осоевки в Сумской области.

    При этом противник потерял свыше 85 военнослужащих и бронемашину.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям семи механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Северска, Миньковки, Часова Яра, Константиновки, Артема, Калиново и Тарасовки в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 300 военнослужащих, две бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, станцию РЭБ, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.

    Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух пехотных, воздушно-десантной, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии рядом с Елизаветовкой, Димитровым, Красноармейском, Зверево, Котлино, Удачным, Ленина, Новосергеевкой, Котляровкой и Богдановкой в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, танк, три бронемашины, в том числе американский бронеавтомобиль MaxxPro. Уничтожены три орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Поддубного, Комара, Бурлацкого и Вольного Поля в ДНР.

    ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, бронемашину и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм польскую самоходную артиллерийскую установку Krab и 155-мм гаубицу М777 производства США.

    Подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны поблизости от Новоданиловки, Павловки в Запорожской области, Садового и Понятовки в Херсонской области.

    Уничтожены до 70 военнослужащих и бронемашина, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне Минобороны сообщило об освобождении Басовки в Сумской области. До этого российские войска освободили Розовку и Успеновку в ДНР, а ранее – Веселое в ДНР и Лобковое в Запорожской области.

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    7 апреля 2025, 05:43 • Новости дня
    Индексы китайских бирж рухнули на фоне торговых пошлин

    Индексы Shanghai Composite и Shenzhen Component снизились более чем на 4% и 5%

    Tекст: Денис Тельманов

    Китайские фондовые рынки открылись резким падением из-за новых пошлин на американские товары, что стало реакцией на недавние действия США.

    В понедельник китайские фондовые индексы резко обрушились. Как передает ТАСС, индекс Shanghai Composite упал на 4,46%, достигнув отметки 3193,1. Shenzhen Component потерял 5,96%, опустившись до 9747,66.

    Падение продолжилось в течение первых пятнадцати минут торгов, что свидетельствует о негативной реакции рынков на новость об ответных мерах Китая против США. Индекс Пекинской фондовой биржи, известный своим акцентом на малые и средние предприятия, также снизился на 7%, достигнув 1181,07.

    Резкое снижение последовало за объявлением о введении Китаем пошлин в 34% на американские товары с 10 апреля. Это стало ответом на решение президента США Дональда Трампа повысить пошлины на китайские товары, что было объявлено 2 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эскалация «торговой войны» президента США Дональда Трампа привела к обвалу глобальных рынков с потерями на сумму 2,2 трлн долларов, с основным падением в США. Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE упала ниже 70 долларов за баррель, достигнув минимальной отметки с 19 марта 2025 года. На переговоры России и США индекс Мосбиржи IMOEX2 отреагировал снижением, с двумя точечными аномальными обвалами в 18.17 мск и 19.45 мск.

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    6 апреля 2025, 16:49 • Новости дня
    В Белом доме объяснили отказ ввести пошлины против России

    Белый дом: Россия не попала под пошлины США из-за переговоров по Украине

    В Белом доме объяснили отказ ввести пошлины против России
    @ REUTERS

    Россия не включена в перечень стран, против которых Соединенные Штаты вводят пошлины, из-за текущих переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщил Белый дом.

    В интервью телеканалу ABC директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт отметил, что президент США решил не смешивать вопрос пошлин с переговорным процессом, передает РИА «Новости».

    Хассетт подчеркнул важность сохранения жизней, которые теряются в ходе конфликта, и назвал обсуждение пошлин контрпродуктивным в условиях попыток достигнуть мира. Он уточнил, что это не означает, что к России будут относиться иначе, чем к другим странам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи и других стран, кроме России и Белоруссии. Эскалация «торговой войны» привела к обвалу глобальных рынков с потерями на сумму 2,2 трлн долларов, причем основное падение произошло в США.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем логика самой масштабной в современной истории тарифной войны.


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    7 апреля 2025, 08:51 • Новости дня
    «Северяне» сорвали новую попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область
    «Северяне» сорвали новую попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Группировка войск «Север» отразила попытку прорыва украинских сил через государственную границу в Белгородскую область, уничтожив при этом значительное количество техники и личного состава противника.

    Как сообщается в Telegram-канале «Северный ветер», войска группировки «Север» продолжают удерживать позиции на границе с Белгородской областью, успешно отражая атаки сил ВСУ. В результате попытки прорыва в направлении Поповки было уничтожено несколько подразделений противника, включая 39-ю бригаду береговой обороны.

    Украинская сторона усилила свою группировку, перебрасывая на границу подразделения различных бригад, включая 225-й и 33-й отдельные штурмовые полки, 47-ю отдельную механизированную бригаду и другие. На фоне этого продолжается зачистка приграничных территорий Суджанского района, где уничтожаются разрозненные группы противника.

    Отмечается, что на Сумском направлении враг не оставляет попыток сохранить контроль над приграничной территорией, перебрасывая новые подразделения. Однако благодаря действиям российских операторов беспилотных летательных аппаратов, были уничтожены штурмовые группы и техника ВСУ.

    За прошедшие сутки противник потерял свыше 280 человек и значительное количество техники, включая бронемашины, минометы и беспилотные аппараты. Группировка «Север» продолжает продвигаться вглубь территории, контролируемой противником.

    Ранее ВСУ перебросили элитные подразделения беспилотных летательных аппаратов в Сумскую область с целью удержания села Гуево в Курской области.

    Группировка войск «Север» пресекла попытки ВСУ пересечь границу России в Краснояружском районе Белгородской области, уничтожив живую силу и технику противника, а также проведя зачистку Демидовки и прилегающих лесов.

    До этого группировка войск «Север» уничтожила более 270 украинских военных и значительное количество техники в Белгородской области.

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    7 апреля 2025, 10:43 • Новости дня
    Обама призвал к сопротивлению Трампу
    Обама призвал к сопротивлению Трампу
    @ Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-президент США Барак Обама в своем выступлении в колледже Гамильтона в Клинтоне обратился к университетам и правовым фирмам с призывом противостоять давлению администрации президента США Дональда Трампа и защищать демократические ценности, «даже если это потребует жертв».

    Обама обвинил правительство Трампа в стремлении разрушить международный порядок, установленный после Второй мировой войны. Он отметил важность соблюдения норм, таких как свобода слова и независимость судебной власти, которые сейчас, по его словам, подвергаются эрозии.

    «Это наша общая задача – исправить ситуацию», – заявил Обама, обратившись к гражданам, передает The Washington Post.

    Обама также выразил несогласие с экономической политикой Трампа, включая введение новых тарифов, но его больше беспокоит угроза федерального правительства в адрес университетов, которые должны защищать право студентов на свободу слова. Он призвал учебные заведения быть готовыми лишиться госфинансирования ради сохранения академической свободы и ценностей, даже если для этого придется использовать их фонды.

    Администрация Трампа в прошлом месяце лишила Колумбийский университет федеральных грантов и финансирования на сумму 400 млн долларов. Администрация заявила, что может восстановить это финансирование после того, как Колумбийский университет внесет изменения в политику, связанную с прошлогодними пропалестинскими протестами в кампусе.

    Ранее президент США Дональд Трамп обещал, что американские власти начнут высылать иностранных студентов и других лиц без гражданства, которые участвовали в пропалестинских акциях. Эти протесты, прошедшие в 2024 году в кампусах университетов США, были вызваны вооруженным конфликтом в секторе Газа и сопровождались задержаниями, а также столкновениями с полицией и произраильскими демонстрантами.

    Основным требованием протестующих к властям США было прекращение финансовой поддержки Израиля.

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