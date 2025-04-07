ВСУ атаковали село Попово-Лежачи в Курской области из танков «Булат»

Tекст: Елизавета Шишкова

По данным Тelegram-каналов, Вооруженные силы Украины, используя советские танки «Булат», обстреляли село Попово-Лежачи в Курской области. Как передает Ura.ru, обстрел велся из поселка Бояро-Лежачи, находящегося на территории Сумской области Украины, в двух километрах от российской границы.

В результате обстрела было выпущено около 12 снарядов, однако, к счастью, пострадавших среди мирного населения не зафиксировано. Местные власти продолжают оценивать нанесенный ущерб.

Танк «Булат» является украинской модификацией советского танка Т-64, который был принят на вооружение в Советском Союзе в 1966 году. Модернизация включает улучшенные броневую защиту и систему управления огнем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни, сообщили в Минобороны.

Российские суды вынесли приговоры 79 участникам нападения на Курскую область, включая военных Украины и иностранных наемников, осуждая их на сроки от 13 лет до пожизненного.