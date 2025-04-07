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В Москве арестовали экс-замглавы правительства Коми по делу о взятке
Басманный суд арестовал экс-зампреда правительства Коми Виноградова за крупную взятку
В Москве Басманный суд арестовал бывшего первого зампредседателя правительства Коми Антона Виноградова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
Басманный районный суд Москвы санкционировал арест бывшего первого заместителя председателя правительства Республики Коми Антона Виноградова. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, передает ТАСС.
Суд удовлетворил ходатайство следователя о применении меры пресечения в виде заключения под стражу. Виноградов будет находиться под арестом сроком на 1 месяц и 30 суток. Расследование ведется в соответствии с ч. 6 ст. 290 УК РФ, касающейся получения взятки.
Правоохранительные органы подозревают Виноградова в причастности к коррупционным схемам на высоком уровне в правительстве Республики Коми. В рамках следствия продолжается сбор доказательств и изучение всех обстоятельств дела.
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